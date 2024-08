- Nach Abschluss der Europameisterschaft schützt das Museum das Maskottchen und das Nashorn.

Das UEFA Euro hat seinen Platz in der Geschichte gefunden: Das Haus der Geschichte NRW soll angeblich Souvenirs aus allen Gaststädten des Bundeslandes sammeln. Darunter sind ein lebensgroßer Euro-Mascottchen aus Düsseldorf, ein umfunktioniertes Bushaltestellenschild aus Köln und eine geflügelte Rhino-Skulptur aus Dortmund. Auch die Bürger werden ermutigt, ihre persönlichen Euro-Andenken dem Museum zu spenden.

Im Gegensatz zu seinem Pendant in Bonn konzentriert sich das Haus der Geschichte NRW ausschließlich auf die Geschichte des Bundeslandes, nicht auf die gesamte deutsche Geschichte. Aktuell wird der Archivbestand aufgebaut, der die Grundlage für die künftige Ausstellung zur Geschichte von Nordrhein-Westfalen im Düsseldorfer Behrens-Gebäude neben der Staatskanzlei bilden wird.

Düsseldorfs "Albaert"-Kostüm findet seinen Weg ins Museum

In ein paar Jahren könnte das Kostüm des Euro-Mascottchens "Albaert", das Düsseldorf für die Euro erworben und dem Museum gespendet hat, dort ausgestellt werden.

Köln trägt das temporäre Bushaltestellenschild "Köln-Stadium" zum Museumsarchiv bei. Normalerweise tragen die Schilder "RheinEnergieSTADION", aber UEFA erlaubte diesen Namen während der Euro nicht. Dortmund schickt eine Skulptur eines geflügelten Euro-Rhinos nach Düsseldorf. Laut einer Sprecherin nimmt das Museum auch kleinere Exponate wie Flaggen mit dem Slogan "Jeder ist hier zu Hause" an.

"Mit Düsseldorf, Dortmund, Köln und Gelsenkirchen befanden sich vier der zehn Austragungsorte in NRW. Zehntausende Fußballfans aus ganz Europa feierten ein harmonisches Fest in unserem Land. Diese neuen Objekte ermöglichen es uns, die Euphorie des Sommers 2024 in jeder Stadt des Bundeslandes einzufangen und zu erzählen", sagt Professor Hans Walter Hütter, Vorsitzender des Kuratoriums der Stiftung Haus der Geschichte NRW.

