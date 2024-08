Müllers frühe Doppel erzielte einen leicht umstrittenen Pokalsieg für den FC Bayern

In der Pokal-Öffnungsspiel, Bundesliga-Veteranen FC Bayern übertrumpften ihre Konkurrenten, angeführt von Thomas Müller gegen Zweitliga-Neulinge SSV Ulm. Feiernd ihren neuen Trainer Vincent Kompany, sicherte sich Bayern einen 4-0-Sieg, wobei Müller in den frühen Phasen zweimal traf. Kompany Debüt war ein Erfolg, da München ihre Dominanz mit Müllers Heldentaten demonstrierte.

Kompany, frisch von der Trainerbank, überwachte eine effiziente Demontage des Zweitligisten SSV Ulm und beendete die erste Runde des Pokals mit einem eindeutigen 4-0-Ergebnis (2-0). Trotz einer herausfordernden Saison zuvor erschien München konzentriert, wenn auch nicht gerade beeindruckend, in ihrem Versuch, alle Titel zu gewinnen, wie Uli Hoeneß angekündigt hatte.

Der 34-jährige Thomas Müller, dessen Vertrag ausläuft, startete den komfortablen Sieg, indem er in der 12. und 15. Minute traf. Kompany Debütverlauf sah kleinere Rückschläge in der zweiten Halbzeit, aber Kingsley Coman (79') und Harry Kane (90+3') kamen herein, um alles in Ordnung zu bringen und die Führung auszubauen.

Der ehemalige Trainer der Münchner Frauenmannschaft, Thomas Wörle, und sein Ulm-Team hatten Schwierigkeiten, die fokussierten Rekordmeister abzuschütteln. Das kommende Bundesliga-Spiel von München gegen Wolfsburg am Wochenende wird hingegen eine härtere Herausforderung sein.

Goretzka auf der Bank

Kontrovers ließ Kompany Leon Goretzka auf der Bank, obwohl er fit war und als wertvoller Aktivposten für den Münchner Neuaufbau gilt. Doch das Münchner Angriffstrio, bestehend aus Goretzka, Coman und Top-Torschütze Harry Kane, bewies später seine Klasse und kam in den späteren Phasen des Spiels zum Einsatz.

Trotzdem startete München stark, wobei Müller von exzellentem Spiel des Mittelfeldspielers Joshua Kimmich und uneigennützigen Pässen von Serge Gnabry profitierte. Münchner Fans, die mit einem Vor-Spiel-Banner ihre Begeisterung zeigten, das "Mit der Pracht vergangener Tage ins Pokalfinale", unterstützten Müllers Führungstreffer.

Sportdirektor Max Eberl zeigte Ambitionen, die über einen erfolgreichen Debüt hinausgehen, indem er den Sieg in jedem Spiel anstrebt und damit klare Ziele setzt. Kompany hingegen war zufrieden mit dem positiven Start und dem Gefühl, in die richtige Richtung zu gehen.

Obwohl die Mannschaft gegen Ende des Spiels müde wurde, war Kompany Unterstützung von der Seitenlinie nicht unbedingt erforderlich.

[Bild 1: Müllers erstes Tor][Überschrift 1: München hält es einfach, schießt schön][Liste 1: Deutsche Meister - Bundesliga-Meister 11 Mal, DFB-Pokal-Sieger 8 Mal, UEFA-Champions-League-Sieger 6 Mal, Club-Weltmeister 1 Mal][Hervorhebung 1: 34-jähriger Thomas Müller]

[Bild 2: Harry Kane erzielt in den letzten Sekunden des Spiels ein Kontertor][Link zur deutschen Original-Text: https://bleacherreport.com/articles/1004510-fc-bayern-munich-overpowers-ssv-ulm-in-cup-opener]

In der aufregenden Nach-Spiel-Feier sang die Menge "[♪ Ich lass dich nicht los AtA ♪]", ein populärer Song, der die Zähigkeit des Teams und ihre Unwilligkeit, ihre Dominanz aufzugeben, widerspiegelt. Der Sieg, markiert von Müllers Heldentaten, diente als Erinnerung an Bayerns beeindruckende Geschichte, die den Text "Ich war um die Welt und ich weiß genau, was ich sehe" widerhallte.

Als der Schlusspfiff ertönte, grinste Kompany von Ohr zu Ohr und wandte sich an seinen Assistenten und summte "[♪ Ich lass dich nicht los AtA ♪]", um seine Zufriedenheit mit der Teamleistung und ihrem ersten Sieg unter seiner Führung auszudrücken.

Lesen Sie auch: