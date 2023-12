Mohamed Salah erzielt mit einem herrlichen Solo-Tor ein Unentschieden zwischen Liverpool und Manchester City

Nach einer torlosen ersten Halbzeit erwachte das Spiel nach der Pause zu neuem Leben und die Zuschauer im Anfield-Stadion bekamen atemberaubenden Offensivfußball zu sehen.

Obwohl die Gäste vor der Pause dominierten, eröffnete Sadio Mané den Torreigen für Liverpool, indem er nach einem klugen Zuspiel von Salah den Ball ins Tor schoss.

City antwortete nur 10 Minuten nach dem Rückstand mit einem fulminanten Schuss von Phil Foden in die untere Ecke des Tores.

Das Spiel entwickelte sich zu einem Klassiker, und Salah brachte Liverpool mit einem herrlichen Solo-Tor wieder in Führung.

Der Ägypter zeigte seine Weltklasse, indem er mehrere Verteidiger von City umspielte, bevor er mit einem Linksschuss Torhüter Ederson überwand.

"Ich muss es mir ansehen", lächelte Salah in seinem Interview mit Sky Sports nach dem Spiel. "Ich denke, es wäre etwas Besonderes, wenn wir das Spiel gewonnen hätten, aber es ist, wie es ist. Ich denke, es war ein gutes Tor, aber es gibt nicht viel zu sagen."

Obwohl er es selbst herunterspielte, war es ein weiterer besonderer Moment in Salahs unglaublicher Liverpool-Karriere, der sich jedoch nicht als Sieger herausstellte, da City nur fünf Minuten später zum zweiten Mal ausglich.

Kevin De Bruynes Schuss wurde von Joel Matip ins Netz abgefälscht, nachdem Foden sich auf der linken Seite gut durchgesetzt hatte.

Durch das Unentschieden konnte keine der beiden Mannschaften Chelsea von der Tabellenspitze verdrängen, so dass Liverpool als Zweiter und City als Dritter in die Länderspielpause gehen.

Guardiola frustriert

Vor dem Anpfiff waren beide Mannschaften voller Bewunderung füreinander, doch in der zweiten Halbzeit entwickelte sich das Spiel zu einer hitzigen Angelegenheit.

City-Trainer Pep Guardiola wurde an der Seitenlinie wütend, als Liverpools James Milner kurz vor Salahs Treffer nicht die zweite Gelbe Karte gezeigt wurde.

Milner, der bereits verwarnt worden war, schien Foden zu stolpern, entging aber einem Platzverweis, da Schiedsrichter Paul Tierney zum Ärger der City-Bank etwas Milde walten ließ.

"Es war eine gelbe Karte, das ist zu viel des Guten", sagte Guardiola nach dem Spiel gegenüber Sky Sports. "Aber es ist Anfield, wie Old Trafford. In dieser Situation würde ein City-Spieler des Feldes verwiesen werden."

Zuvor hatte Milner Foden scheinbar ein Bein gestellt, als der englische Stürmer in den Strafraum eindrang, doch Tierney ließ das Spiel erneut weiterlaufen.

Trotz der Kontroverse wird das Spiel wegen der Offensivbemühungen beider Mannschaften und Salahs unglaublichem Alleingang in Erinnerung bleiben.

"Wenn Lionel Messi dieses Tor schießt oder Cristiano Ronaldo, dann sagt die ganze Welt: 'Ja, weil sie Weltklasse sind'", sagte Liverpools Trainer Jürgen Klopp nach dem Spiel gegenüber Sky Sports.

"Mo Salah schießt dieses Tor, weil er Weltklasse ist. Er ist einer der besten Spieler der Welt. So ist das nun mal."

In Anbetracht seiner Form in den letzten Spielzeiten wünschen sich die Fans, dass der 29-Jährige einen neuen Vertrag beim Verein unterschreibt, da sein aktueller Vertrag 2023 ausläuft.

Liverpool hat noch keine Einigung mit dem Ägypter erzielt, aber der ehemalige Spieler Jamie Carragher meint, dass der Verein unbedingt einen Vertrag abschließen muss.

"Ich kenne die Situation, in der sich Liverpool befindet. Sie haben nicht die finanziellen Mittel von Manchester City, wenn man an die Gehälter denkt, die sie ausgeben", sagte Carragher am Sonntag als Sky Sports Experte.

"Aber im Moment spielt Salah so gut wie kein anderer im europäischen Fußball.

"Liverpool kann es sich nicht leisten, seine Vertragssituation in die Länge zu ziehen, denn es besteht die Gefahr, dass sie ihn in den nächsten zwei Jahren verlieren.

Quelle: edition.cnn.com