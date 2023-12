Nach 30 Ligaspielen ohne Sieg stoppt Schalke mit 4:0-Sieg die Talfahrt

Matthew Hoppe war der Star der Schalke-Show, als er als erster amerikanischer Spieler überhaupt einen Hattrick in der Bundesliga erzielte. Armine Harit assistierte bei allen drei Toren von Hoppe, bevor der Marokkaner den vierten Treffer für Schalke erzielte.

Hoppe hatte erst im November sein Debüt auf Schalke gegeben und am Samstag zum ersten Mal ein Tor in der Bundesliga erzielt.

Weitere Nachrichten, Reportagen und Videos finden Sie auf CNN.com/sport

Durch den Sieg von Schalke hält Tasmania Berlin weiterhin den Rekord von 31 sieglosen Bundesligaspielen.

Tasmania Berlin ist stolz auf seinen Rekord und postete auf seiner offiziellen Facebook-Seite, nachdem Schalke den Bundesliga-Rekord nicht einstellen konnte: "Wie cool ist das denn?"

Tasmania stellte den Rekord von 31 sieglosen Spielen in der Saison 1965-1966 auf, der einzigen Zeit, in der der Verein in der höchsten deutschen Spielklasse gespielt hat .

Nach Angaben der Bundesliga-Website ist Schalkes Durststrecke mit 358 Tagen jedoch die längste. Der letzte Sieg auf Schalke datiert vom 17. Januar 2020, als der Klub aus dem Ruhrgebiet Borussia Mönchengladbach mit 2:0 besiegte.

READ: 17-Jähriger begeistert im englischen Fußball mit Tor - und Lächeln

In dieser Saison hat Schalke seit der Verpflichtung von Christian Gross im Dezember bereits vier Trainer gehabt. David Wagner wurde im September von Manuel Baum abgelöst, bevor Huub Stevens einige Spiele leitete.

Der 4:0-Sieg am Samstag beendete auch die Serie von 26 Spielen ohne Gegentor auf Schalke.

Durch den Sieg verließ Schalke das Tabellenende der Bundesliga - Gross' Team liegt mit sieben Punkten einen Zähler vor Mainz.

"Die Erleichterung ist groß, riesig sogar. Aber das war nur ein Schritt. Jetzt müssen wir weitermachen", sagte Schalkes Sportvorstand Jochen Schneider gegenüber Reportern. "Ich hoffe, wir kämpfen weiter", ergänzte Hoppe.

Mainz verdrängt Schalke nach der 0:2-Heimniederlage gegen Eintracht Frankfurt von der Tabellenspitze, während Tasmania Berlin, das 31.

Lesen Sie auch:

Quelle: edition.cnn.com