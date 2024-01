Melissa Hoskins' Familie würdigt ihren "freien Geist" nach dem Tod der olympischen Radfahrerin unter "tragischen Umständen

Der australische Sender ABC und andere lokale Medien berichteten, dass Hoskins' Ehemann Rohan Dennis, zweifacher Weltmeister im Zeitfahren und Etappensieger bei der Tour de France, verhaftet und wegen gefährlicher Fahrweise angeklagt wurde.

"Worte können unsere Trauer, unsere Traurigkeit und die tragischen Umstände von Melissas Tod nicht ausdrücken", heißt es in der Erklärung ihrer Eltern und ihrer Schwester, die am Dienstag von Australia Cycling, dem nationalen Radsportverband, veröffentlicht wurde.

"Wir haben nicht nur eine Tochter und Schwester verloren, sondern auch ihre Kinder haben ihre Mutter verloren, einen freilaufenden Geist, eine Geberin mit einem großen Herzen, Geduld und Lebensfreude.

"Sie war der Fels in ihrem und unserem Leben, und wir müssen ihr Andenken in Ehren halten, damit sie mit dem Wissen aufwachsen können, wer sie war, wofür sie stand und was sie jedem gab, dessen Leben sie berührte."

Nach den Glückwünschen aus der ganzen Radsportwelt fügte Hoskins' Familie hinzu, dass der "Überfluss an Trauer und Unterstützung uns überwältigt hat".

"In ihrem kurzen Leben hatte Melissa so viele positive Berührungspunkte in und um die Welt", hieß es.

Hoskins war eine erfolgreiche Bahnradfahrerin, die Weltmeisterin wurde und 2015 als Teil des australischen Frauen-Quartetts in der Mannschaftsverfolgung einen Weltrekord aufstellte.

Sie nahm an den Olympischen Spielen 2012 und 2016 in der gleichen Disziplin teil und verpasste bei den Spielen 2012 in London eine Medaille nur um 0,181 Sekunden, bevor sie im Mai 2017 zurücktrat.

Beerdigung in Perth

Die südaustralische Polizei bittet alle, die Informationen zum Tod von Hoskins haben, sich zu melden.

In einer früheren Erklärung der Polizei vom Sonntag hieß es, dass eine 32-jährige Frau in Adelaide, Australien, gestorben sei, nachdem sie von einem Auto angefahren worden war, das von einem Mann gesteuert wurde, der "der Frau bekannt war"; in den lokalen Medien wurde die Frau als Hoskins und der Mann als Dennis bezeichnet.

Die Frau habe schwere Verletzungen erlitten und sei im Krankenhaus gestorben, heißt es in der Erklärung der Polizei weiter.

Der Name des 33-jährigen Mannes wurde nicht genannt. Er wurde festgenommen, wegen gefährlichen Fahrens mit Todesfolge angeklagt und gegen Kaution vor einem Gerichtstermin am 13. März freigelassen.

Ein Polizeisprecher erklärte gegenüber Reuters, dass die Polizei grundsätzlich keine Namen von Beschuldigten nennt, die an einem Vorfall beteiligt sind.

Hoskins' Familie teilte mit, dass eine Beerdigung in ihrer Heimatstadt Perth und ein Gedenkgottesdienst in Adelaide im Anschluss an die Tour Down Under, ein Radrennen in Australien, stattfinden werden.

Sie baten um Privatsphäre, um mit ihrer Trauer fertig zu werden, und fügten hinzu, dass sie keinen weiteren Kommentar abgeben würden.

Quelle: edition.cnn.com