Fakten

Mpox in den Vereinigten Staaten Schnelle Fakten

Im November 2022 benennt die WHO das Affenpockenvirus in mpox um, nachdem sie mit dem Internationalen Komitee für die Taxonomie von Viren (ICTV) zusammengearbeitet hat, um das Virus unter Verwendung einer nicht stigmatisierenden, nicht anstößigen sozialen und kulturellen Nomenklatur umzubenennen.

(Quelle: Centers for Disease Control and Prevention)

Mpox ist ein Pockenvirus. Es verursacht im Allgemeinen pickel- oder blasenartige Läsionen und grippeähnliche Symptome wie Fieber. Die Krankheit ist selten tödlich.

Mpox breitet sich durch engen Kontakt aus. Dazu gehören der direkte körperliche Kontakt mit Läsionen sowie "Atemwegssekrete", die durch persönliche Kontakte und das Berühren von Gegenständen, die mit Mpox-Läsionen oder -Flüssigkeiten kontaminiert wurden, weitergegeben werden. Das Virus kann auch über die Plazenta auf einen Fötus übertragen werden.

Jeder kann an Mpox erkranken, aber nach Angaben der US-amerikanischen Centers for Disease Control and Prevention (CDC) traten mehr als 99 % der Mpox-Fälle in den Vereinigten Staaten während des Ausbruchs im Jahr 2022 bei Männern auf, die Sex mit Männern haben. Mpox wird jedoch im Allgemeinen nicht als sexuell übertragbare Krankheit angesehen.

Mpox kommt in der Regel in West- und Zentralafrika vor, aber in den letzten Jahren wurden auch Fälle in Europa, einschließlich des Vereinigten Königreichs, und anderen Teilen der Welt beobachtet. Diese Fälle werden in der Regel mit internationalen Reisen oder importierten Tieren in Verbindung gebracht, die mit dem Pockenvirus infiziert sind.

Fallverfolgung

CDC Mpox-Karte und Fallzahl

WHO-Lageberichte

Zeitleiste und Ausbruch 2022

1958 - Mpox wird entdeckt, als zu Forschungszwecken gehaltene Affen zwei Ausbrüche in Kopenhagen, Dänemark, verursachen.

1970 - Der erste Fall beim Menschen wird in Zaire (der heutigen Demokratischen Republik Kongo) gemeldet.

2003 - Ein Ausbruch in den Vereinigten Staaten wird mit infizierten Präriehunden in Verbindung gebracht, die aus Ghana eingeführt wurden, und führt zu mehr als 80 Fällen.

16. Juli 2021 - Die CDC und die örtlichen Gesundheitsbehörden in Dallas geben bekannt, dass sie einen Fall von Mpox bei einem Reisenden aus Nigeria untersuchen. "Bei der Person handelt es sich um einen Einwohner der Stadt Dallas, der von Nigeria nach Dallas reiste und am 9. Juli 2021 am Flughafen Love Field ankam. Die Person befindet sich in einem Krankenhaus in Dallas und ist in einem stabilen Zustand", heißt es in einer Erklärung des Dallas County Department of Health and Human Services.

17. Mai 2022 - Der erste bestätigte Mpox-Fall in den USA während des Ausbruchs im Jahr 2022 wird der CDC von einem Reisenden gemeldet, der aus Kanada nach Massachusetts zurückgekehrt ist.

19. Mai 2022 - Die WHO berichtet, dass die Sterblichkeitsrate bei diesem Ausbruch zwischen 3 und 6 % liegt.

23. Mai 2022 - Die CDC kündigt die Freigabe von Mpox-Impfstoffdosen aus dem nationalen strategischen Vorrat für Hochrisikopersonen" an. In den Vereinigten Staaten ist der Jynneos-Zweidosenimpfstoff zur Pockenprävention und speziell zur Prävention von Mpocken zugelassen.

26. Mai 2022 - CDC-Direktorin Dr. Rochelle Walensky kündigt an, dass die Vereinigten Staaten den Impfstoff an Staaten mit gemeldeten Fällen verteilen und empfiehlt die Impfung für Personen, die aufgrund des direkten Kontakts mit einer Person, die an Mpocken erkrankt ist, das höchste Infektionsrisiko haben.

22. Juni 2022 - Die CDC kündigt eine Partnerschaft mit fünf kommerziellen Labors an, um die Testkapazitäten in den Vereinigten Staaten zu erhöhen.

23. Juni 2022 - In New York City wird die erste Mpox-Impfklinik in den Vereinigten Staaten eröffnet.

28. Juni 2022 - Das US-Gesundheitsministerium (HHS) und die Regierung Biden kündigen eine verstärkte Impfstrategie an und berichten, dass bis heute mehr als 9.000 Impfdosen verteilt worden sind.

