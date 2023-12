Michael Cohen sagt, er habe unwissentlich einem Anwalt nicht existierende, von einer künstlichen Intelligenz generierte Vorladungen geschickt

Anfang dieses Monats wies ein Bundesrichter Cohens ehemaligen Anwalt David Schwartz an, zu erklären, woher er die in Cohens Antrag auf vorzeitige Beendigung der überwachten Haftentlassung angeführten Gerichtsfälle hatte, und sagte, soweit der Richter das beurteilen könne, gebe es "keinen dieser Fälle". Bezirksrichter Jesse Furman gab Cohen bis Ende Dezember Zeit, sich zu dem Streit zu äußern, nachdem er festgestellt hatte, dass die Frage ihn selbst betraf.

In einer unterzeichneten Erklärung sagte Cohen, dass die Zitate und Beschreibungen, die er an Schwartz schickte, von Google Bard stammten, einem KI-Chatbot-Tool, das direkt mit ChatGPT konkurriert.

"Als Nicht-Jurist habe ich mich nicht über die aufkommenden Trends (und die damit verbundenen Risiken) in der Rechtstechnologie auf dem Laufenden gehalten und wusste nicht, dass Google Bard ein generativer Textdienst war, der wie Chat-GPT Zitate und Beschreibungen anzeigen konnte, die echt aussahen, es aber in Wirklichkeit nicht waren", so Cohen in seiner Erklärung.

Cohen ging davon aus, dass Schwartz die Informationen überprüfen würde, bevor er sie in die juristischen Unterlagen aufnimmt, so Cohen in seiner Erklärung.

In einer am 15. Dezember unterzeichneten Erklärung sagte Schwartz, er habe die von Cohen übermittelten Fälle nicht "unabhängig überprüft", weil er glaubte, sie seien von seiner derzeitigen Anwältin Danya Perry gefunden worden.

"Wenn ich geglaubt hätte, dass Herr Cohen diese Fälle gefunden hat, hätte ich sie recherchiert", sagte Schwartz in der Erklärung. "Ich habe jedoch geglaubt, dass Herr Cohen mir Fälle geschickt hat, die von Frau Perry gefunden wurden".

Perry hatte den Richter bei ihrem Eintritt in den Fall darauf hingewiesen, dass sie die Fälle nicht verifizieren könne, wie CNN zuvor berichtete.

Cohen sagte in seiner Erklärung, dass Perry nichts mit den fraglichen Zitaten zu tun hatte.

In einem Brief an Furman schrieb Perry, dass sie nur "sehr flüchtige Notizen" zu einem früheren Entwurf des fraglichen Antrags gemacht habe, Wochen bevor die Zitate hinzugefügt wurden.

"Als Herr Cohen meine Notizen an Herrn Schwartz weitergab, gab er an, dass die Notizen von mir stammten [...] Als Herr Cohen Herrn Schwartz später die Fallzitate schickte, erwähnte er mich hingegen nicht - aus dem einfachen Grund, dass ich nichts damit zu tun hatte", schrieb sie.

Schwartz habe jedoch "fälschlicherweise angenommen", dass Perry an dem Hin und Her beteiligt gewesen sei, schrieb sie in dem Brief.

"Vor allem, wie Herr Schwartz bereits deutlich gemacht hat, hatte niemand die Absicht, das Gericht in die Irre zu führen", schrieb Perry und plädierte dafür, dass der Richter Cohens Antrag auf vorzeitige Beendigung der überwachten Entlassung stattgibt. "Sicherlich sollte Herr Cohen nicht für das Versäumnis seines Anwalts, die Zitate in seinem Antrag zu überprüfen, zur Rechenschaft gezogen werden".

Kara Scannell von CNN hat zu diesem Bericht beigetragen.

Lesen Sie auch:

Quelle: edition.cnn.com