Meinung: Der große Fehler von Nikki Haley

Während Haley bereits Schadensbegrenzung betrieben hat, traf ihre Antwort auf eine einfache Frage in New Hampshire diese Woche den Kern eines jahrzehntelangen Machtkampfes um die Geschichte unseres Landes.

Als sie am Mittwoch in einer Stadthalle in Berlin, New Hampshire, gefragt wurde, was der Grund für den Bürgerkrieg war, gelang es Haley, die Frage zu beantworten, ohne das Thema Sklaverei auch nur einmal zu erwähnen.

Stattdessen bezeichnete sie den Bürgerkrieg als einen Streit darüber, "wie die Regierung geführt werden sollte" und "welche Freiheiten die Menschen haben und was sie nicht tun dürfen". Sie fuhr fort: "Ich denke, es geht immer um die Rolle der Regierung und die Rechte der Menschen. Ich werde immer dazu stehen, dass ich glaube, dass die Regierung dazu da ist, die Rechte und Freiheiten des Volkes zu sichern. Sie war nie dazu gedacht, alles für alle Menschen zu sein.

Als der Zuhörer erstaunt erwiderte, dass sie nicht von Sklaverei gesprochen habe, antwortete Haley unwirsch: "Was soll ich denn über Sklaverei sagen?"

Haley hat bereits versucht, den Schaden zu begrenzen, indem sie am Donnerstag klarstellte, dass es im Bürgerkrieg natürlich um Sklaverei ging".

Obwohl einige die Begegnung als "Fauxpas" bezeichnen , hat Haley den Bürgerkrieg zuvor als einen Streit zwischen "Tradition" und "Wandel" dargestellt, ohne die Sklaverei zu erwähnen.

Ihre Antwort in New Hampshire war ein bedeutender Fehler, der - ob beabsichtigt oder nicht - einen langjährigen Versuch der Rechten, die Geschichte umzuschreiben, in Frage stellt. Allzu oft wurde systematisch versucht, die auf Archiven basierenden Erkenntnisse zu verdrängen, die Historiker im letzten halben Jahrhundert erarbeitet haben und die belegen, dass Sklaverei und Rassismus in der amerikanischen Geschichte immer wieder eine prägende Rolle gespielt haben.

Indem sie sich weigern, sich mit den Beweisen auseinanderzusetzen, und indem sie die Bemühungen um eine korrekte Vermittlung der amerikanischen Geschichte angreifen, haben die Konservativen eine weiß getünchte Version der Ereignisse propagiert, die vor den 1960er Jahren in den Klassenzimmern weit verbreitet war.

Dies war der Fall bei der "Lost Cause"-Version des Bürgerkriegs, die die Konföderation nostalgisch und heldenhaft darstellte und den Krieg als eine Schlacht um abstrakte Ideen wie die Rechte des Staates behandelte, statt als einen Konflikt, bei dem es nach Meinung fast aller wichtigen und glaubwürdigen Historiker im Kern um die Sklaverei ging.

Dieselben Narrative wurden auch verwendet, um die Rekonstruktion zu beschreiben, wobei eine Gruppe von Wissenschaftlern, die als "Dunning School" bekannt ist, die Geschichte neu interpretierte, um mit den weißen Südstaatlern zu sympathisieren, während sie die radikalen Republikaner, die sich für die Freigabe der schwarzen Amerikaner einsetzten, als rachsüchtig und destruktiv darstellten. In ihren Arbeiten wurden auch befreite Männer und Frauen in abwertender Weise dargestellt und behauptet, sie seien nicht in der Lage, mit neuen Rechten umzugehen.

Der Historiker Eric Foner und andere haben ihre Karriere damit verbracht, die Dunning-Schule der Reconstruction zu zerschlagen, um das transformative Potenzial der Ära und die Art und Weise aufzuzeigen, in der schwarze Amerikaner aktive Teilnehmer im Zentrum der Bemühungen um Rassengerechtigkeit waren.

In seinem 1988 erschienenen Buch"Reconstruction: America's Unfinished Revolution" (Amerikas unvollendete Revolution) schreibt Foner, dass anstelle der von der Dunning-Schule vorgenommenen Beschreibung der Epoche als "tragische Ära" zügelloser Misswirtschaft die Reconstruction schließlich als "eine Zeit außergewöhnlichen sozialen und politischen Fortschritts für die Schwarzen" verstanden wurde.

In den letzten Jahren hat sich eine ähnliche Debatte um die Konföderiertenflagge entwickelt. In der Tat wurde Haley weithin dafür gelobt, dass sie ein Gesetz unterzeichnete, mit dem die Flagge der Konföderierten im South Carolina State House abgehängt wurde, nachdem ein weißer Rassist 2015 neun Mitglieder einer historisch schwarzen Kirche in diesem Bundesstaat ermordet hatte. Zuvor hatte sich Haley jedoch auf die Logik der verlorenen Sache berufen, um die Flagge an ihrem Platz zu belassen, mit dem Argument, sie sei nicht rassistisch, sondern ein Symbol der Tradition.

