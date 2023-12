Jill Filipovic.

Meine Meinung: Was macht man mit den schlechten Geschenken?

Nach Angaben der National Retail Federation schickten die Kunden im Jahr 2022 etwa 17 % aller gekauften Waren zurück. Viele nachweihnachtliche Emotionen könnten vermieden werden, wenn man sich an den Geist von Weihnachten (und des Schenkens im Allgemeinen) halten würde: mit Bedacht schenken und liebevolle Gesten annehmen. Manche Menschen sind egoistische, gedankenlose Schenkende, andere sind kindische und materialistische Geschenkeschnorrer. Aber oft ist es noch komplizierter.

Ich bin mir sicher, dass viele von uns schon einmal ein Geschenk geöffnet und festgestellt haben, dass es in letzter Minute im Supermarkt gekauft wurde, oder sich gefragt haben, ob es wirklich für... mich ist. Wenn man kein anspruchsvolles Monster ist, bedankt man sich und freut sich, wenn man überhaupt etwas bekommt. Aber es kann verwirrend oder verletzend sein, wenn man anderen etwas schenkt und im Gegenzug gedankenlose oder allgemeine Geschenke erhält.

Anekdotisch betrachtet, scheint dies ein geschlechtsspezifisches Problem zu sein. Mittlerweile ist es ein alter Hut, dass Mütter zu Weihnachten nur Mist bekommen. Ihre Strümpfe sind leer, während es in den Strümpfen der anderen nur so wimmelt.

Die typische Geschichte ist, dass eine Frau, oft eine Mutter, die Wochen vor Weihnachten damit verbringt, Geschenke zu kaufen, von denen sie weiß, dass sie jedem Familienmitglied gefallen werden, Strümpfe und andere Dekorationen aufzuhängen, vielleicht einen Elf im Regal im Haus zu verstecken, um ihre kleinen Kinder zu begeistern, Plätzchen für den Weihnachtsmann zu backen, Geschenke einzupacken, Reisen zu koordinieren und dafür zu sorgen, dass die nötigen Zutaten für ein episches Weihnachtsessen mit allem Drum und Dran (und allen diätetischen Anforderungen) vorhanden sind.

Dann, am Weihnachtsmorgen, während alle anderen im Auspackrausch sind, bekommt sie noch einen Mantel oder eine Kerze aus dem Drogeriemarkt - oder, was noch schlimmer ist, ein "Geschenk", das eigentlich für die Erledigung einer Hausarbeit gedacht ist oder dem ganzen Haushalt zugute kommt, wie ein Staubsauger oder ein Haushaltsgerät.

Man hört viele Variationen dieses Themas: Die Frau, die sehr genau wusste, was sie wollte, nur um dann etwas Ähnliches zu bekommen, das nicht ganz ihren Vorstellungen entspricht. Die ängstliche Freundin, die auf einen Heiratsantrag hofft und dann enttäuscht wird. Die Ehefrau, die statt eines echten Geschenks einen Gutschein oder einen Schuldschein erhält.

Natürlich werden auch Männer von Geschenken enttäuscht. Nicht alle Mütter werden vernachlässigt und vertröstet. Und am lautesten enttäuscht sind oft die Kinder, die unerwünschte Geschenke ablehnen (Socken, wirklich?) oder einen Wutanfall bekommen, wenn sie nicht das bekommen, was sie sich gewünscht haben.

Der Umgang mit enttäuschten Geschenken ist bei Kindern und Erwachsenen unterschiedlich. Kinder, die noch lernen, ihre Emotionen zu regulieren und sich höflich zu verhalten, müssen wahrscheinlich im Laufe ihres Lebens mehr als ein paar Mal darauf hingewiesen werden, dass sie sich bedanken sollen, auch wenn sie nicht genau das bekommen haben, was sie sich gewünscht haben, und sie müssen zweifellos dazu angehalten werden, den Schenkenden Dankeskarten zu schicken.

Enttäuschung macht sie nicht zu undankbaren Gören, sie macht sie menschlich. Es ist die Aufgabe der Erwachsenen, die sie erziehen, sowohl anständiges Verhalten zu fordern als auch selbst Dankbarkeit vorzuleben. Und diese Erwachsenen haben hoffentlich die Grundlagen des Dankens gelernt - aber sie fühlen sich vielleicht immer noch enttäuscht, manchmal zu Recht.

Mit dieser Enttäuschung umzugehen - herauszufinden, wie viel Gewicht man ihr beimisst, zu entscheiden, was man als Reaktion darauf tun soll - kann für Erwachsene und Kinder gleichermaßen ein lehrreicher Moment sein.

Es gibt mehrere Möglichkeiten, die Geschenkmentalität zu ändern. Die erste besteht darin, die Beziehung einer Familie oder eines Haushalts zu Weihnachten neu zu justieren. Materielle Besitztümer verschaffen uns einen kurzfristigen Glücksschub, aber sie sind nicht die Dinge, die uns langfristig glücklich machen. Erlebnisse sind dafür viel besser geeignet, egal ob es sich dabei um eine Reise, ein Konzert oder ein gemeinsames Essen mit lieben Menschen handelt.

