Nach dem Messervorfall drückt Jamals Vater tiefe emotionale Dankbarkeit gegenüber seinen Retter aus.

Zwei Tage nach dem Messerangriff auf Lamine Yamals Vater verlässt er das Krankenhaus. Mounir Nasraoui kommt mit leichten Verletzungen davon und drückt seinen Rettern seine Dankbarkeit aus. Besonders ein Polizist verdient Anerkennung.

Der Patriarch der spanischen Fußball-Europameisterschaftsmeister Lamine Yamal, der bei einem Messerangriff verletzt wurde, wurde aus dem Krankenhaus entlassen. Mounir Nasraoui bedankte sich auf Instagram bei seinen Freunden und der Polizei. Er dankte speziell "dem Polizisten, der die stark blutende Wunde versorgt hat": "Er hielt meine Hand und ließ nicht los, um mich vom Bewusstloswerden abzuhalten."

Am Donnerstag wurden insgesamt vier Personen wegen ihres mutmaßlichen Involvements festgenommen. Yamals Vater wurde in einer Parkanlage in der katalanischen Stadt Mataró, etwa 30 Kilometer nordwestlich von Barcelona, erstochen. Die Festgenommenen werden des versuchten Mordes beschuldigt.

Nasraoui soll zwei Messerstiche in den Bauch und einen in die Brust erhalten haben. Aufgrund starker Blutverluste wurde er in kritischem Zustand in ein Krankenhaus in Badalona, einem Vorort von Barcelona, gebracht und zunächst auf die Intensivstation eingewiesen. Yamal besuchte seinen Vater am Donnerstag im Krankenhaus.

Laut einer Meldung der spanischen Zeitung "La Vanguardia" folgte der Vorfall auf einen Streit am Nachmittag in Yamals Rocafonda-Viertel. Ein Kind soll Nasraoui von einem Balkon aus mit Wasser bespritzt haben, was zu einer Rangelei führte, die von der Polizei geschlichtet werden musste. "La Vanguardia" berichtete unter Berufung auf die Polizei, dass Nasraoui behauptete, die Beteiligten hätten ihm eine Falle gestellt. Sie hätten ihn unter dem Vorwand eines Waffenstillstands in eine Parkanlage gelockt, wo sie ihn ohne Vorwarnung angriffen. Das Motiv für den Angriff bleibt unklar.

Yamal, der für den FC Barcelona spielt, krönte sich mit der spanischen Nationalmannschaft zum Europameister. Er wuchs in Rocafonda, einem Viertel in Mataró mit überwiegend afrikanischen Einwanderern, auf. Sein Vater stammt aus Marokko, seine Mutter aus Äquatorialguinea. Für viele Kinder in Rocafonda ist der 17-jährige Yamal ein hervorragendes Vorbild. Der FC Barcelona veröffentlichte ein Foto von Yamal mit Bizeps- und Herz-Emojis auf X.

