Nach dem Ausschluss Trumps von den Wahlen in einem weiteren Bundesstaat droht ein neues Wahlchaos in den USA

Der Schritt des Außenministers von Maine - nach einer ähnlichen Entscheidung des Obersten Gerichtshofs von Colorado Anfang des Monats - verschärfte eine wachsende Krise für Trumps Kampagne und stärkte die Argumente für den Obersten Gerichtshof der USA, sich mit der Frage zu befassen, die sich aus dem "Aufstandsverbot" des 14. Er hat bereits das Chaos rund um die Wahl verschlimmert und könnte die nationalen Gräben noch weiter vertiefen.

Die zunehmende Ungewissheit bedarf dringend einer Lösung, da in Iowa am 15. Januar die Abstimmung über die Nominierung der Republikaner beginnt und weitere wichtige Wahltermine anstehen. Die Staatssekretärin des Bundesstaates Maine, Shenna Bellows, eine Demokratin, hat ihre Entscheidung in Erwartung einer möglichen Berufung vor einem staatlichen Gericht ausgesetzt, die Trumps Team nach eigenen Angaben einlegen will.

Die Entscheidung fiel auf denselben Tag, an dem Trumps aufstrebende Konkurrentin in New Hampshire, Nikki Haley, versuchte, ihren Fauxpas in Sachen Sklaverei zu verhindern, der ihr den Schwung nahm.

Die Vorstellung, dass ein Präsidentschaftskandidat im Jahr 2023 nicht klar sagen kann, dass die Versklavung von Menschen das Land vor mehr als 160 Jahren zerrissen hat, ist an sich schon erstaunlich.

Aber das Drama um den ehemaligen Gouverneur von South Carolina weniger als drei Wochen vor Beginn der Wahlen hat auch den Effekt, dass die Aufmerksamkeit auf Trump gelenkt wird - der im Laufe seiner von der Schwerkraft geprägten politischen Karriere noch viele weitere Skandale und Empörungen verursacht hat, von denen viele mit der Wahlverweigerung für 2020 zusammenhängen, die hinter seiner wirbelnden juristischen Aufdeckung steht.

Die Entscheidung von Maine hat das beispiellose rechtliche und politische Wirrwarr rund um den Wahlkampf 2024 nur noch vertieft, das auf Trumps Weigerung, eine Niederlage zu akzeptieren, und seine historische Herausforderung der sagenumwobenen Machtübergabe in den USA zurückzuführen ist. Immerhin haben nun zwei Bundesstaaten festgestellt, dass ein ehemaliger Präsident einen Aufstand gegen die US-Regierung angezettelt hat - ein Zustand, den es zu keinem anderen Zeitpunkt in der Geschichte gegeben hat.

Die Kontroverse wirft jedoch auch neue Fragen darüber auf, ob die Bemühungen, Trump für den 6. Januar zur Rechenschaft zu ziehen, gerechtfertigt sind, um die amerikanische Demokratie vor einer besonders bösartigen Herausforderung zu schützen, oder ob sie sich im nächsten Herbst politisch gegen Präsident Joe Biden und die Demokraten auswirken könnten. Die zahlreichen strafrechtlichen Anklagen, mit denen Trump konfrontiert ist, haben seine Popularität bei den Stammwählern tendenziell erhöht, auch wenn sein wildes antidemokratisches Verhalten im Jahr 2020 eine große Belastung für die allgemeinen Wahlen darstellen könnte.

Die Demokratie ist heilig

Bellows schrieb in ihrer Entscheidung, die Umstände seien so haarsträubend, dass die Verfassung ihr keine andere Wahl lasse, als den republikanischen Spitzenkandidaten von der Wahl zu disqualifizieren.

"Ich komme nicht leichtfertig zu diesem Schluss", sagte Bellows. "Die Demokratie ist heilig ... Ich bin mir bewusst, dass noch nie ein Staatssekretär einem Präsidentschaftskandidaten den Zugang zu den Stimmzetteln auf der Grundlage des dritten Abschnitts des vierzehnten Verfassungszusatzes verweigert hat. Ich bin mir aber auch bewusst, dass kein Präsidentschaftskandidat jemals zuvor einen Aufstand angezettelt hat".

Der ehemalige Präsident forderte das Land auf, genau das grundlegende amerikanische Privileg zu schützen, das er vor drei Jahren zu zerstören versuchte - das Recht der Wähler, ihren Präsidenten zu wählen.

