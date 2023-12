William Wallace

Meinung: Die Lektion aus Teslas Autopilot-Rückruf

In diesem hypothetischen Szenario analysieren die Ermittler sorgfältig den Unfallhergang und kommen zu dem Schluss, dass der Mann zwar teilweise selbst schuld war, dass aber Konstruktionsmängel des Rasenmähers zu seinem Tod beigetragen haben. Sie empfehlen eine Reihe sinnvoller Konstruktionsänderungen, um künftige Tragödien zu verhindern.

Der Hersteller nimmt diese Änderungen nicht vor. Vielmehr hält das Unternehmen an der mangelhaften Konstruktion fest. Die Jahre vergehen, Hunderte ähnlicher Vorfälle ereignen sich, und noch mehr Menschen sterben, darunter auch Benutzer des Rasenmähers und Menschen, die zufällig in der Nähe spazieren gehen.

Würden Sie damit einverstanden sein? Hätten Sie das Gefühl, dass der Hersteller Ihre Sicherheit in den Vordergrund stellt?

Leider hat sich ein solches Szenario in den letzten Jahren mehrfach abgespielt, was zeigt, dass einige Unternehmen anscheinend straffrei ausgehen, wenn es um Sicherheitsvorschriften geht. Die aktuelle Situation im Zusammenhang mit Tesla und seinen Autopilot-Fahrerassistenzfunktionen ist nur das jüngste Beispiel.

Es zeigt, dass die Sicherheitsbehörden des Bundes sich wieder durchsetzen und beweisen müssen, dass sie Unternehmen rechtzeitig zur Verantwortung ziehen können. Der Kongress sollte diese Behörden mit der nötigen Finanzierung, Personalausstattung und gestrafften Befugnissen unterstützen, damit sie flexibler agieren können.

Anfang dieses Monats hat Tesla nach jahrelanger Prüfung durch Sicherheitsbeamte, Anwälte und Gesetzgeber mehr als 2 Millionen US-Fahrzeuge zurückgerufen. Die National Highway Traffic Safety Administration (NHTSA) stellte fest, dass Fahrer den Autopiloten zu leicht in Situationen missbrauchen können, in denen sie nicht die Kontrolle über das Fahrzeug haben oder in denen das System nicht für den Einsatz vorgesehen ist. Diese Schlussfolgerungen ähneln denen, die das National Transportation Safety Board (NTSB) bei Untersuchungen von Tesla-Unfällen seit 2016 festgestellt hat.

Wichtig ist, dass Autopilot ein Auto nicht zum selbstfahrenden Fahrzeug macht. Er kann das Auto in einem bestimmten Abstand zu vorausfahrenden Fahrzeugen halten und die Lenkung unterstützen, um das Fahrzeug in der Mitte der Fahrspur zu halten. Tesla warnt die Fahrer jedoch, die Hände am Lenkrad zu lassen, die Umgebung im Auge zu behalten und immer bereit zu sein, sofort zu handeln.

Dennoch gab es laut The Washington Post mindestens 17 Todesfälle und fünf schwere Verletzungen im Zusammenhang mit Autopilot und 736 Unfälle in den USA seit 2019. Mehrere Todesfälle betrafen Personen, die sich nicht im Tesla befanden, wie z. B. Motorradfahrer, und bei mindestens 16 Unfällen kollidierten Teslas mit stationären Ersthelfern oder Wartungsfahrzeugen.

Obwohl Tesla mit der Analyse der NHTSA nicht einverstanden war, stimmte das Unternehmen zu, den Rückruf freiwillig durchzuführen, um die zweijährige Untersuchung zu beenden. Als Lösung bietet das Unternehmen ein kostenloses Software-Update an, das nach eigenen Angaben die Kontrollen und Warnungen verbessert, um die Fahrer zu beschäftigen.

Consumer Reports ist dabei, Autopilot nach dem Software-Update auf den Tesla-Fahrzeugen in unserer Flotte zu bewerten. Die vorläufige Bewertung unserer Experten deutet leider darauf hin, dass die Korrektur unzureichend ist und die Software nicht weit genug geht, um Missbrauch oder Unaufmerksamkeit des Fahrers zu verhindern. So konnten die CR-Tester den Autopiloten auch dann noch nutzen, wenn sie die Kamera im Fahrzeug abgedeckt hatten, und die Fahrer können die Funktion auch dann noch nutzen, wenn sie den Blick von der Straße abwenden.

Dieser Rückruf ist ein kritischer Moment für Tesla-Fahrer und diejenigen, die die Straße mit ihnen teilen. Es ist wichtig, dass Tesla und die NHTSA die ernsthaften Sicherheitsprobleme angehen, indem sie sicherstellen, dass Autopilot nur in Situationen verwendet werden kann, für die es entwickelt wurde, wie z. B. auf Autobahnen mit beschränktem Zugang, und nur, wenn das System überprüft hat, dass der Fahrer auf die Straße achtet.

Es ist besorgniserregend, dass - basierend auf der vorläufigen Bewertung von CR und den Einschätzungen anderer Sicherheitsexperten - der Rückruf in seiner aktuellen Form möglicherweise nicht effektiv funktioniert.

Dies ist besonders besorgniserregend, weil Autopilot nicht allein auf dem Markt ist. Laut den neuesten Daten von CR sind aktive Fahrassistenzsysteme in mehr als der Hälfte der Fahrzeuge des Modelljahres 2023 verfügbar, und nur wenige verfügen über die erforderlichen Sicherheitsvorkehrungen. Es ist absehbar, dass die Sicherheitsbehörden auch bei Fahrzeugen anderer Hersteller ein Muster von Zwischenfällen erkennen könnten.

Der massive Autopilot-Rückruf von Tesla macht aber auch deutlich, dass unser Auto-Sicherheitssystem den Verbrauchern nicht so dient, wie sie es vielleicht erwarten. Wie können die Menschen darauf vertrauen, dass ihre Autos sicher und fehlerfrei konstruiert sind, wenn ein Unternehmen, das unter Beobachtung steht, Jahre braucht, um eine von Sicherheitsexperten empfohlene Rückrufaktion durchzuführen - und dann eine Abhilfe anbietet, die das Problem möglicherweise nicht wirklich behebt?

Als Verbraucher sollten wir mehr verlangen. Wir sollten Unternehmen, bei denen die Sicherheit an erster Stelle steht, Anerkennung zollen und andere dazu auffordern, mitzuziehen. Der Kongress sollte die NHTSA herausfordern und ermächtigen, damit sie über die notwendigen Ressourcen, rechtlichen Instrumente und Unabhängigkeit verfügt, um Unternehmen schneller und umfassender zur Verantwortung zu ziehen.

Wenn ein Sicherheitsrückruf erforderlich ist, sollte er innerhalb weniger Monate - nicht Jahre - erfolgen und wirksam sein. Das ist für die Verbraucher sicherlich nicht zu viel verlangt.

