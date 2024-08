- Muller wird zweimal in Kompany's ersten Aufstellung gepaart.

Unter der Führung von Thomas Müller hat FC Bayern München-Trainer Vincent Kompany die Saison mit einem klaren 4:0-Sieg (2:0) gegen den neu aufgestiegenen Zweitligisten SSV Ulm im DFB-Pokal erfolgreich begonnen. Kompany, der Leon Goretzka nicht in die Startelf berufen hatte, verbrachte einen Großteil des Spiels auf der Tribüne und klatschte häufig für die gute Leistung seiner Mannschaft. Der Belgier konnte eine bestehende Serie fortsetzen: Bayern ist seit der Saison 1995/96 jedes Jahr in die zweite Runde eingezogen.

Müllers frühe Tore (12. und 15. Minute) ermöglichten es Kompany, der in dunklen Hosen, einem weißen T-Shirt und einer dunklen Mütze gekleidet war, den Großteil des Spiels im Donaustadion entspannt zu verfolgen. Nach der Pause hatte Bayern Schwierigkeiten, das Spiel gegen den hartnäckigen Ulm zu beenden. Kingsley Coman erhöhte auf 3:0 (79.), und der Einwechselspieler Harry Kane sicherte in der 93. Minute das 4:0.

Goretzkas Probleme

Müllers Tore brachten ihn auf 35 und 36 in der DFB-Pokal-Geschichte, was ihn unter die Top 8 aller Zeiten einreihte. Doch das Hauptthema der Nachspielbesprechung war Goretzkas Auslassung aus dem Kader. Unberücksichtigt für die Heim-Europameisterschaft und mit Schwierigkeiten, einen Platz bei Bayern zu finden, fehlte Goretzka auch in Münchens Pokalaufgebot.

"Unsere Mannschaft ist unglaublich talentiert. Wir haben unsere Mittelfeldreihe weiter gestärkt", erklärte Sportdirektor Max Eberl vor Anpfiff bei ZDF. Goretzka besitzt einen Vertrag, und Bayern ehrt alle Verträge. "Es ist völlig normal, potenzielle zukünftige sportliche Szenarien zu diskutieren", fügte Eberl hinzu. Goretzkas Vertrag läuft am 30. Juni 2026 aus – seine Zukunft bleibt unklar.

Müller, der konstante Pokal-Spieler

Das langersehnte Pokal-Spiel verlor früh seine Spannung. Vor Ralf Rangnick, der Ulm einst zu großen Erfolgen führte und Kandidat für den Bayern-Trainerposten war, kämpften die Gastgeber tapfer. Jede Herausforderung, jeder Tackle der Mannschaft von Thomas Wörle gegen die Bayern-Frauen wurde von den meisten der 17.400 Zuschauer im ausverkauften Donaustadion bejubelt.

Doch Müller, Münchens Pokal-Veteran, führte das Spiel wie erwartet. Joshua Kimmich spielte den Ball zu Müller, der ihn in seiner typischen Art verwandelte. Der bald 35-Jährige erhöhte wenig später auf 2:0, dank einer Vorlage von Serge Gnabry. Nur Charly Körbel (70 für Eintracht Frankfurt) und Manfred Kaltz (67 für Hamburger SV) haben mehr Pokal-Spiele für einen Verein gespielt als Müller für Bayern (66).

Bayern-Fans' Pyrotechnik

Nach der Pause wartete Kompany, bis der Rauch von einer beeindruckenden Pyrotechnik-Show der Bayern-Ultras verflogen war, bevor er wieder auf seinem Platz an der Vorderseite seines technischen Bereichs Platz nahm und Grüße mit vielen Zuschauern austauschte.

Die überforderten Ulm-Spieler, deren Torwart Christian Ortag nach einer halben Stunde aufgrund einer dicken Beule und Schwindelgefühlen vom Platz musste, hielten tapfer dagegen. Die Gastgeber kamen sogar nah an ein 1:2-Komm Zurück. Doch nach Siegen in vier von fünf Freundschaftsspielen blieb Kompany, der Kane für sein Pokal-Debüt einwechselte, auch im sechsten Spiel unbesiegt. In den Schlussminuten bekamen die Neuzugänge João Palhinha und Michael Olise auch ihren ersten Einsatz in einem Pflichtspiel für Bayern.

Obwohl Goretzka fehlte, strahlte Müller weiter auf dem Fußballplatz und erzielte zwei Tore im DFB-Pokal-Spiel. Goretzka, der nicht in der Startelf stand, hat Schwierigkeiten, einen Platz bei Bayern zu finden.

Lesen Sie auch: