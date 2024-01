Mitfahren auf Brooklyns "TMZ der Geistertouren

Aber es gibt nur einen ganz schwarzen Wagen.

Der Wagen rumpelt die Atlantic Avenue in Brooklyn hinunter, mit der Aufschrift "Madame Morbid" auf der Seite. Wenn sich die Tür öffnet, um die Gäste aussteigen zu lassen, weht auch eine gespenstische Rauchwolke heraus.

Madame Morbid ist ein Reiseunternehmen, aber auch das Alter Ego von Allison Chase, der Gründerin des Unternehmens.

Chase, die bei der Arbeit ein schwarzes viktorianisches Gewand trägt, führt ihre Gäste durch die schäbigere Seite von New York Citys coolstem Stadtteil und zeigt ihnen die Schauplätze berühmter Morde, Geistersichtungen und mehr.

"Es ist eher eine Art Disney-Reise auf Rädern", sagt Chase gegenüber CNN Travel. "Ich nenne es gerne das TMZ der Geistertouren".

Es gibt zwar einige berühmte Adressen entlang der Tourroute, wie den Prospect Park und die Brooklyn Navy Yard, aber nicht alle Orte sind so leicht zu erkennen.

Ein Beispiel ist der McCarren Park Pool, der sich in Williamsburg in der Nähe der Stelle befindet, an der die Straßenbahn ihre Gäste abholt. Heute ist der Pool ein Ort für Filmreihen und Konzerte, aber das war nicht immer der Fall.

"Der McCarren Park Pool wurde in den 1930er Jahren von Robert Moses im Rahmen des New Deal gebaut", erklärt Chase.

"Er war viele Jahre lang einer der größten Pools. Einige Menschen sind darin ertrunken. Dann ging es mit dem Viertel eine Zeit lang bergab, und es wurde aufgegeben. Es war ein großer Ort für Obdachlose und Drogenkonsumenten, so dass viele Menschen dort starben."

Im Zeitalter der True-Crime-Besessenen und der Fanseiten, die sich mit ungelösten Mordfällen beschäftigen, ist Chases Liebe zu allem Makabren nicht nur willkommen, sondern wird sogar gefeiert.

Sie verfügt über ein enzyklopädisches Wissen über berühmte Mörder, vor allem über weibliche, deren Geschichten nicht so bekannt sind, und über Trivialitäten zu diesen Mördern.

"Ich liebe einfach Ted Bundy", gibt sie zu. "Der Fremde neben mir' war so ein tolles Buch, dass es schwer ist, nicht in ihn vernarrt zu sein. Ich bin nach Seattle gefahren und habe eine dreitägige Ted-Bundy-Tour gemacht. Er ist mein Favorit."

Obwohl Chase nicht aus Brooklyn stammt, liegen ihr gruselige und unheimliche Dinge im Blut - ihr Vater leitet eine der größten Spukhausfirmen Amerikas, und so war es nicht verwunderlich, als sie als Kind eine Lieferung falscher Augäpfel vor der Haustür der Familie fand.

Aber erst eine Reise nach London und eine Geistertour in einem Doppeldeckerbus brachten sie auf die Idee, das Konzept in die USA zu bringen.

Gäste, die online buchen, erhalten die Adresse einer Bushaltestelle in der Hipster-Enklave Williamsburg und werden von dort aus durch mehrere historische Stadtteile von Brooklyn geführt, darunter Boerum Hill, Brooklyn Heights und Park Slope.

Die Tour berührt auch das Thema Gentrifizierung, da viele der Orte, an denen Tod und Unruhen stattfanden, heute überbaut sind - in einem Fall zu einem riesigen Außenposten des Büroartikelladens Staples.

Berühmte New Yorker Persönlichkeiten wie Joan Rivers, Judge Judy und Walt Whitman werden auf der Tour ebenfalls erwähnt.

Die erste Trolley-Tour fand am 13. Oktober 2017 statt - zufälligerweise an einem Freitag. Trotz einiger anfänglicher Schwierigkeiten - wie dem Tod des Trolleys in der Mitte der ersten Tour - halfen Groupon-Angebote und Mundpropaganda (der Trolley selbst fungiert als eine Form des mobilen Marketings) dem Unternehmen, in seinem zweiten Jahr zu wachsen.

Obwohl das Interesse an Madame Morbid jedes Jahr um Halloween herum stark ansteigt, hält die Stimmung des 31. Oktober das ganze Jahr über an.

Seitdem haben Chase und sein Team ihre Touren erweitert und bieten nun auch gelegentlich thematische Sondertouren an, z. B. eine Tour nur für Paare zum Valentinstag (bei der jeder Gast eine schwarze Rose als Souvenir erhält) und eine spezielle nächtliche Tour bei Vollmond, bei der die Gäste Mondkuchen essen und - wenn sie wollen - in den Himmel heulen können.

Chase ist eine Mischung aus Victoriana und Varieté, mit vielen Witzen - oft auf ihre eigenen Kosten. Obwohl sie der Meinung ist, dass der Tod ein ebenso lustiges Thema sein kann wie alles andere, brauchen die Besucher manchmal ein wenig Zeit, um sich mit dem Thema anzufreunden.

"Wollen Sie meinen Lieblingsgeisterwitz hören?", fragt sie.

"Klar!", antwortet ein Gast.

"Das ist der Geist."

Es gibt eine Pause.

"Das ist es. Das ist der Witz."

Schließlich verwandelt sich das nervöse Kichern der Gäste in echtes Gelächter, und Chase beginnt, "Geisterkacke" (Marshmallows) an alle auf dem Wagen zu verteilen. Es wird nicht das letzte Mal sein, dass ihr die Gäste aus der Hand fressen.

Quelle: edition.cnn.com