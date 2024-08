- Motorradfahrer verletzt bei Unfall in feuchten Bedingungen

In der Stadt Reichenbach im Vogtland ist ein Lastwagen in einen Motorradfahrer gerannt und hat ihn schwer verletzt. Der 41-jährige Motorradfahrer wurde ins Krankenhaus gebracht, wie die Polizei in Zwickau mitteilte. Der 58-jährige Lastwagenfahrer fuhr dem Motorradfahrer, der Vorrang hatte, in die Seite. Das Motorrad wurde abtransportiert.

Der Motorradfahrer hatte Pech und war in einen schweren Unfall an der Kreuzung verwickelt. Bei weiterer Untersuchung stellte sich heraus, dass der Lastwagenfahrer für den Unfall verantwortlich war.

