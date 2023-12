Mike Grier wird der erste schwarze General Manager in der Geschichte der NHL

Nach Angaben der Sharks wird Grier, der fast sein ganzes Leben als Spieler und später als Trainer, Scout und Manager mit dem Eishockey verbracht hat, "die Gesamtverantwortung für alle Aspekte der Eishockeyaktivitäten der Sharks" tragen.

Während seiner 14-jährigen NHL-Karriere als Spieler, in der er mehr als 1.000 Spiele bestritt, spielte Grier drei Jahre lang für die Sharks. Er war stellvertretender Kapitän des Teams und erzielte während seiner Zeit bei den Sharks 78 Punkte (35 Tore, 43 Assists).

"Ich bin sehr stolz und dankbar, dass mir die Möglichkeit gegeben wird, General Manager der San Jose Sharks zu werden", so Grier in einer Pressemitteilung.

"Zusammen mit meinem Team freue ich mich auf die Herausforderung, ein schnelles, konkurrenzfähiges und fleißiges Team aufzubauen, das die Sharks-Fans gerne sehen und auf das sie stolz sein werden. Eines der Dinge, an die ich mich am meisten erinnere, wenn ich in San Jose gespielt habe, ist der Heimvorteil, den unsere Fans durch ihre Leidenschaft und Energie mit sich bringen und der das SAP Center zu einem der schwierigsten Gebäude macht, in dem man spielen kann", sagte Grier.

Führungsaufgaben im Profisport liegen in der Familie.

Grier, 47, ist der jüngere Bruder des Generaldirektors der Miami Dolphins, Chris Grier. Der ältere Grier arbeitet seit über 20 Jahren für das NFL-Team und leitet seit 2016 die Football-Operationen.

Ihr Vater, Bobby, ist ein langjähriger Trainer, Scout, Manager und Berater in der National Football League.

