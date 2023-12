Frida Ghitis

Meinung: Die großen Risiken für die Welt im Jahr 2024

Was wird das Jahr 2024 bringen? "Vorhersagen sind schwierig, vor allem, wenn es um die Zukunft geht", heißt es in einer Binsenweisheit, die dem Hall of Fame-Fangspieler Yogi Berra, dem Physik-Nobelpreisträger Niels Bohr und vielen anderen zugeschrieben wird. Die Offensichtlichkeit macht deutlich, wie ungewiss die Zukunft ist - wie wir im Jahr 2020 erfahren haben - und wie frustrierend die Suche nach Antworten sein kann, wenn man bedenkt, wie viel auf dem Spiel steht.

Zweifellos ist die US-Wahl heute eines der beherrschenden Themen in der Welt. Ich kann gar nicht mehr zählen, wie viele Menschen mir auf meinen letzten Reisen gesagt haben, wie besorgt und verwirrt sie sind, dass die Amerikaner den ehemaligen Präsidenten Donald Trump wieder ins Weiße Haus bringen könnten. Die Zeitschrift The Economist erklärte sogar, dass Donald Trump die größte Gefahr für die Welt im Jahr 2024 darstellt" und beschrieb ihn als einen Schatten, der über uns allen schwebt.

Die Wahl wird darüber entscheiden, ob Trumps chaotische Präsidentschaft mit ihren autoritären Zügen nur ein Glücksfall der US-Geschichte war oder ob es sich um die Präsidentschaft von Joe Biden handelt, die nicht mehr als eine vierjährige Pause in Amerikas Abstieg in den autoritären Isolationismus darstellt.

Die Antwort wird schwerwiegende Auswirkungen auf den gesamten Globus haben.

Eine zweite Trump-Präsidentschaft würde mit ziemlicher Sicherheit in mehrfacher Hinsicht extremer ausfallen. Der ehemalige Präsident hat geschworen, das Justizministerium zu nutzen, um Rache an seinen politischen Gegnern zu üben, die US-Institutionen zu untergraben, die Demokratie auszuhöhlen und mit der Diktatur zu liebäugeln.

Diese Maßnahmen würden diejenigen bestärken, die behaupten, dass die Demokratie westlicher Prägung ein gescheitertes System ist, und den entstehenden Block antiwestlicher Autokratien - Russland, China, Iran und Nordkorea - stärken, ein Team von Tyrannen, die versuchen, den globalen Einfluss des Westens herauszufordern, während sie, alle schwer bewaffnet, ihre Nachbarn bedrohen.

Trump hat genug gesprochen, damit Verbündete und Gegner der USA die Risiken - oder das Potenzial, je nach Sichtweise - einer Amtszeit von Trump 2.0 verstehen. Und seine Äußerungen haben Amerikas Verbündete dazu veranlasst, sich zu fragen, wie sehr sich Washington für ihre Verteidigung einsetzen würde, wenn er ins Amt zurückkehrt.

Der ehemalige Präsident hat bereits erklärt, er werde den Krieg in der Ukraine innerhalb von 24 Stunden beenden. Er hat in Frage gestellt, ob die USA Südkorea verteidigen sollten, und hat angedeutet, dass Länder wie Japan und Südkorea sich Atomwaffen beschaffen könnten, um sich zu verteidigen.

Die Äußerungen über die Ukraine haben zweifellos die Aufmerksamkeit des russischen Präsidenten Wladimir Putin erregt, des Autokraten, den Trump nicht gerne kritisiert und sogar lobte, als er die Ukraine einkreiste.

Der Leiter der Außenpolitik der Europäischen Union, Josep Borrell, sagte, Putin werde sich nicht mit einem begrenzten Sieg in der Ukraine zufrieden geben, "schon gar nicht vor den amerikanischen Wahlen, die ihm ein viel günstigeres Szenario bieten könnten". Mit anderen Worten: Putin wird weiter angreifen, in der Hoffnung, dass ein Sieg Trumps im November Washington die Unterstützung für Kiew entzieht und Russland zu einem vollständigen Sieg über die Ukraine verhilft.

