Die Behörden in den USA bemühen sich, die Sicherheit der Silvesterfeiernden an diesem Wochenende zu gewährleisten, vor allem in New York, wo die Strafverfolgungsbehörden sagen, dass der Krieg im Gazastreifen zu der Besorgnis über Angriffe durch einsame Wölfe beigetragen hat, obwohl sie betonen,...