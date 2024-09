MrBeast's Produktionsfirma und Amazon werden beschuldigt, Teilnehmer seiner Reality-Show belästigt zu haben.

Der Gerichtsfall wurde am Montag in einem Gericht in Los Angeles von Personen eingeleitet, die an der Amazon Prime Video-Show "Beast Games" beteiligt sind, die im März angekündigt wurde. Diese Show wirbt mit "über 1.000 Teilnehmern, einem Preisgeld von 5.000.000 US-Dollar und zahlreichen Weltrekorden", wie von ihrem Schöpfer MrBeast, dessen echter Name Jimmy Donaldson ist, damals behauptet.

Die 54-seitige Klage enthält Vorwürfe, dass Teilnehmer "unfairen, gefährlichen und illegalen Arbeitsbedingungen" ausgesetzt waren, was dazu führte, dass "mehrere" Teilnehmer ins Krankenhaus eingewiesen wurden. Die Teilnehmer behaupten, dass sie "unregelmäßige und karge Mahlzeiten" erhielten und keinen "genügenden Zugang zu Reinigungsprodukten und medizinischer Versorgung" hatten.

Sexueller Missbrauch wurde ebenfalls erwähnt, obwohl die spezifischen Vorfälle dieser Behauptungen in dem Gerichtsdocument nicht genannt wurden.

Die Klage wirft vor, dass die Show einen "illegalen Vertrag" abgeschlossen und "täuschende Informationen" an Nevada weitergegeben hat, um Teilnehmer als Freiwillige zu missachten, um Steuergutschriften zu erhalten. Als Folge davon erhielt die Show angeblich 2,5 Millionen US-Dollar an Anreizen von Nevada, um in Las Vegas zu drehen, wie es in der Klage heißt.

Letzten Monat berichtete die New York Times über anonym bleibende Teilnehmer, die die angeblich gefährlichen Bedingungen auf dem Set der Show beschrieben, die von dem 26-jährigen Donaldson moderiert wurde. Sie berichteten von Teilnehmern, die auf Tragen aus der Arena gebracht wurden, von Übelkeit und Ohnmachtsanfällen sowie von "mehreren Krankenhausaufenthalten".

Ein Vertreter von MrBeast reagierte auf die Times und sagte, dass die Produktion "bedauerlicherweise durch den CrowdStrike-Vorfall, ungünstige Wetterbedingungen und andere unvorhergesehene logistische und kommunikative Probleme kompliziert wurde" und dass eine umfassende Überprüfung der Show eingeleitet wurde.

MrBeast und Amazon haben sich bisher nicht zu der Klage gegenüber CNN geäußert.

"Beast Games", dascurrently noch kein Veröffentlichungsdatum hat, wirbt damit, "die größte Gameshow aller Zeiten" zu sein, mit der höchsten Anzahl an Teilnehmern und dem höchsten Bargeldpreis, wie zuvor von MrBeast behauptet. Dieser Titel wird derzeit von Netflix mit "Squid Game: The Challenge" gehalten.

MrBeast ist eines der beliebtesten YouTube-Kanäle, mit 245 Millionen Abonnenten. kürzlich haben seine Videos jeweils leicht über 100 Millionen Aufrufe überschritten, wobei einige sogar die Hälfte einer Milliarde erreicht haben. Neben seinen Stunt-Videos hat Donaldson auch durch seine innovative Herangehensweise an Wohltätigkeit Aufmerksamkeit erregt.