22. Juli 2022 - Zwei amerikanische Kinder erkranken an Mpox - ein Novum in den Vereinigten Staaten. Nach Angaben der CDC stehen die beiden Fälle in keinem Zusammenhang.

23. Juli 2022 - Die WHO erklärt Mpox zu einem internationalen Gesundheitsnotfall, "einem außergewöhnlichen Ereignis, das durch die internationale Ausbreitung der Krankheit eine Gefahr für die öffentliche Gesundheit anderer Länder darstellen kann und möglicherweise eine international koordinierte Reaktion erfordert".

27. Juli 2022 - Nach wochenlangen Engpässen bei der Versorgung mit Mpox-Impfstoffen werden laut HHS in den Vereinigten Staaten mehr als 786.000 zusätzliche Dosen zur Verfügung gestellt.

29. Juli 2022 - New York ruft als Reaktion auf den Mpox-Ausbruch den Katastrophenzustand aus.

1. August 2022- Kalifornien und Illinois rufen den Notstand aus. Kalifornien meldet mehr als 800 Fälle, Illinois mehr als 500, so die Daten der CDC.

2. August 2022 - Die Regierung Biden richtet ein Mpox-Reaktionsteam ein. Präsident Joe Biden ernennt Robert Fenton von der Federal Emergency Management Agency (FEMA) zum nationalen Mpox-Koordinator des Weißen Hauses.

2. August 2022 - Aus einem Bericht des spanischen Nationalen Instituts für Mikrobiologie geht hervor, dass zwei Männer im Alter von 31 und 44 Jahren, die in nicht zusammenhängenden Fällen an Mpox starben, beide an einer Enzephalitis oder einer Hirnschwellung erkrankt waren, die durch Virusinfektionen ausgelöst werden kann. Enzephalitis ist eine sehr seltene Erkrankung, die mit Mpox in Verbindung gebracht wird. Sie wurde bei Menschen mit Mpox in Westafrika und bei einem Patienten in den Vereinigten Staaten im Jahr 2003 während eines kleinen Ausbruchs im Zusammenhang mit importierten Präriehunden gemeldet.

4. August 2022 - Die Regierung Biden erklärt den Mpox-Ausbruch zum nationalen Gesundheitsnotstand.

5. August 2022 - In einem von der CDC veröffentlichten Bericht wird festgestellt, dass 94 % der Fälle bei Männern auftraten, die in letzter Zeit sexuellen oder engen intimen Kontakt mit einem anderen Mann hatten. Außerdem waren 54 % der Fälle unter schwarzen Amerikanern und Latinos zu verzeichnen.

9. August 2022 - Um den begrenzten Vorrat des Mpox-Impfstoffs Jynneos zu strecken, genehmigen Bundesgesundheitsbeamte die Verabreichung kleinerer Dosen mit einer anderen Injektionsmethode. Die neue Injektionsstrategie erlaubt es Gesundheitsdienstleistern, flache Injektionen intradermal, zwischen die Hautschichten, mit einem Fünftel der Standarddosis zu verabreichen, anstatt subkutan, in die Fettschicht unter der Haut, mit der größeren Dosis.

18. August 2022 - Das Weiße Haus gibt bekannt, dass das HHS den Zeitplan für die Verteilung von Impfstoffen beschleunigt hat und zusätzliche 1,8 Millionen Dosen des Jynneos-Impfstoffs zur Verfügung stellt. Zusätzliche Impfstoffe werden an Gemeinden verteilt, in denen große LGBTQI+-Veranstaltungen stattfinden.

19. August 2022 - Der Bezirk King County im US-Bundesstaat Washington, zu dem auch Seattle gehört, erklärt Mpox zu einem öffentlichen Gesundheitsnotfall, da mehr als 270 Fälle gemeldet wurden.

12. September 2022 - Der erste durch Mpox verursachte Todesfall in den USA wird in Los Angeles County, Kalifornien, bestätigt.

11. Mai 2023 - Die WHO erklärt den Mpox-Ausbruch nicht länger zu einem globalen Gesundheitsnotfall.

26. Oktober 2023 -Der Beratende Ausschuss für Impfpraktiken (Advisory Committee on Immunization Practices, ACIP) der CDC empfiehlteinstimmig, dass bestimmte Personen ab 18 Jahren, die ein hohes Mpox-Risiko haben, sich weiterhin routinemäßig im Rahmen ihrer sexuellen Gesundheitsvorsorge impfen lassen sollen.

Quelle: edition.cnn.com