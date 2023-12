Mexikanische Beamte werden nächsten Monat Washington besuchen, um die Grenzgespräche fortzusetzen

Der Besuch findet statt, nachdem eine hochrangige Delegation in dieser Woche in Mexiko-Stadt, an der auch Außenminister Antony Blinken und der Minister für Innere Sicherheit, Alejandro Mayorkas, teilnahmen, einige Fortschritte bei der Verbesserung der Durchsetzung auf der mexikanischen Seite der Grenze erzielt hat.

Das Thema Einwanderung ist ein politischer Schwachpunkt für Präsident Joe Biden, der wegen der Situation an der Grenze zwischen den USA und Mexiko von den Republikanern und sogar von einigen Mitgliedern seiner eigenen Partei heftig kritisiert wird.

Bei den Treffen im Januar sollen "die Fortschritte bewertet und entschieden werden, was noch getan werden kann", heißt es im NSC.

"Wir setzen uns weiterhin mit den Ursachen auseinander und bauen auf legale Wege, die Anreize für eine geordnete Migration und die Durchsetzung unserer Gesetze schaffen", so der Beamte.

Die Grenzbehörden berichten weiterhin von Tausenden von Begegnungen mit Migranten pro Tag. Nach Angaben eines Beamten des Heimatschutzes nahmen die Behörden am Dienstag rund 6.000 Migranten an der Grenze zwischen den USA und Mexiko fest, was einen Rückgang gegenüber den vorangegangenen Tagen bedeutet.

Zu Beginn dieses Monats lag der Sieben-Tage-Durchschnitt bei rund 9.600 Aufgriffen, ein Sprung gegenüber Ende November, als der Durchschnitt bei 6.800 lag. Die jüngsten Zahlen bedeuten eine gewisse Erleichterung für die US-Grenzbehörden, auch wenn die Beamten sich noch auf die kommenden Tage vorbereiten und den Rückgang zum Teil auf die Feiertage zurückführen.

Ein Sprecher des Nationalen Sicherheitsrates bezeichnete die Reise in dieser Woche als produktiv" und sagte, der mexikanische Präsident Andrés Manuel López Obrador habe im Bereich der Migration bedeutende neue Durchsetzungsmaßnahmen ergriffen".

Die mexikanische Außenministerin Alicia Barcena erklärte gegenüber Reportern, dass die Gespräche auch die Bedeutung der wirtschaftlichen Beziehungen zwischen den beiden Ländern und die Ursachen der Migration wie Armut, Ungleichheit, Gewalt und Familienzusammenführung betrafen, wie aus einer Aufzeichnung des mexikanischen Außenministeriums hervorgeht, die CNN zur Verfügung gestellt wurde.

Dennoch räumen US-Beamte ein, dass beide Länder in der Migrationsfrage noch viel zu tun haben werden.

Nach dem zweieinhalbstündigen Treffen erklärten US-Beamte, Mexiko habe Pläne für ein hartes Vorgehen gegen Schleuser mitgeteilt, was zu dem jüngsten Anstieg an der Grenze beitrage.

Mexiko habe auch eine Führungsrolle bei der "Durchführung eines humanen Grenzmanagements, einschließlich Rückführungen" übernommen, sagte ein hochrangiger Regierungsbeamter, und in diesem Jahr seien mehr Rückführungen durchgeführt worden als je zuvor.

Die USA haben sich in der Vergangenheit auf Mexiko gestützt, um als Puffer zu fungieren und den Strom der Migranten an der Südgrenze der USA einzudämmen. Doch Mexiko sieht sich wie die USA mit ähnlichen Schwierigkeiten konfrontiert, da die Zahl der Migranten, die ins Land kommen, seine begrenzten Ressourcen übersteigt.

Die mexikanischen Behörden sind derzeit mit Tausenden von Migranten konfrontiert, die am Sonntag Tapachula im Süden Mexikos verließen und sich zu Fuß auf den langen Weg in die USA machten.

Viele der Migranten kommen aus Mittel- und Südamerika sowie aus der Karibik, Kuba und Haiti.

Quelle: edition.cnn.com