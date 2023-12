MLB-Schiedsrichter Larry Vanover wird ins Krankenhaus eingeliefert, nachdem er während des Spiels Yankees-Guardians von einem Wurf am Kopf getroffen wurde

Zu Beginn des fünften Innings versuchte der zweite Baseman der Guardians, Andres Gimenez, einen Relay-Wurf zur Home Plate zu machen, traf dabei aber versehentlich Vanover, einen Crew Chief, der seit 29 Jahren in der höchsten Spielklasse tätig ist, am Kopf mit dem Ball. Vanover konnte aufstehen und das Spielfeld langsam verlassen. Er kehrte nicht zum Spiel zurück.

Chris Guccione, ein weiterer Schiedsrichter, der das Spiel am Mittwoch leitete, sagte nach dem Spiel, dass Vanover einen "ziemlich großen Knoten auf der linken Seite" über seinem Ohr habe.

"Sie werden einen Test auf Gehirnerschütterung durchführen, und es klang so, als wäre er bei klarem Verstand und wüsste in etwa, was los ist", sagte Guccione einem Pool-Reporter. "Aber er hatte diesen glasigen Blick drauf. Er wird vielleicht den Rest der Nacht im Krankenhaus verbringen. Das war beängstigend. Es ist sehr schwer, sich zu konzentrieren, wenn man sieht, wie ein Kollege getroffen wird. Aber sie haben mich auf dem Laufenden gehalten, und ich dachte: 'Alles klar. Es geht ihm gut. Er ist in sicheren Händen.' Also haben wir weitergemacht."

Die Quelle sagte, dass Vanover am Donnerstagmorgen immer noch im Krankenhaus sei und die Chance bestehe, dass er im Laufe des Tages entlassen werde. Am Donnerstagabend gab es noch keine Neuigkeiten.

Die Yankees gewannen das Spiel am Mittwoch mit 4:3, wobei drei Schiedsrichter das Spiel beendeten.

Am Donnerstag war Vanovers Team in Cincinnati beim Spiel zwischen den Reds und den Philadelphia Phillies im Einsatz. Jeremy Riggs sprang für Vanover ein, wie aus dem Spielbericht hervorgeht.

CNN hat sich mit der Major League Baseball in Verbindung gesetzt und um eine Stellungnahme gebeten.

Quelle: edition.cnn.com