Wie Länder, die zuvor unter Moskaus Fuchtel standen, und andere Länder gewarnt haben, könnte Putin im Falle eines Sieges in der Ukraine einen Weg sehen, andere Teile des ehemaligen Sowjetimperiums zurückzuerobern, und vielleicht versuchen, die winzige Republik Moldau und sogar die baltischen Staaten zu erobern, die jetzt Mitglieder der NATO sind.

Die NATO soll alle ihre Mitglieder verteidigen, aber Trump hat bereits Zweifel daran geäußert, ob die USA einem umkämpften Verbündeten helfen würden. Trotz der kürzlich erfolgten Verabschiedung eines Gesetzentwurfs durch beide Parteien, der es einem Präsidenten verbieten würde, die USA ohne Zustimmung des Kongresses einseitig aus der NATO auszutreten, hätte der Präsident einen großen Spielraum, um auf globale militärische Herausforderungen zu reagieren.

Wir erleben dies fast täglich bei den heutigen Krisen, wenn Biden US-Kriegsschiffe ins Mittelmeer und ins Rote Meer beordert, um eine Ausweitung des Krieges zwischen Israel und der Hamas zu verhindern - ein Konflikt, der sich bereits zu einem regionalen Konflikt auszuweiten droht -, oder wenn er wiederholt strenge Botschaften sendet, in denen er Taiwan seine Unterstützung zusagt, als Warnung an China, dessen Führer gerade sein Versprechen wiederholt hat, die Insel wiederzuvereinigen.

Wenn die USA sich zurückhalten, während Putin seine neoimperialistischen Ziele vorantreibt, könnte China versucht sein, sich Taiwan anzueignen und seine Nachbarn weiter zu schikanieren. Allein die Aussicht auf ein ermutigtes China würde den Bemühungen um die Nichtverbreitung von Kernwaffen einen Schlag versetzen.

Sie würde auch globale Erschütterungen der Unbeständigkeit auslösen. Das Ende der Pax Americana, wie unvollkommen sie auch sein mag, würde mehr mittelgroße Mächte dazu veranlassen, zu den Waffen gegen ihre Rivalen zu greifen.

Und dennoch wird Trump die Wahl vielleicht nicht gewinnen. Wenn Biden wiedergewählt wird, sind die Chancen für die Wiederherstellung der globalen Stabilität viel größer. Aber sie sind alles andere als sicher.

Die USA sind nur eines von zahlreichen Ländern, in denen Wahlen anstehen, darunter so wichtige Länder wie Mexiko, Indien, Indonesien, Russland und das Vereinigte Königreich. Bei einigen ist das Ergebnis bereits vorherbestimmt; die Wahl in Russland beispielsweise ist eine Farce. Andere hingegen könnten in den kommenden Jahren neue Wege aufzeigen.

Eines wissen wir jedoch: Niemand lebt ewig. Wichtige Persönlichkeiten in der Welt - Biden, Trump, der iranische Oberste Führer Ali Khamanei - sind Ende 70 und Anfang 80. Khamenei soll 2022 erkrankt sein, aber sein Büro hat diese Berichte dementiert. Wir wissen nicht, wer sein Nachfolger sein wird, wie radikal sein Nachfolger sein wird oder wie die Iraner reagieren werden, wenn es so weit ist.

Damit wir es nicht vergessen: 2024 wird sicher auch für Überraschungen sorgen. Wir wissen nicht, welche (es sind Überraschungen!), aber es besteht eine beträchtliche Chance, dass die Probleme zum Besseren gewendet werden können.

Ich bin generell nicht pessimistisch, was die Zukunft angeht. Heute sind die USA in guten Händen. Der Wirtschaft geht es bemerkenswert gut. Der Westen ist, trotz seiner Herausforderungen, geeint. Überall ziehen die Menschen die Freiheit der Knechtschaft vor. Viele düstere Szenarien haben eine Kehrseite, einen potenziell glücklichen Ausgang. Vieles davon hängt von den Menschen ab, die Entscheidungen treffen, von den Wählern bis zu den führenden Politikern der Welt. Und unzählige Menschen auf der ganzen Welt arbeiten daran, eine bessere Zukunft zu sichern.

Allein die Vorstellung, dass wir am Rande des Abgrunds stehen, kann uns motivieren, einen Schritt zurückzutreten, weg vom Abgrund, und uns einem friedlicheren, vielversprechenden Weg zuzuwenden.