Benjamin Jealous, der damalige Präsident der NAACP, sagte im Jahr 2011: "Eines der vielleicht verblüffendsten Beispiele für die Widersprüche dieses historischen Augenblicks ist, dass Nikki Haley, die erste farbige Gouverneurin von South Carolina, weiterhin die Flagge der Konföderierten vor dem Kapitol ihres Staates hisst."

Dieselben Argumente waren auch ausschlaggebend für die Bemühungen, die Denkmäler der Konföderierten abzubauen. Während die Verteidiger der Denkmäler darauf beharrten, dass es sich dabei lediglich um Objekte zur Erinnerung an die Geschichte und den Stolz der Südstaaten handelte, korrigierten Historiker wie Karen Cox das Protokoll, indem sie daran erinnerten, dass die meisten dieser Denkmäler Anfang des 20. Jahrhunderts als Symbole des Widerstands gegen die Bürgerrechte für schwarze Amerikaner aufgestellt wurden.

Jahrhundert als Symbole des Widerstands gegen die Bürgerrechte für schwarze Amerikaner errichtet wurden. "Seit mehr als einem Jahrhundert", schrieb sie, "haben sich weiße Südstaatler an diesen Gedenkstätten versammelt, um an die Vergangenheit der Konföderierten zu erinnern und ihr Bekenntnis zu den Werten ihrer Vorfahren zu bekräftigen, denselben Werten, die zu einem Krieg zur Verteidigung der Sklaverei und des Rechts auf die Ausweitung dieser Institution führten".

Die Debatten um Flaggen und Denkmäler sind nur die Spitze des Eisbergs. Die Bestrebungen, historische Forschung und historisches Wissen rückgängig zu machen, waren in einer Reihe von roten Bundesstaaten am lautesten, wo Gouverneure und ihre Verbündeten versucht haben, Schullehrpläne zu erlassen, um wichtige Elemente der schwarzen und amerikanischen Geschichte zu streichen. Republikaner wie der Gouverneur von Florida, Ron DeSantis, haben unter dem Mantra, gegen das Erwachen zu sein, mit Zähnen und Klauen dafür gekämpft, umfangreiche Forschungsergebnisse zu untergraben.

Obwohl es legitime Debatten und konkurrierende Auffassungen darüber gibt, auf welche Weise die Rasse Schlüsselmomente der amerikanischen Geschichte beeinflusst hat, besteht allgemeine Einigkeit über den tiefgreifenden und anhaltenden Einfluss des "weißen Rassismus", wie ihn die Kerner-Kommission von Präsident Lyndon Johnson in ihrem bahnbrechenden Bericht von 1968 nannte.

Seit den 1960er Jahren haben Historiker immer wieder aufgezeigt, welche konstitutive Rolle die Aufrechterhaltung und der Schutz der Rassenungleichheit in diesem Land gespielt hat. Es gab keinen anderen Zeitpunkt, der dramatischer und verheerender war als der, als die Südstaatler in den Krieg zogen, um die Institution der Sklaverei zu schützen.

Diese Forschung ist nicht das Ergebnis von Diversity, Equity and Inclusion (DEI), kritischer Rassentheorie oder irgendeiner "progressiven Kabale", sondern das Ergebnis sorgfältigerArchivrecherchen, die von einigen der besten Wissenschaftler des Landes begutachtet und heftig diskutiert wurden.

Vor fast 60 Jahren, während des Freedom Summer, als schwarze und weiße College-Studenten nach Mississippi strömten, um für Rassengerechtigkeit zu kämpfen, stand die Bildung im Mittelpunkt ihrer Mission. In Zusammenarbeit mit lokalen Mitgliedern von Bürgerrechtsorganisationen wie dem Student Non-Violent Coordinating Committee gründeten Freiwillige im ganzen Bundesstaat Freedom Schools, um jungen schwarzen Mississippianern eine bessere Ausbildung zu ermöglichen. Im Mittelpunkt der Lehrpläne stand die Vermittlung der Geschichte der Schwarzen, die in den meisten Orten des tiefen Südens absichtlich aus den Klassenzimmern verbannt worden war.

Heute kommt die heftige Reaktion auf Haleys Erklärung zu einem Zeitpunkt, an dem viele Pädagogen außerordentlich frustriert und verärgert über die Bemühungen der Rechten sind, die US-Geschichte zu löschen und zu revidieren. Obwohl ihre Antwort in dieser Woche durchaus ein Ausrutscher gewesen sein könnte, befürchten viele Beobachter verständlicherweise, dass Haley tatsächlich versucht hat, eine reaktionäre Stimmung anzuzapfen, die sich weigert, sich mit der Realität unserer Vergangenheit auseinanderzusetzen, und damit zu einem der größten Hindernisse beiträgt, die das Land daran hindern, sein Gleichheitsversprechen zu erfüllen.

