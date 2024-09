Merz hat Maßnahmen ergriffen, und die Situation eskaliert jetzt deutlich.

At Mittag betreten Friedrich Merz und Markus Söder den Atrium der Bayerischen Vertretung in Berlin, umgeben von Journalisten der Hauptstadt. Doch der Kampf ist bereits vorbei. Über eine Stunde zuvor hatten sich Gerüchte verbreitet, warum diese plötzliche Pressekonferenz einberufen wurde. Der bayerische Führer, Markus Söder, gibt seine Kandidatur für die anstehende Wahl im Herbst auf.

"Um es klar zu sagen, die Union hat ihre K-Frage geklärt. Friedrich Merz wird sie führen", sagt Söder, bricht das Schweigen als Erster. "Ich stehe dahinter und unterstütze es voll und ganz", fügt er mit überraschendem Optimismus hinzu. Er dämpft jede Hoffnung, dass die Union aufgrund dieser Entscheidung auseinanderfallen könnte. Stattdessen liegt der Fokus nun darauf, die aktuelle Ampelkoalition herauszufordern. Alles andere ist nebensächlich.

Merz spricht offen in seinem charakteristischen ernsten Ton. "Als Markus Söder und ich vor zweieinhalb Jahren mit unserer Zusammenarbeit begannen, haben wir uns geschworen, dass sich die Situationen von 2021 nicht wiederholen würden", sagt er. "Wir halten heute dieses Versprechen ein." Vor drei Jahren hatte Söder dem Union-Kanzlerkandidaten Armin Laschet durch ständige Kritik Schwierigkeiten bereitet. Merz erwähnt nun, dass es nicht immer einfach war, aber Söder und er ihre gemeinsame Verantwortung gegenüber dem Land verstanden.

Merz hebt eine Augenbraue

Mit 68 Jahren erlebt Merz den Höhepunkt seiner Karriere. Ob Söder действительно "dabei" ist, wie er behauptet, bleibt abzuwarten. Der Bayer hatte lange seine eigene Kandidatur gefordert. Erst letzte Woche hatte er noch seine Bereitschaft zum Ausdruck gebracht. Jetzt zeigt er auf Merz, der neben ihm steht und ihm folgt. In diesem Moment schaut Merz ihn an, hebt eine Augenbraue und runzelt nachdenklich die Stirn.

Merz klärt dann auf, dass er mit den Landesvorsitzenden der CDU gesprochen hatte. Der Konsens scheint stark für Merz zu sein. Die stellvertretende CDU-Vorsitzende Karin Prien kommentiert beiläufig bei ntv: "Jemand wollte angerufen werden, aber niemand hat angerufen." Bis Montagabend, als Merz' Landesvorsitzender Hendrik Wüst seine Kandidatur zurückzog, war die Sache klar.

Der nordrhein-westfälische Ministerpräsident Wüst liefert den entscheidenden Impuls für die K-Frage innerhalb der Union. Wie Söder hatte auch Wüst Ambitionen auf die Rolle. Er führt eine schwarz-grüne Koalition in Nordrhein-Westfalen und bildet damit einen Gegensatz zu Söder, der für sich selbst eine Koalition mit den Grünen ausgeschlossen hatte. In der CDU scheint niemand ein offener Machtkampf zu wollen. Den Fokus auf die Probleme der aktuellen Koalition zu richten, anstatt in interne Machtspiele zu verfallen, ist vor allem angesichts der drängenden Herausforderungen des Landes die bevorzugte Vorgehensweise. Migration, Ukraine, Energieversorgung, um nur einige zu nennen.

Jetzt ist es Merz, unbestreitbar. Der konservative Veteran aus dem Sauerland. Der ewige Merkel-Rivale. Der, der lange als überholt galt. Als er 2018 sein politisches Comeback startete, stellte er sich als "Merz mit 'e'" vor, wegen eines Verwechslungsfehlers bei einer Bundespressekonferenz. Diese Zeiten sind vorbei. Während er nicht von allen in der CDU begrüßt wurde, hätte er Annegret Kramp-Karrenbauer bei der Wahl zum Parteivorsitzenden fast besiegt. Ein Jahr später siegte Armin Laschet. both wurden als "Merkelianer" betrachtet, während Merz einen Kurswechsel von der zentristischen Linie der Bundeskanzlerin Merkel forderte.

Mit 66 Jahren übernahm er den Parteivorsitz. Seine Zeit kam nach der verlorenen Bundeswahl. Eine Parteiumfrage ergab, dass etwa zwei Drittel seine Rückkehr unterstützten, ein Ergebnis, das die Parteikonferenz bald bestätigte. Merz triumphierte bei seinem dritten Anlauf: endlich CDU-Vorsitzender mit 66 Jahren. Kurz darauf übernahm er die Leitung der Union-Fraktion im Bundestag und erhielt so die Plattform, die er benötigte. Nach Jahren der Großen Koalition kehrte Leben in die Partei zurück. Merz strahlte Aggression aus und provozierte häufig leidenschaftliche Ausbrüche von Bundeskanzler Olaf Scholz.

