Meinung: Wer ist schuld daran, dass Dave Chappelle die Bühne verlassen hat?

Anmerkung der Redaktion: Dean Obeidallah, ein ehemaliger Rechtsanwalt, ist Gastgeber der täglichen SiriusXM-Radiosendung "The Dean Obeidallah Show". Folgen Sie ihm auf Threads. Die in diesem Kommentar geäußerten Meinungen sind seine eigenen. Lesen Sie weitere Meinungen bei CNN.

Dean Obeidallah

Aber im Fall von Dave Chappelle, der letzte Woche während seiner Stand-up-Show in Florida die Bühne verließ, war es meiner Meinung nach zu 100 % die Schuld des Zuschauers.

Was war der Auslöser für Chappelle? Ein Mobiltelefon. Nicht das Klingeln eines Handys im Publikum - mit dem jeder Komiker schon einmal zu tun hatte -, sondern eine Person, die mit ihrem Handy Chappelles Auftritt aufnahm und damit gegen zahlreiche ausdrückliche Warnungen verstieß.

Jeder, der eine Karte für die Show am Mittwochabend gekauft hat, wurde online gewarnt, dass Aufnahmegeräte verboten sind. Der Veranstaltungsort der Show, das Seminole Hard Rock Hotel & Casino in Hollywood, Florida, hat ähnliche Warnungen im gesamten Club ausgehängt.

Der DJ, der Chappelle vorstellte, DJ Trauma, wies das Publikum ausdrücklich darauf hin, keinen Teil der Show aufzunehmen. Zusätzlich zu den unzähligen Warnungen wurden alle Besucher der Show aufgefordert, ihre Telefone in eine spezielle Tasche zu stecken, die vor dem Betreten des Veranstaltungsortes verschlossen wurde.

Trotz alledem zeichnete ein Zuschauer, der in dem 7.000 Zuschauer fassenden Saal nahe genug saß, um Chappelle von der Bühne aus sehen zu können, die Show mit der Kamera eines Handys auf, das offenbar nicht wie verlangt abgegeben worden war.

Während seines Auftritts ermahnte Chappelle den Zuschauer und alarmierte den Sicherheitsdienst. Doch offenbar war er über den Vorfall so frustriert, dass er die Bühne verließ, bevor er seinen Auftritt beenden konnte.

Diejenigen, die dies für eine Überreaktion halten, verstehen nicht, dass es Chappelle und anderen Komikern auf seinem Niveau nicht nur darum geht, Lacher zu ernten, sondern auch um das Geschäftliche ihrer Kunst. Aus diesem Grund verlangen Comedians wie Chappelle, Chris Rock, John Mulaney und andere seit Jahren, dass die Zuschauer ihre Handys in eine Tasche stecken, um die Aufzeichnung der Show zu verhindern.

Diese Maßnahmen sollen zum Teil verhindern, dass Zuschauer neues Material aufnehmen, das ein Komiker gerade entwickelt, das aber noch nicht reif für die Primetime ist. Genau darauf wies Chris Rock bereits 2014 hin, als er feststellte, dass Komiker - selbst berühmte - neue Witze "testen" müssen, während sie an ihrem Material feilen und Zeilen aussortieren, die einfach nicht lustig sind.

Stellen Sie sich vor, Sie sehen unzählige Videos von berühmten Komikern, die Material präsentieren, das gar nicht gut ist? Rock war 2014 so verärgert über Leute, die ihn bei der Arbeit an neuem Material gefilmt haben, dass er, wie Chappelle letzte Woche, Berichten zufolge von der Bühne ging - nachdem er ein paar Zuschauer wegen der Aufnahmen beschimpft hatte.

Darüber hinaus besteht auch die Sorge, dass Menschen, die sich die aktuelle Tournee eines bekannten Komikers kostenlos auf einem Raubkopie-Video ansehen können, vielleicht nicht bereit sind, für eine Eintrittskarte zu bezahlen. Oder die Leute kommen zwar, beschweren sich dann aber, dass sie alle Witze schon einmal gesehen haben.

Im Fall von Chappelle kommt noch hinzu, dass er einen Vertrag mit Netflix hat, der dem Komiker angeblich 20 Millionen Dollar pro Stand-up-Special einbringt. Tatsächlich ist Chappelles neues Netflix-Special "The Dreamer", das am 31. Dezember erscheinen soll, sein siebtes Special für den Streaming-Riesen in sechs Jahren. Es liegt auf der Hand, dass es sich negativ auf die Zuschauerzahlen auswirken könnte, wenn die Zuschauer seine Tournee aufzeichnen und Videos des Materials vor der Netflix-Veröffentlichung online stellen würden.

Aber auch etwas anderes spielt hier eine Rolle. Einige berühmte Comedians wollen nicht aufgenommen werden, weil sie auf der Bühne etwas Beleidigendes sagen könnten, das ihrer Karriere schaden oder sogar dazu führen könnte, dass sie "abgesetzt" werden. Tatsächlich hat Rock genau diesen Punkt angesprochen, als er 2014 die Bühne verließ. Er sagte gegenüber Vulture, dass das Wissen, dass jedes Wort aufgezeichnet wird - vor allem, wenn man neues Material einstudiert - Komiker zur Selbstzensur veranlassen kann. Wie Rock erklärte, konnte ein Komiker in der Vergangenheit "die Grenze überschreiten", wenn er versuchte, witziges Material zu finden, aber mit Kameras überall führt das dazu, dass Komiker wie Rock glauben, "dass man keinen Platz hat, um Fehler zu machen."

Im Fall von Chappelle bezweifle ich jedoch, dass dies seine Begründung dafür war, dass er einer der ersten Komiker war, der von seinen Zuschauern verlangte, ihre Handys während seiner Auftritte wegzuschließen. Aus Chappelles Vergangenheit wissen wir, dass er gerne Kontroversen provoziert, angefangen bei seinen vergangenen Saturday Night Live-Monologen über die antisemitischen Äußerungen von Kanye West und über Donald Trumpsdamalige neue Präsidentschaft bis hin zu Witzen über die Transgender-Gemeinschaft in seinem Stand-up-Special von 2021, das eine Gegenreaktion auslöste.

Selbst wenn die Zuschauer seine Auftritte nicht aufzeichnen, weiß Chappelle, dass seine Witze und Kommentare in der Presse landen werden, da er eine Vorliebe für provokante Witze hat, die manchmal die Menschen verärgern.

Aber Kontroversen zu provozieren, hat Chappelles Karriere nicht geschadet. Das beweist die Tatsache, dass er im Jahr 2023 mit 62 Millionen Dollar für 31 verkaufte Shows der umsatzstärkste Comedian des Jahres war. (Und da ist noch nicht einmal eingerechnet, was er 2023 in Co-Headliner-Shows mit Chris Rock einnahm).

Man kann seine Witze mögen oder hassen, aber eine Gegenreaktion wird Chappelle nicht aufhalten, der letztes Jahr über diese Kontroversen sagte: "Je mehr ihr sagt, dass ich etwas nicht sagen darf, desto dringender ist es für mich, es zu sagen."