Wenn man das Zusammensein in den Mittelpunkt stellt und nicht die Geschenke, kann das helfen, die Geschenke unter dem Baum als das zu sehen, was sie sind: Zeichen der Zuneigung, aber nicht die Liebe selbst. Die Schaffung einer Gruppennorm, bei der begrenzte Ressourcen für gemeinsame, verbindende Erlebnisse genutzt werden - zum Haus des Weihnachtsgastgebers zu fahren, etwas Besonderes zum Essen mitzubringen, Zeit miteinander zu verbringen, anwesend zu sein - hilft dabei, die Idee zu verstärken, dass die Geschenke zwar schön sind, aber nicht das Herzstück des Festes darstellen. Das Herzstück des Festes ist Zeit, Liebe und Verbundenheit.

Das setzt natürlich voraus, dass alle daran teilhaben - nicht, dass die Mutter oder alle Frauen die Koordinierung, die Essensplanung, das Einkaufen, das Eindecken des Tisches, das Kochen und das Aufräumen übernehmen, während die Männer essen, trinken und sich entspannen.

Eine andere Möglichkeit, mit enttäuschenden Geschenken umzugehen, ist, konkret zu sein. In manchen Familien gibt es gemeinsame Weihnachtslisten, andere sagen ihren Lieben einfach, was sie sich wünschen. Nein, das ist nicht so romantisch wie jemand, der Ihre Gedanken liest und genau weiß, was Sie sich wünschen. Aber es fördert die direkte Kommunikation.

Für diejenigen, die viel haben, kann es ein Moment sein, in dem sie wirklich nachdenken und sich fragen: Brauche ich wirklich etwas? Und für diejenigen, die Bedürfnisse haben, kann es ein Moment sein, sie zu äußern. Auch für die unkreativen Schenkenden unter uns ist das ein guter Moment. Direkt zu sein, macht den Zauber von Weihnachten nicht zunichte, sondern bewahrt den gesunden Menschenverstand aller Beteiligten.

Es ist auch keine Schande, ein Geschenk zurückzugeben oder gegen etwas umzutauschen, das man eigentlich haben möchte. Wenn der Schenkende zum Beispiel erwartet, dass er das Geschenk bei einem Besuch bei Ihnen zu Hause sieht, müssen Sie abwägen, ob es sich lohnt, seine Gefühle zu verletzen.

Die Rückgabe oder der Umtausch eignet sich wahrscheinlich am besten für Geschenke von Menschen, denen das egal ist, oder wenn Sie einen teuren Gegenstand geschenkt bekommen, den Sie nie benutzen werden, aber das Geld für etwas Notwendiges brauchen könnten.

Erhalten Sie unseren kostenlosen wöchentlichen Newsletter

Melden Sie sich für den Newsletter von CNN Opinion an

Folgen Sie uns auf Twitter und Facebook

Ein Tipp: Wenn der Schenkende Ihnen die Geschenkquittung ausgehändigt hat, ist er wahrscheinlich mit einer Rückgabe oder einem Umtausch einverstanden. Wenn Sie um die Quittung bitten müssen, sollten Sie überlegen, wen Sie fragen und welche Folgen das haben könnte. Manchmal ist es besser, das unvorteilhafte Oberteil oder das unbrauchbare Gerät einfach zu behalten oder zu spenden.

Und schließlich kann die Enttäuschung über ein Geschenk bei denjenigen, die oft von ihren Lieben enttäuscht sind, die nicht auf ihre Wünsche hören oder erst in letzter Minute an sie denken, für etwas Klarheit sorgen.

Handelt es sich dabei um eine weihnachtsspezifische Dynamik, während Ihr Partner, Ihre Kinder, Ihre Eltern oder Ihre Freunde im Allgemeinen fürsorglich sind und ihren Teil zum Erhalt der Beziehung beitragen? Oder gehört das schlechte Schenken zu anderen Fällen, in denen er Ihre Bitten ignoriert, Ihnen nicht zuhört, Ihre Wünsche vernachlässigt oder sich einfach nicht annähernd so viel in der Beziehung oder im Haushalt engagiert?

Manche Menschen sind einfach schlecht im Schenken. Wenn sie auf andere Weise Liebe, Bestätigung und Engagement zeigen und sich Ihnen gegenüber auch sonst engagiert und fair verhalten, sollten Sie vielleicht einfach akzeptieren, dass nicht jeder in allem gut sein kann, und sich selbst jedes Jahr etwas Schönes schenken. Aber wenn das Grinch-ähnliche Schenken Teil eines größeren Musters ist, dann ist Ihr Geschenk in diesem Jahr vielleicht ein Einblick in ein viel tieferes Problem in dieser Beziehung - und Ihr Neujahrsvorsatz sollte sein, ein paar schwierige Gespräche darüber zu führen, wie man es lösen kann.

Lesen Sie auch:

Quelle: edition.cnn.com