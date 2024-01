Mark Zandi

Meine Meinung: Die USA haben ihre Schulden immer beglichen. Es gibt keinen Grund zu glauben, dass sich das ändern wird

Anleger nutzen diese Ratings, um zu entscheiden, welche Anleihen sie zu welchem Zinssatz kaufen. Je höher das Rating, desto eher kann der Anleger darauf vertrauen, dass die Kapital- und Zinszahlungen pünktlich erfolgen. Und da die Anleihezinsen das Ausfallrisiko widerspiegeln, gilt: je geringer das Risiko, desto niedriger der Zinssatz.

Ratings stellen eine relative Einstufung der Kreditwürdigkeit dar. Das heißt, wenn die Anleihen eines Landes ein besseres Rating haben als die eines anderen, ist es weniger wahrscheinlich, dass das Land seine Zahlungen an die Anleiheinvestoren nicht leisten kann. Mit der Herabstufung der US-Staatsanleihen durch Fitch werden diese Anleihen nun schlechter bewertet als die Schulden einer ziemlich langen Liste von Industrieländern, einschließlich der Länder der Europäischen Union, die immer noch ein AAA-Rating haben.

Dies steht im Gegensatz zu dem, was globale Investoren denken. Wenn man sie fragt, wessen Anleihen sie lieber besitzen würden, wenn die Weltwirtschaft oder sogar die US-Wirtschaft aus den Fugen gerät, dann werden sie die des US-Finanzministeriums nennen. So war es auch bei der Covid-19-Pandemie - nervöse Anleger aus aller Welt flüchteten sich in die Sicherheit von US-Staatsanleihen, und das aus gutem Grund, denn der US-Dollar ist die globale Reservewährung. Das heißt, andere Länder halten Billionen von Dollar in US-Staatsanleihen, nur für den Fall, dass etwas schief geht und sie dringend Bargeld benötigen.

Es ist eine Ironie, dass diese Anleihen schlechter bewertet werden als die anderer Länder. Die US-Regierung steht effektiv hinter ihren Finanzen. Sie stützt die " too-big-to-fail"-Banken und andere Finanzinstitute des Landes, die das Fundament des US-Finanzsystems bilden, von dem das globale System abhängt. In der Tat orientieren sich die Anleger weltweit am Zinssatz für US-Staatsanleihen, um den Zinssatz für Anleihen anderer Länder zu bestimmen.

Grundlegend für die Fähigkeit eines Staates, seine Schulden zu begleichen, ist die Stärke seiner Wirtschaft, die die Quelle der Steuereinnahmen ist, die zur Begleichung dieser Zahlungen verwendet werden. In der Tat begründete Fitch seine Herabstufung der Staatsanleihen mit der "erwarteten fiskalischen Verschlechterung in den nächsten drei Jahren", die zum Teil auf der immer unwahrscheinlicher werdenden Prognose der Agentur beruht , dass in den nächsten Monaten eine Rezession in den USA beginnt. Noch wichtiger ist, dass zwar alle Volkswirtschaften einen Konjunkturzyklus haben, es aber keine entwickelte Volkswirtschaft in der Welt gibt, die dynamischer ist und bessere langfristige Wachstumsaussichten hat als die USA, die bei der Förderung von Unternehmertum, Innovation und den Technologien, die die gesamte Weltwirtschaft antreiben, eine Ausnahme darstellen.

Natürlich ist unsere zersplitterte Politik ein Grund zur Sorge, da sie das Haushaltsverfahren der Regierung beeinträchtigt hat. Man denke nur an den jüngsten Streit um die Anhebung des Schuldenlimits und die sich abzeichnenden Aussichten auf einen Regierungsstillstand noch in diesem Jahr. Diese so genannten Governance-Probleme sind ausschlaggebend für die Entscheidung von Fitch, die Schulden des Landes herabzustufen.

Doch all dies ist nicht neu. Die politischen Auseinandersetzungen um die Staatsfinanzen reichen bis zu Thomas Jefferson und Alexander Hamilton zurück. Und im Laufe der Jahrzehnte gab es zahlreiche Dramen um die Schuldengrenze und den Stillstand der Regierung. Jedes Mal haben sich die Gesetzgeber geeinigt, bevor sie der Wirtschaft irreparablen Schaden zufügten. Sogar das unziemliche politische Theater um die Schuldengrenze Anfang dieses Jahres war ziemlich harmlos, was solche Vorführungen angeht. Es gab keine nennenswerten langfristigen Auswirkungen auf die Wirtschaft.

Trotz unserer schwierigen politischen Lage schaffen es die Gesetzgeber, etwas zu erreichen. Denken Sie nur an die beispiellose politische Reaktion auf die Pandemie und die seit dem Amtsantritt von Präsident Joe Biden verabschiedeten Gesetze. Dazu gehören die parteiübergreifende Infrastrukturgesetzgebung, die dazu beitragen wird, Amerikas kaputte Straßen und Brücken wieder aufzubauen, das CHIPS-Gesetz zur Förderung der Halbleiterherstellung sowie von Forschung und Entwicklung und das Inflationsbekämpfungsgesetz, das einen großen Schritt in Richtung Umweltschutz darstellt.

Zweifellos werden mehr Gesetze verabschiedet, wenn eine politische Partei die Regierung kontrolliert, aber so ist es in der Vergangenheit auch immer gewesen. Jede Partei treibt ihre Agenda voran, wenn sie die Kontrolle über die Präsidentschaft und den Kongress erlangt. Unsere Politik mag gestört sein, aber unsere Regierung funktioniert noch weitgehend auf hohem Niveau.

Sicherlich steht die Nation vor gewaltigen langfristigen finanzpolitischen Herausforderungen. Ohne deutlich höhere Steuern und ein langsameres Wachstum der Staatsausgaben werden unsere hohen Defizite und unsere Schuldenlast nicht mehr tragbar sein. Aber die Nation war schon einmal an diesem Punkt.

Das letzte Mal war es in den frühen 1990er Jahren, als die Zinszahlungen für die Schulden in die Höhe schnellten und sich die Haushaltsaussichten verdüsterten. Dies war die Zeit der Selbstjustiz auf dem Anleihemarkt - Anleiheinvestoren, die um die Zahlungsfähigkeit der Regierung besorgt waren, trieben die Zinssätze für US-Staatsanleihen in die Höhe, um das vermeintliche Risiko auszugleichen. Dies veranlasste den damaligen Präsidenten Bill Clinton, einen Demokraten, und den Sprecher des Repräsentantenhauses, Newt Gingrich, einen Republikaner, dazu, eine Haushaltsvereinbarung zu treffen, die zum letzten Haushaltsüberschuss führte, den die Nation seit fast einem Vierteljahrhundert verzeichnen konnte.

Der ehemalige britische Premierminister Winston Churchill soll gesagt haben, dass die Amerikaner immer das Richtige tun, nachdem sie alles andere versucht haben. Das trifft auf die Finanzen unseres Landes zu. Trotz unserer chaotischen Politik haben wir unsere Schulden immer beglichen, und wenn unsere Geschichte ein Leitfaden ist, werden wir das auch immer tun.

