Jeffrey Sonnenfeld

Meinung: 'Remember the Maine! Die Geschichte zeigt, wie Lügen Kriege auslösen können

Letzte Woche, inmitten von Befürchtungen, dass ein größerer Krieg im Nahen Osten ausbrechen könnte, nutzte Präsident Joe Biden die Gelegenheit, um die Wahrheit zu bekräftigen und die gefährliche Spirale der Fehlinformation zu dämpfen, die schon oft zu Kriegen geführt hat, wie wir in der Geschichte gesehen haben.

Steven Tian.

Der Bombenanschlag auf das Al-Ahli-Krankenhaus in Gaza am 17. Oktober , bei dem Hunderte von Zivilisten getötet wurden, war eine schreckliche Tragödie. Unmittelbar nach der Explosion wiederholten viele Medien zweifelhafte Verlautbarungen der militanten islamistischen Hamas, die Israel die Schuld gab. "Israeli Strike Kills Hundreds in Hospital, Palestinians Say" lautete eine erste Schlagzeile auf der Website der New York Times. Arabische Führer beeilten sich, Israel zu verurteilen.

In einer Anmerkung der Redaktion vom Montag räumte die Times ein, dass "frühe Versionen der Berichterstattung - und die Bedeutung, die sie in einer Schlagzeile, einer Meldung und in sozialen Medienkanälen erhielt - sich zu sehr auf Behauptungen der Hamas stützten und nicht deutlich machten, dass diese Behauptungen nicht sofort überprüft werden konnten. Der Bericht vermittelte den Lesern einen falschen Eindruck darüber, was bekannt war und wie glaubwürdig die Darstellung war."

Biden, der Nationale Sicherheitsrat der USA und die amerikanischen Geheimdienste haben sich zuversichtlich geäußert, dass der Angriff auf das Krankenhaus das Ergebnis einer fehlgeleiteten Rakete war, die vom Palästinensischen Islamischen Dschihad abgefeuert wurde, einer militanten Gruppe, die mit der Hamas verbunden ist und von den USA und Israel als terroristische Organisation betrachtet wird.

Diese Einschätzung stützte sich auf offene und geschützte Audio-, Video-, Satelliten-, Radar- und Infrarotdaten, auf abgefangene Hamas-Mitteilungen, in denen eingeräumt wurde, dass eine verirrte Rakete vom Kurs abgekommen war, sowie auf Videos, die zeigen, wie militante Palästinenser in der Nähe des Krankenhauses ein Sperrfeuer von Raketen abfeuerten, das dann zu kurz kam und im Gazastreifen explodierte.

Die israelischen Verteidigungskräfte bestritten kategorisch jede Beteiligung an dem Angriff auf das Krankenhaus und machten einen "fehlgeschlagenen Raketenabschuss" durch den palästinensischen Islamischen Dschihad dafür verantwortlich. Die Gruppe wies die Anschuldigungen Israels zurück.

Eine CNN-Analyse legt nahe, dass eine aus dem Gazastreifen abgefeuerte Rakete in der Luft zerbrach und die Explosion im Krankenhaus durch einen Teil der Rakete verursacht wurde, der im Krankenhauskomplex einschlug. Waffen- und Sprengstoffexperten erklärten, dass die vorliegenden Beweise für Schäden am Ort des Geschehens nicht mit einem israelischen Luftangriff vereinbar seien.

Israel hatte keinen Grund, ein ziviles Krankenhaus zu bombardieren, schon gar nicht am Vorabend von Bidens Ankunft, da die Vereinigten Staaten die Gespräche mit Ägypten, Saudi-Arabien, Jordanien und der Palästinensischen Behörde wieder aufgenommen hatten.

Die Anschuldigungen der Hamas schienen ihre offensichtliche Sabotage der Verlängerung des Abraham-Abkommens 10 Tage zuvor widerzuspiegeln. Biden spekulierte letzte Woche in einer Erklärung, dass das Motiv der Hamas für den Einmarsch in Israel und das Massaker an der Zivilbevölkerung darin bestand, ein Friedensabkommen zwischen Saudi-Arabien, Israel und den USA zu verhindern. "Ich denke, einer der Gründe, warum [die Hamas] so gehandelt hat, ist, dass sie wusste, dass ich mich mit den Saudis zusammensetzen wollte", sagte er. "Die Saudis wollten Israel anerkennen... und sie waren dabei, Israel anzuerkennen. Und das würde in der Tat den Nahen Osten vereinen".

Doch trotz dieser Tatsachen ist der Nahe Osten nun weiter entflammt, mit massiven Protesten und einer virulenten anti-amerikanischen und anti-zionistischen Stimmung.

Falsche Informationen haben in der Geschichte immer wieder zu Kriegen geführt und diese weiter angefacht.

Der Einmarsch der USA in den Irak im Jahr 2003 zur Beseitigung der Massenvernichtungswaffen Saddam Husseins beruhte auf einer falschen Prämisse und fehlerhaften Informationen.

Erinnert euch an die Maine!

