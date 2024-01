Nach dem Mord an ihren beiden Kindern gesuchte Mutter im Vereinigten Königreich verhaftet, so die Polizei

Die Behörden haben gegen Kimberlee Singler einen Haftbefehl wegen Mordes und versuchten Mordes erlassen, nachdem ihr siebenjähriger Sohn und ihre neunjährige Tochter tot in einem Haus aufgefunden wurden und ihre elfjährige Tochter ins Krankenhaus eingeliefert wurde, wie CNN berichtet.

Nach Angaben des Colorado Springs Police Department wurde Singler am Samstag an einem nicht näher bezeichneten Ort in Großbritannien "ohne Zwischenfälle" festgenommen.

"Die Ermittler der Mordkommission des Colorado Springs Police Department arbeiten weiterhin eng mit mehreren Strafverfolgungsbehörden zusammen, um die laufenden Ermittlungen fortzusetzen", heißt es in der Mitteilung.

Das Department sagte, dass weitere Informationen über die Verhaftung auf einer Pressekonferenz zu einem späteren Zeitpunkt bekannt gegeben werden würden.

Die Polizei war ursprünglich am 19. Dezember zu Singlers Haus gerufen worden, nachdem sie einen Notruf wegen eines Einbruchs erhalten hatte. Als sie dort eintrafen, fanden sie ihren 7-jährigen Sohn und ihre 9-jährige Tochter tot vor, so die Behörden. Sie fanden auch Singler und ihre überlebende 11-jährige Tochter, die beide in ein Krankenhaus gebracht wurden.

Ursprünglich wurde Singler aufgrund des ursprünglichen Einbruchsberichts als Opfer betrachtet, doch im Laufe der Ermittlungen wurde sie zur Verdächtigen, wie die Polizei von Colorado gegenüber CNN erklärte. Sie kooperierte zunächst mit der Polizei, stellte dann aber die Zusammenarbeit ein, und die Polizei konnte keinen Kontakt zu ihr aufnehmen.

"Solange wir keinen hinreichenden Tatverdacht hatten, konnten wir sie nicht festhalten", sagte Ira Cronin, Pressesprecherin des Colorado Springs Police Department, gegenüber CNN.

Ihre 11-jährige Tochter wurde ein paar Tage nach dem Vorfall aus dem Krankenhaus entlassen. Sie erholt sich von ihren Verletzungen und ist nicht bei ihrer Mutter, fügte Cronin hinzu.

Singler ist wegen vierfachen Mordes ersten Grades und zweifachen Mordversuchs angeklagt. Die Anklagepunkte für jedes mutmaßliche Verbrechen wurden verdoppelt, da die Kinder unter 12 Jahre alt waren, heißt es in einer Pressemitteilung.

Quelle: edition.cnn.com