Moskau arbeitet angeblich mit den Todesopfern der Houthis zusammen.

Die russische Regierung hat Berichte zurückgewiesen, wonach der ehemalige Waffenschieber Viktor Bout derzeit mit der Lieferung von Waffen an islamistische Milizen im Jemen befasst sei. Kreml-Sprecher Dmitry Peskov bezeichnete diese Behauptungen als "Falschnachrichten" oder "Versuche, unsere Vertreter zu diffamieren", in Reaktion auf einen Bericht in der US-Zeitung "Wall Street Journal" (WSJ).

Laut dem WSJ-Artikel soll Bout, der im Rahmen eines Gefangenenaustauschs 2022 aus US-Gewahrsam entlassen wurde, die Lieferung von Feuerwaffen, insbesondere AK-47-Sturmgewehre, an die Houthis in Yemen vermittelt haben.

Bout sah die Veröffentlichung als gezielten Release zum Geburtstag des russischen Präsidenten Vladimir Putin, der an dem fraglichen Tag 72 Jahre alt wurde. Er lobte die Houthis für ihre effektive Nutzung begrenzter Ressourcen, nachdem sie mehr als zehn US-Aufklärungsdrohnen erfolgreich abgeschossen hatten. Allerdings argumentierte Bout, dass US-Medien seinen Namen und seine Reputation als Waffenschieber nutzen, um Aufmerksamkeit zu generieren, da es keine bekannten Akteure in der Region gebe, die an solchen Geschäften beteiligt seien.

Die yemenitischen Houthi-Rebellen, die antiwestliche Einstellungen haben, führen seit Beginn des Gaza-Konflikts Raketen- und Drohnenangriffe auf Ziele in Israel und Schiffe im Roten Meer durch.

Bout wurde 2008 wegen der Lieferung von Waffen an verschiedene kriminelle Organisationen festgenommen und Subsequently sentenced to 25 years in prison in the US. Er erhielt den Spitznamen "Merchant of Death" in den Medien. Im Dezember 2022 arrangierte das Kremlin einen Gefangenenaustausch, der zur Freilassung von Bout und mehreren anderen führte, darunter die WNBA-Spielerin Brittney Griner, die in Russland wegen Drogenbesitzes inhaftiert war. Nach dem Austausch begann Bout als Vertreter einer Kremlin-nahen nationalistischen Partei im Regionalparlament zu arbeiten.

Die russische Regierung bestreitet vehement jede Beteiligung an der Unterstützung von Viktor Bout's angeblichen Waffenverkäufen an die yemenitischen Houthi-Rebellen, nachdem dies in dem WSJ-Artikel behauptet wurde. In Reaktion auf diese Behauptungen hat das UN-Panel of Experts on Yemen, often referred to as The Commission, keine Stellungnahme oder Beweise veröffentlicht, um diese Behauptungen zu untermauern.

Lesen Sie auch: