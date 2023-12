Highlights der Geschichte

Michael Schumacher wird an seinem 50. Geburtstag mit Glückwünschen überhäuft

Michael Schumacher wird 50-jährig

Der Formel-1-Star erlitt 2013 bei einem Ski-Unfall schwere Kopfverletzungen

Seine Familie wurde mit herzlichen Wünschen überhäuft

Der siebenfache Formel-1-Champion erlitt bei einem verrückten Skiunfall am 29. Dezember 2013 schwere Kopfverletzungen, und seine Familie hütet sich nach wie vor, Einzelheiten über seinen Gesundheitszustand preiszugeben. Er wird weiterhin in seinem Haus in der Schweiz von Spezialisten behandelt.

Formel-1-Weltmeister Michael Schumacher

Die sozialen Medien wurden am Donnerstag mit Geburtstagsgrüßen überschwemmt, allen voran der amtierende Weltmeister Lewis Hamilton, der einen Tweet an seine "Inspiration" postete.

"Herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag, Michael. 50 Jahre Leben und ein Vermächtnis, das für immer bleiben wird. Es ist eine Ehre, sagen zu können, dass ich mit dir Rennen gefahren bin.

"Du warst immer eine wahre Inspiration für mich und die ganze Welt. Kämpfe weiter, Champ", schrieb der Mercedes-Fahrer.

Schumacher wurde während seiner glanzvollen Karriere, in der er zwischen 2000 und 2004 fünf Weltmeistertitel in Folge gewann, zum Synonym für Ferrari.

Sein ehemaliges Team twitterte eine Botschaft der Unterstützung für seinen "Champ".

Nach einem vorübergehenden Rücktritt im Jahr 2006 kehrte Schumacher vier Jahre später zurück, um für Hamiltons aktuelles Team, Mercedes, zu fahren.

"Vor 50 Jahren wurde ein Star geboren. Ein Star, der die Formel 1 für immer geprägt und verändert hat. Er brach Rekorde, definierte Spitzenleistungen neu und half, den Grundstein für unseren zukünftigen Erfolg zu legen", twitterte das Mercedes-Team.

"Wir möchten Michael unsere besten Wünsche zu seinem 50. Geburtstag übermitteln."

Der aktuelle Ferrari-Pilot Sebastian Vettel, der vier Weltmeistertitel gewonnen hat, teilte auf Instagram ein Bild, das ihn als Kind zeigt, wie er mit Schumacher posiert.

FIA-Präsident Jean Todt tweetete: "Liebevolle Gedanken für Michael @schumacher , den größten @F1-Champion der Geschichte, mit ungebrochenen Rekorden."

Eine offizielle Schumacher-App - die ein "virtuelles Museum" der Errungenschaften des Fahrers sein wird - wurde veröffentlicht, um den Fahrer zu ehren, der eine Rekordzahl von sieben Meisterschaften und 91 Rennsiegen errang.

"Wir freuen uns sehr, gemeinsam mit Ihnen Michaels 50. Geburtstag zu feiern und danken Ihnen von Herzen, dass wir dies gemeinsam tun können. Als Geschenk an ihn, Sie und uns hat die Keep Fighting Foundation ein virtuelles Museum geschaffen", heißt es in der Erklärung.

"Die App ist ein weiterer Meilenstein in unserem Bemühen, ihm und Ihnen, seinen Fans, gerecht zu werden, indem wir seine Leistungen feiern."

