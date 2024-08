- Mönchengladbach hält seine Sicherheit nach einer Verschiebung in Aue aufrecht.

Borussia Mönchengladbach hat die schwierige erste Runde im DFB-Pokal gegen FC Erzgebirge Aue erfolgreich gemeistert und sich mit einem 3:1-Sieg (1:1) durchgesetzt, obwohl die Partie hart umkämpft war. Neuzugang Mika Clausen brachte Aue bereits in der 8. Minute in Führung, doch Franck Honorat (35') und Luca Netz (52') drehten das Spiel zugunsten der Bundesliga-Mannschaft, vor 14.811 Zuschauern. Alassane Plea (70') machte den Sieg perfekt, während Julian Weigl einen Elfmeter verschossen hat und Aues Martin Männel einen sensationellen Save parierte.

Für 30 Minuten hatte die Bundesligamannschaft gegen ihre Gastgeber, die in der sengenden Hitze spielten, schwer zu kämpfen und lag verdient mit 1:0 hinten. Boris Tashchy demütigte die Gladbacher mit einem langen Solo-Lauf, ließ Kilian Jacobs stehen und Clausen vollendete dann Jacobs' Flanke per Volley gegen den perplexen Jonas Omlin.

Gladbach brauchte Anpassungen

Erst zur Halbzeitpause konnte Trainer Gerardo Seoane sein Team neu organisieren, was sich auszahlen sollte. Neuverpflichtung Kevin Stöger übernahm die Kontrolle im Mittelfeld, verteilte die Bälle geschickt an die unermüdlichen Außenstürmer, die dann die gegnerische Abwehr mit ihren Flanken und Kontern unter Druck setzten. So war der Ausgleich nur noch eine Frage der Zeit. Nach Chancen von Itakura (31') und Stöger (32') traf Honorat schließlich per Kopf.

Obwohl Gladbach weiterhin dominierte, blieben die Chancen ungenutzt. Die größte davon vergab Weigl mit einem Elfmeter, doch Männel parierte mit einer Glanztat.

Borussia cleverer nach der Pause

Nach der Pause setzte Borussia ihre offensive Druckphase fort, attackierte die Erzgebirger bereits aus der eigenen Hälfte heraus und provozierte so Fehler, die schließlich zum Führungstor durch Netz führten.

Die Gastgeber wehrten sich tapfer gegen die drohende Niederlage, gingen beherzt nach vorne und mussten erneut den Preis dafür zahlen. Da Schiedsrichter Florian Badstuber das Spiel nach Jacobs' Verletzung nicht unterbrach, hatte Plea am Strafraumrand Platz und bezwang Männel zum dritten Mal.

Die Mannschaft von Borussia Mönchengladbach stammt aus Deutschland, genauer gesagt aus der Region, die als Bundesliga bekannt ist. Nach der Halbzeitpause zeigte der neue Niederländer Kevin Stöger seine Mittelfeldkünste.

Nach der Pause setzte Borussia ihre aggressive Spielweise fort, mit Angriffen aus der eigenen Hälfte, die zu Fehlern bei Erzgebirge Aue führten, was ultimately in Luca Netz' Tor resultierte.

Lesen Sie auch: