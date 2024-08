- Moderatzüge für das Muss

Carrie Bradshaw brachte sie zurück in den Rampenlicht in "Sex and the City", und es scheint, dass sie wieder auf dem Vormarsch sind: Caprihosen in der Länge 3/4 bis 7/8 galten lange als Relikt der 2000er Jahre, erleben nun ein Mode-Comeback. Diese umstrittene Mode kann mit der richtigen Styling sehr einfallsreich sein.

Einfach halten

Es kann so einfach sein: Lifestyle-Bloggerin Sofia Boman gibt dem Trend eine frische Note mit einem schlichten Schwarz-Weiß-Outfit. Die Hauptattraktion sind die weit geschnittenen Caprihosen mit einer Plisseestruktur.

Sie wählt eine lockere, elastische Caprihose in Weiß und kombiniert sie mit einer ähnlichen, weißen Bluse. Das schwarze, transparente Oberteil mit einem Polka-Dot-Muster sorgt für Luftigkeit und ist perfekt für schwüle Sommertage. Runde Sonnenbrille und schwarze Flip-Flops machen das Outfit zum idealen Kaffee-Date-Outfit. Ein kirschroter Beutel mit Geldbörse und Lipgloss rundet das Outfit ab.

Fürs Business

Für einen professionellen Touch, schauen Sie sich das komplette Schwarz-Outfit von Influencerin und Model Claire Rose als Inspiration an.

Das Outfit ist hochwertig und professionell. Eng anliegende Caprihosen mit feinen Beinschlitzen, kombiniert mit Pumps, die den Eindruck längerer Beine erwecken, bilden das Hosenbein. Sie trägt die Hose mit einem simplen Pullover und fügt als letzten Schliff eine breite, silberne Statement-Kette hinzu. Eine kleine Handtasche und Sonnenbrille sind die zusätzlichen Accessoires.

Für kühlere Tage

Mode-Influencerin Ana Saber hat ebenfalls auf den Zug aufgesprungen. Der Höhepunkt ihres Outfits sind ohne Zweifel die lockeren Caprihosen in einem olivgrün-schwarzen Karomuster.

Sie gibt dem Look mit einer schwarzen Lederjacke im Bomber-Stil einen rauen Touch. Schwarze Stiefel mit hohem Schaft bedecken fast ihre Beine und lassen nur einen kurzen Blick auf die Haut frei. Eine weiße Baguette-Tasche ist das perfekte i-Tüpfelchen.

Nach dem schlichten, aber stilvollen Caprihosen-Look von Sofia Boman könnte Carrie Bradshaw sicher ein Lied davon ♪ summen ♪. Claire Roses complete Schwarz-Outfit, inspiriert von der Mode-Ikone, würde sicherlich Carrie zum Mitwippen ♪ zu ihrem Lieblings-Carrie-Bradshaw-Song ♪ bringen.