Das Schlachtschiff USS Maine explodierte 1898 im Hafen von Havanna, Kuba, und tötete mehr als 260 amerikanische Seeleute. Präsident William McKinley hielt den Untergang zunächst für einen Unfall, doch die Medien heizten die öffentliche Meinung an.

Die rivalisierenden Zeitungen von William Randolph Hearst und Joseph Pulitzer machten feindliche Spanier für den Untergang verantwortlich. "Remember the Maine!" wurde zu einem Schlachtruf gegen Spanien. Diese Ansicht wurde 1974 von der US-Marine revidiert , die erhebliche Beweise dafür vorlegte, dass es sich bei der Explosion um ein Kohlefeuer an Bord handelte.

Der Zwischenfall im Golf von Tonkin im Jahr 1964

Nach einer ersten Konfrontation zwischen US-amerikanischen Seestreitkräften und nordvietnamesischen U-Booten am 2. August 1964 führten Berichte über eine zweite Konfrontation in der Nacht des 4. August 1964 dazu, dass der Kongress drei Tage später die Golf-von-Tonkin-Resolution verabschiedete, die Präsident Lyndon Johnson ermächtigte, US-Truppen nach Vietnam zu entsenden und den Vietnamkrieg zu beginnen.

Sowohl der damalige US-Verteidigungsminister Robert McNamara als auch führende vietnamesische Politiker bestätigten im Nachhinein, dass die Berichte über einen Angriff falsch waren und auf schlechten Geheimdienstinformationen und falschen Darstellungen von abgefangenen Nachrichten beruhten.

Der Mexikanisch-Amerikanische Krieg im Jahr 1846

Als der US-Kongress eine Kriegserklärung in Erwägung zog, nachdem Mexiko angeblich in amerikanisches Territorium eingedrungen war und amerikanische Soldaten getötet hatte, verlangte ein damals unbekannter Kongressabgeordneter aus Illinois namens Abraham Lincoln zu erfahren, "auf welchem Fleck Erde das Blut unserer Bürger so vergossen wurde".

Die US-Soldaten drangen immer weiter in das Gebiet vor, das nach Ansicht der Historiker mexikanisch war. Dennoch veranlasste die aufgeheizte öffentliche Meinung in den USA Präsident James Polk zum Handeln und den Kongress zur Kriegserklärung.

Vier Wochen nach der Vereidigung Adolf Hitlers als deutscher Reichskanzler wurde der Reichstag, der Sitz des deutschen Parlaments in Berlin, in Brand gesteckt.

Hitler verurteilte schnell kommunistische Agitatoren, die diesen Vorfall als Vorwand nutzten, um die bürgerlichen Freiheiten, konkurrierende politische Parteien, eine unabhängige Presse und die Ermordung von Rivalen auszusetzen. Hitler wurde von einem schwachen Platzhalterkanzler zu einem Diktator mit nie dagewesener Macht katapultiert, der das Dritte Reich errichtete.

Erst nach dem Zweiten Weltkrieg tauchten Beweise auf, die darauf hindeuteten, dass die Nazis den Brand geplant und angeordnet hatten, und Deutschland begnadigte 2008 posthum einen fälschlich beschuldigten Sündenbock für die Brandstiftung.

Aus diesen historischen Beispielen lassen sich klare Lehren ziehen, die auch für den heutigen Konflikt relevant sind. Bidens Rede in Israel unterstrich die gezielte Tötung unschuldiger Zivilisten, die vergewaltigt, verstümmelt, gefoltert und massakriert und bei lebendigem Leibe verbrannt wurden.

Er sprach auch das Leid der Palästinenser im Gazastreifen an, das durch die offenbar irrtümlich abgefeuerte Rakete einer militanten palästinensischen Gruppe, die ein Krankenhaus im Gazastreifen traf, noch verschlimmert wurde, und drängte auf den Zugang zu humanitärer Hilfe für die Menschen im Gazastreifen, einschließlich 100 Millionen Dollar mehr von den USA für die Palästinenser.

Die wichtigsten Erkenntnisse aus Bidens Rede sind, dass die Welt innehalten, durchatmen, die Schuld genau zuordnen und die Opfer nicht weiter verunglimpfen oder Schurken als Opfer erscheinen lassen muss.

Kurz gesagt, Biden erinnerte uns daran, dass wir, bevor wir uns in eine übereilte Eskalation stürzen, Folgendes tun müssen

1. Prüfen Sie die Fakten - denken Sie wie ein Detektiv, nicht wie ein Parteigänger.

2. Überprüfen Sie Quellen - stellen Sie fest, was fehlt oder unsicher ist.

3. Verlangen Sie Transparenz von der Regierung - informieren Sie sich über die ganze Geschichte.

4. Hüten Sie sich vor den manipulierten Fakten der Demagogie - hinterfragen Sie die Motive der Überbringer.

Die zu Unrecht gefeierte "Weisheit der Massen" kann dazu führen, dass manipulierte Mobs Bigotterie, Aberglauben und katastrophale Gewalt verbreiten.

Quelle: edition.cnn.com