"Wir erleben in Echtzeit den versuchten Diebstahl einer Wahl und die Entmündigung der amerikanischen Wähler", so Trumps Kampagne in einer Erklärung. "Die Demokraten in den blauen Staaten setzen rücksichtslos und verfassungswidrig die Bürgerrechte der amerikanischen Wähler außer Kraft, indem sie versuchen, den Namen von Präsident Trump kurzerhand vom Stimmzettel zu streichen."

Die Behauptung ist reichlich ironisch, da Trump immer noch das Ergebnis der Wahl von 2020 leugnet, auf die sein Versuch folgte, die Wähler zu entrechten, auch in wichtigen Swing States, die für Biden gestimmt haben. Trumps falsche Behauptungen über Wählerbetrug wurden von mehreren Gerichten verworfen und von seiner Regierung verunglimpft. Das hat ihn jedoch nicht davon abgehalten, diese Behauptungen in den Mittelpunkt seiner Kampagne für das Jahr 2024 zu stellen, in der er Biden genau das Vergehen vorwirft, das Trump begangen hat - die Einmischung in die Wahlen.

Die dramatische Nachricht aus Maine kam auch wenige Stunden nach einem exklusiven CNN-Bericht, der neue Details über das Ausmaß der Einmischung des Ex-Präsidenten in die Wahlen Anfang 2021 enthüllte. Aus den Aufzeichnungen ging hervor, dass der Trump-Berater Kenneth Chesebro sagte, das Trump-Lager sei "ausgeflippt", weil gefälschte Wählerstimmen in der Post steckten, Tage bevor der Kongress das Wahlergebnis bestätigen sollte. Es wurden rasch Vorkehrungen getroffen, um sie am 5. Januar nach Washington zu bringen, um einen Plan zu untermauern, mit dem Trump zum rechtmäßigen Präsidenten erklärt werden sollte, an dem der damalige Vizepräsident Mike Pence nicht teilnehmen wollte.

Die neuen Beweise untergruben Trumps jüngste und zunehmend weit hergeholte juristische Verteidigung - dass seine verzweifelten Bemühungen, im Weißen Haus zu bleiben, in Wirklichkeit eine korrekte Anwendung der präsidialen Macht darstellten, um die Wähler nach einem Wahlbetrug zu schützen.

Haley kämpft, um ihre Kampagne zu stabilisieren

Die sich immer weiter ausbreitenden Auswirkungen von Trumps Verhalten im Jahr 2020 entfalteten sich am Donnerstag zusammen mit einer weiteren außergewöhnlichen Kontroverse - über Haleys Versäumnis, die Sklaverei als Ursache des amerikanischen Bürgerkriegs zu nennen.

Haleys Fehltritt - und ihre etwas unbeholfenen Bemühungen, ihn zu bereinigen - ließen ungeschminkte Kritikpunkte wieder aufleben, die sie im Laufe ihrer Karriere verfolgt haben, einschließlich des Eindrucks, dass sie bei Themen wie Rasse und Bürgerkrieg die Wahrheiten der Geschichte oft zu ihrem eigenen politischen Vorteil verdreht hat.

Die Kontroverse ist auch eine Erinnerung daran, dass ein Präsidentschaftswahlkampf sehr genau unter die Lupe genommen wird, da es sich um ihre erste Veranstaltung nach der Weihnachtspause handelte, bei der sie wieder auf der Wahlkampftour war, und die ihren Konkurrenten die Möglichkeit gibt, zu behaupten, sie sei nicht bereit für die große politische Bühne. Während ihre Kommentare in den Vorwahlen in den tiefroten Bundesstaaten vielleicht keine große Sache sind, könnten sie ihre Bemühungen erschweren, unabhängige Wähler zu gewinnen, die an den GOP-Vorwahlen in New Hampshire teilnehmen können und die sie braucht, um Trumps Vorsprung in den Umfragen zu verringern. Der Granite State ist stolz darauf, im Bürgerkrieg Regimenter in den Kampf gegen die Konföderation geschickt zu haben.

Haleys Rivalen haben versucht, aus ihrem Unbehagen Kapital zu schlagen. Der Gouverneur von Florida, Ron DeSantis, der Anfang des Jahres in eine Kontroverse über den Sklaverei-Unterricht an den Schulen seines Bundesstaates verwickelt war, erklärte, dass sie "keine Kandidatin ist, die für die Hauptzeit bereit ist".

