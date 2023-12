Yehuda Beinin

Meinung: Geiseln in Gaza brauchen Amerika, bevor es zu spät ist

CNN berichtet nun, dass Israel ein neues Abkommen vorschlägt, das die Freilassung von Geiseln beinhaltet - dies könnte nicht dringender sein. Für mich als Vater einer freigelassenen Geisel, als Schwiegervater eines von Hamas-Terroristen getöteten Mannes und als Amerikaner ist die Situation ernst und sehr persönlich. Einige unserer amerikanischen Landsleute mit doppelter Staatsangehörigkeit befinden sich unter den verbleibenden Geiseln, und sie sind mit jedem Tag, den sie in Gefangenschaft bleiben, in großer Gefahr und sogar in Lebensgefahr.

Ich bin in Philadelphia geboren und aufgewachsen. Ich bin ein lebenslanger Phillies-Fan und erinnere mich gern daran, wie ich als Kind die Geschichte der Stadt genossen habe. Unsere ikonische Freiheitsglocke symbolisiert die amerikanischen Werte von Freiheit und Gerechtigkeit - Werte, die unsere Regierung vorleben muss, während unsere Bürger und andere Geiseln leiden, während der israelische Premierminister Benjamin Netanjahu einen Krieg auf Kosten ihrer Sicherheit führt.

Meine Tochter Liat wurde am 7. Oktober im Kibbuz Nir Oz als Geisel genommen. Wir waren glücklich und dankbar, dass wir am 29. November wieder zusammenkamen, aber wir waren am Boden zerstört, als wir erfuhren, dass mein Schwiegersohn Aviv bei einem Angriff der Hamas getötet wurde, als er seine Gemeinde, den Kibbutz Nir Oz, verteidigte.

Ich habe mich mit Familien angefreundet, die am 7. Oktober Angehörige verloren haben, und mit anderen, deren Familienmitglieder mit Schusswunden, gebrochenen Knochen und fehlenden Gliedmaßen Geiseln sind. Wir sind jeden Tag entsetzt über die Realität derer, die noch immer gefangen gehalten werden. Die Terroristen vergewaltigen die Geiseln sexuell, ernähren sie hauptsächlich mit Brot und Reis und zwingen sie, Bedingungen zu ertragen, die der Neffe einer Geisel als "entsetzlich" bezeichnete. Jeder Tag, der vergeht, ohne dass die Geiseln nach Hause gebracht werden, ist für diese unschuldigen Menschen ein weiterer Tag, der sie dem Tod näher bringt.

Leider wird die Dringlichkeit der Freilassung der Geiseln von der israelischen Regierung nicht wahrgenommen. Seit dem 7. Oktober hat Netanjahu die Reihenfolge seiner Ziele deutlich gemacht: Erst die militärischen und regierungstechnischen Fähigkeiten der Hamas zerstören, dann die Freilassung der Geiseln sicherstellen. Ich bin kein Politiker - welches dieser Ziele für die Zukunft Israels wichtiger ist, kann ich Ihnen nicht sagen. Aber ich bin der Vater einer Frau, die 54 Tage lang in Gaza als Geisel gehalten wurde, und der Schwiegervater eines Mannes, der von der Hamas getötet wurde. Ich weiß, welches Ziel für Familien wie meine dringlicher ist.

Anfang dieses Monats wurde ein Israeli in Jerusalem fälschlicherweise für einen Terroristen gehalten und von einem israelischen Reservesoldaten erschossen. Netanjahu nahm den Vorfall mit einem Achselzucken zur Kenntnis und sagte einfach: "So ist das Leben".

Auch drei israelische Geiseln wurden irrtümlich von Soldaten der israelischen Verteidigungskräfte (IDF) getötet, die eklatant gegen die eigenen Einsatzregeln der IDF verstießen. Diese Tragödien sind ein natürliches und zu erwartendes Ergebnis der Belagerungsmentalität, die von Netanjahu, seiner Regierung und seiner Politik gefördert wird.

Netanjahu ist nicht in der Lage, diesen Konflikt zu managen. Seine Agenda scheint einfach darin zu bestehen, in Gaza so viel Zerstörung wie möglich anzurichten. Das sagt alles, was man über seine Rücksicht auf zivile Opfer wissen muss. Für Netanjahu sind unschuldige Menschenleben der Preis, den Israel zahlt, um sein Heimatland zu schützen. Präsident Joe Biden hat selbst gesagt, dass Netanjahus Regierung ihr Verhalten ändern muss.

Das beginnt damit, dass man sich ausschließlich auf die Freilassung aller verbleibenden Geiseln konzentriert. Sie können nicht auf die vollständige Zerschlagung der Hamas warten, um ihre Freiheit wiederzuerlangen.

Amerika muss die treibende Kraft sein, die Netanjahu zurück an den Verhandlungstisch bringt, sonst könnten mehr als 100 Menschen sterben und die Hamas-Terroristen stärker als zuvor aus der Situation hervorgehen.

Im Jahr 2006 nahm die Hamas einen IDF-Soldaten namens Gilad Shalit gefangen. Er wurde fünf Jahre später freigelassen, im Austausch für fast die gleiche Anzahl von Gefangenen, die die Hamas Jahre zuvor gefordert hatte, so Reuters. Der Islamische Dschihad hat einen Vorschlag "alles für alles" auf den Tisch gelegt. Es gibt keinen Grund zu der Annahme, dass sich die Geschichte nicht wiederholen wird, und es ist klar, dass die derzeitigen Geiseln nicht fünf Jahre auf ihre Freilassung warten können.

Ich fordere die US-Regierung und die Regierungen in aller Welt auf, alles in ihrer Macht Stehende zu tun, um die rasche und vollständige Freilassung der Geiseln zu erreichen. Ich danke Biden für sein Mitgefühl und seinen unerschütterlichen Einsatz, und ich fordere ihn dringend auf, so lange weiterzumachen, bis alle Geiseln zu Hause sind. Jede Minute, die eine Einigung hinausgezögert wird, könnte ein hundertfaches Todesurteil bedeuten.

Quelle: edition.cnn.com