Mick Schumacher fährt in Hockenheim im alten Ferrari von Vater Michael

Der F2004 war der Ferrari, mit dem der ältere Schumacher vor 15 Jahren den letzten seiner sieben Formel-1-Titel gewann.

Sein Sohn wird am 27. Juli in Hockenheim vor dem Qualifying und am nächsten Tag vor der Fahrerparade am Steuer sitzen.

Der 20-Jährige fährt derzeit in der Formel 2 für PREMA Racing und die Ferrari-Fahrerakademie, wobei Hockenheim nicht im F2-Kalender steht.

"Ich denke, es ist mega, dieses Auto in Hockenheim zu fahren", sagte der Deutsche gegenüber der F1-Website. "Das letzte Mal war ich auf dieser Strecke, als ich meinen Formel-3-Meistertitel feierte, und jetzt werde ich dort eines der stärksten Autos der Formel-1-Geschichte fahren können. Ein breites Grinsen schleicht sich in mein Gesicht.

"Alle motorsportverrückten Menschen können sich auf einen ganz besonderen und wunderbar lauten Moment freuen."

Ross Brawn, Ferraris ehemaliger technischer Direktor, der eine dominante Partnerschaft mit Michael Schumacher geschmiedet hat, sagte, es werde ein "emotionaler Moment" sein.

"Es wird ein emotionaler Moment sein, Mick am Steuer eines Autos zu sehen, mit dem so viele großartige Erinnerungen verbunden sind", sagte Brawn, der jetzt F1-Motorsportdirektor ist. "Der F2004 war ein fantastisches Auto, das 15 Siege und beide WM-Titel in einer Saison holte, die als Höhepunkt einer goldenen Periode angesehen werden kann, die das Ergebnis harter Arbeit einer erstaunlichen Gruppe von Leuten und Michael Schumacher, einem äußerst talentierten Fahrer, war.

"Ich bin sicher, dass sich alle Fans in Hockenheim freuen werden, den Wagen wieder auf der Strecke zu sehen, besonders mit Mick im Cockpit.

"Einer der häufigsten Wünsche, die wir von den Fans erhalten, ist es, die Autos, die Formel-1-Geschichte geschrieben haben, wieder auf der Strecke zu sehen, daher wird diese Demonstrationsfahrt in Hockenheim wirklich ein unvergessliches Erlebnis sein."

Michael Schumacher rehabilitiert sich weiterhin zu Hause, nachdem er im Dezember 2013 beim Skifahren in Frankreich eine schwere Kopfverletzung erlitten hatte. Er musste sich zwei Operationen unterziehen und wurde in ein künstliches Koma versetzt.

Sechs Monate später teilte sein Manager mit, dass Schumacher nicht mehr im Koma liege, aber es wurden nur wenige Details über seinen Zustand bekannt gegeben.