"In dem Moment, in dem sie mit irgendeiner Art von Prüfung konfrontiert wird, neigt sie dazu, klein beizugeben", sagte er.

Und der ehemalige Gouverneur von New Jersey, Chris Christie, nutzte ihre Schwierigkeiten, um seine Weigerung zu bekräftigen, sich aus dem Rennen zurückzuziehen. "Ich werde es Ihnen leicht machen. Wenn mich jemand fragen würde, was die Ursache des Bürgerkriegs war ... Ganz einfach, es war die Sklaverei", sagte Christie am Donnerstag in New Hampshire. "Ich bin Nikki gegenüber wirklich fair gewesen, aber lassen Sie mich eines sagen: Sie ist klug", fügte er hinzu. "Sie hat das, was sie gestern Abend und heute gesagt hat, nicht gesagt, weil sie dumm ist. Das ist sie nicht. Sie ist klug, und sie weiß es besser."

Die Gemeinsamkeiten zwischen Trumps juristischem Morast und Haleys Problemen

Haleys Probleme und Trumps juristischer Morast erzählen eine Geschichte über die moderne Republikanische Partei.

Haleys Weigerung, offen über die offensichtlichen historischen Implikationen der Sklaverei zu sprechen, schien ein Versuch zu sein, hartgesottene konservative Wähler in einer Partei zu beschwichtigen, die in den letzten Jahren weit nach rechts gerückt ist. Ähnlich zurückhaltend ist sie, wenn es darum geht, Trump offen mit seinem Versuch zu konfrontieren, die US-Demokratie im Jahr 2020 zu stürzen, offenbar um Wähler nicht zu verprellen, die dem Ex-Präsidenten seine Unwahrheiten über die Wahl abgekauft haben.

Während Haleys Unbehagen noch lange nicht vorbei ist, verdunkelt sich auch Trumps juristischer Schatten, obwohl seine Kampagne Schritte unternimmt, um seine Wahlrechtsentzüge anzufechten.

Die Republikanische Partei in Colorado hat bereits die Entscheidung des Obersten Gerichtshofs des Bundesstaates angefochten, ihn wegen des 14.

In Maine kündigte die Trump-Kampagne an, sie werde schnellstmöglich eine Klage bei einem staatlichen Gericht einreichen, um das Inkrafttreten der "grauenhaften" Entscheidung zu verhindern.

Bellows argumentierte jedoch, dass sie die Befugnis habe, Trump wegen seines Verhaltens zu disqualifizieren.

"Der Eid, den ich geschworen habe, die Verfassung aufrechtzuerhalten, steht an erster Stelle, und meine Pflicht nach den Wahlgesetzen von Maine ist es, sicherzustellen, dass die Kandidaten, die auf dem Stimmzettel für die Vorwahlen erscheinen, für das Amt qualifiziert sind, das sie anstreben", sagte sie. Bellows schrieb, die Herausforderer hätten zwingende Beweise dafür vorgelegt, dass der Aufstand vom 6. Januar "auf Geheiß" von Trump stattgefunden habe - und dass die US-Verfassung "keinen Angriff auf die Grundlagen unserer Regierung dulde".

Vor Colorado haben bereits mehrere andere Bundesstaaten wie Michigan und Minnesota ähnliche Bemühungen abgelehnt. Die Tatsache, dass verschiedene Bundesstaaten nun unterschiedliche Auffassungen über die Verfassung und die Eignung Trumps für eine erneute Kandidatur haben, bedeutet, dass es dem Obersten Gerichtshof der USA fast obliegt, einzugreifen, auch wenn ein Eintauchen in diesen politischen Tsunami eine Institution, die in den letzten Jahren politisch angeschlagen war, weiteren Belastungen aussetzen könnte.

Zwei Schlüsselfragen werden den Richtern vorgelegt. Erstens, ob das verfassungsmäßige Verbot der Amtsausübung durch Aufrührer auch für den Präsidenten gilt. Zweitens werden die obersten Richter unter dem Druck stehen, darüber zu entscheiden, ob ein einzelner Staat einfach entscheiden kann, dass ein Kandidat an einem Aufstand beteiligt ist, ohne ihm ein ordnungsgemäßes Verfahren zu gewähren.

Quelle: edition.cnn.com