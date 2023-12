"Homes for our Time: Small Houses" - Moderner Wohnraum – klein kann schön sein

Wie viel Wohnraum brauchen Menschen? Dieses Problem ist nicht neu. Aber es wird immer dringlicher. Es gibt viele Gründe. Das Wachstum der Weltbevölkerung hat zu einem verstärkten Wettbewerb um Wohnraum und Land geführt. Damit verbunden sind auch Kostensteigerungen. Auch Anforderungen an die Umweltverträglichkeit spielen eine wichtige Rolle.

Die architektonische Antwort auf diese Frage lautet: Tiny Houses. Der Tiny-House-Trend ist auf der ganzen Welt zu beobachten, von Neuseeland bis Kalifornien. Während es in manchen Ländern wie Japan eine lange Tradition des Wohnens auf kleinerem Raum gibt, zeichnen sich in anderen Regionen erst in den letzten Jahren ähnliche Trends ab. Die sogenannte Tiny-House-Bewegung hat vor allem in den USA großen Aufschwung genommen.

Leben auf engstem Raum, Leben mit der potenziellen Instabilität des Planeten – vor diesem Hintergrund scheint es, dass riesige Besitztümer, die von Generation zu Generation weitergegeben wurden, weitgehend der Vergangenheit angehören. „Die Frage lautet heute nicht mehr: Wie groß sollte mein Haus sein? Sondern: Wie klein sollte mein Haus sein?“, schreibt Philip Jodidio in seinem neuen Buch „Homes in Our Time: Small Houses“ in der Einleitung.

Die Zukunft der Architektur, die Zukunft der Menschheit?

In diesem reich bebilderten Buch stellt er die Arbeit von Architekten vor, die danach strebten, modernen Komfort in immer kleineren Räumen zu bieten. „Sie sind durch die Prüfungen trivialer Dinge aufgewachsen und immer bereit zu beweisen, dass das von einem echten Architekten geforderte Talent nichts mit der Größe des Projekts zu tun hat.“ So beschreibt Jodi Dio die „aufstrebenden Stars“ der Werke, die er für sich selbst auswählt. Buch.

„Ohne Arroganz oder Überdeutung kann man sagen, dass es in diesem Buch grundsätzlich um die Zukunft der Architektur und, wenn ich mutig sein darf, der Menschheit geht“, ist sich der Autor sicher. „Lernen Sie, in einem kleineren Haus zu leben, weniger Ressourcen zu verbrauchen und mit dem zufrieden zu sein, was Sie haben“, lautet Jodi Dios Botschaft in drei Sprachen. Dieses Bilderbuch ist in Deutsch, Englisch und Französisch erhältlich. Silberne Buchstaben glänzen elegant auf schwarzen Seiten im Hochformat.

Mit einem gezielten Fokus auf Nachhaltigkeit und umweltfreundliche Bauweisen präsentiert Jodidio mutige Visionen von Tiny Homes auf der ganzen Welt.

Homes in Our Time: Tiny Houses, von Philip Jodidio, 424 Seiten, erschienen im Taschen Verlag. Preis: 60 €.

Lesen Sie auch:

Quelle: www.stern.de