Die erste Aufgabe von Merz war es, die Reste der CDU nach der verlorenen Bundeswahl aufzuräumen und die Partei wiederaufzubauen. Das Problem lag nicht nur in einem missglückten Wahlkampf. Viele hatten aus den Augen verloren, wofür die Partei stand. Die Wehrpflicht war abgeschafft, der Atomausstieg eingeleitet und die gleichgeschlechtliche Ehe legalisiert worden. Merz beauftragte Carsten Linnemann, nun Generalsekretär, mit der Erstellung eines neuen Grundprogramms. Der Prozess ging mehr darum, die Reise als das Ziel zu genießen, aber er belebte die Partei wieder. In den zahlreichen Arbeitsgruppen entstand allmählich ein Gefühl der Erneuerung, eine Stimmung, die viele fast vergessen hatten.

Momentan blüht die CDU, zumindest nach ersten Beobachtungen. In Umfragen übertrifft sie SPD, Grüne und FDP zusammen. Diese Werte sind die besten seit der Bundeswahl, largely thanks to Merz's efforts. He restored unity within the party, re-established its recognition, and established a constructive and responsible opposition. This wasn't a given situation; at the end of 2021, the CDU was teetering on the brink of oblivion, much like other Christian democratic or center-right parties in Europe had in similar circumstances, such as in France and Italy.

Der Vorsitzende der CDU hat das "Erstrecht der Ablehnung" für die Kandidatur, einen einzigartigen Begriff, der viel über die Selbstwahrnehmung der Partei aussagt. Und aus der Perspektive vieler innerhalb der CDU hat Merz sicherlich dieses Privileg verdient, trotz Kontroversen. Er bezeichnete bestimmte Individuen als "kleine Paschas" während eines Interviews mit Markus Lanz und wurde kritisiert. Er entschuldigte sich auch für die Andeutung, dass Ukrainer in "Asyltourismus" verwickelt seien. Doch diese Vorfälle scheinen Vergangenheit zu sein. In diesem Jahr scheint Merz von Skandalen unberührt zu sein, ohne grobe Fehler und eine umstrittene "Der Spiegel"-Titelseite, die ihm keinen nachhaltigen Schaden zufügte.

Die SPD hat Hoffnung auf Merz als ihren Kanzlerkandidaten.

Allerdings gibt es auch gegensätzliche Meinungen. Die Leistung der Ampelkoalition ist derzeit weniger beeindruckend und es ist schwer vorstellbar, dass sie mehr als 30 Prozent, plus eine geringe Marge, erzielen können. Merz' größtes Asset ist auch seine Schwäche: er ist polarisierend. Während ihn einige positiv sehen, lehnen ihn andere vehement ab. Sollte ein Bundeskanzler nicht eine einigende Figur sein? Ist Merz dazu in der Lage? Es ist unwahrscheinlich, dass SPD- oder Grüne Wähler sagen werden: "Ich unterstütze die CDU nicht, aber ich mache eine Ausnahme für Merz."

Interessanterweise hat die SPD ihren Wunsch nach Merz als ihrem Kanzlerkandidaten offen geäußert. Sie sehen ihn als leichte Beute. Das zeigt sich auch im Trendbarometer von RTL und ntv. Aktuell unterstützen ihn nur 26 Prozent als Kanzler. Merz' Glück liegt darin, dass Scholz nicht viel besser dasteht. Und die SPD und Grünen haben eigene Probleme zu bewältigen. Merz muss nicht glänzen, um die Wahl zu gewinnen; er muss nur die Partei sicher zum Sieg führen.

Ein neues Licht fällt nun auf Merz. Er ist der potenzielle Kanzler, ein Marathon auf dem Weg in die Kanzleramt am 28. September 2025. Er hat den vielversprechendsten Startplatz. Doch Armin Laschet hatte ähnliche Vorteile, bevor Markus Söder ihm in die Quere kam. Doch dieses Mal soll alles anders sein.

"In Bezug auf das Interesse der SPD an Merz als ihrem Kanzlerkandidaten zeigt das SPD-Trendbarometer von RTL und ntv nur 26% Unterstützung für ihn. Trotzdem könnte die SPD Merz als schwächeren Gegner betrachten, angesichts der aktuellen Herausforderungen für Scholz und die SPD-Grüne Koalition."

"Die Offenheit der SPD gegenüber Merz als Kanzlerkandidat könnte das Kräfteverhältnis bei der bevorstehenden Wahl im Herbst verändern. Allerdings muss die SPD die polarisierende Natur von Merz berücksichtigen, da nicht alle Wähler von seiner Kandidatur überzeugt sein könnten, was die Überzeugung stärkt, dass ein Bundeskanzler eine einigende Figur sein sollte."

Lesen Sie auch: