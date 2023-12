Mein Alltag ist schwierig: Rafael Nadal leidet vor den French Open unter einer chronischen Fußverletzung

Der 21-fache Grand-Slam-Champion verpasste einen großen Teil der letzten Saison mit der Verletzung und sagt, dass er immer noch lernt, mit den Schmerzen zu leben und zu spielen.

Der Spanier schien gegen Ende seines letzten Spiels am Donnerstag schwer zu kämpfen, als er bei den Italian Open gegen Denis Shapovalov unterlag.

"Ich bin ein Spieler, der mit einer Verletzung lebt - das ist nichts Neues. Es ist etwas, das immer da ist", sagte Nadal nach dem Match zu Reportern.

"Leider ist mein Alltag schwierig, ganz ehrlich. Auch wenn ich mich anstrenge... es kann frustrierend sein, dass ich an manchen Tagen nicht richtig trainieren kann.

Anfang Mai erklärte Nadal den Medien nach seinem dramatischen Achtelfinalsieg gegen David Goffin bei den Madrid Open, er habe eine "chronische Verletzung, die nicht behandelt werden kann".

Er fuhr fort: "Wenn ich spiele, tut mir manchmal der Fuß weh. Wenn Sie mich jeden Tag sehen würden, würden Sie sich keine Sorgen machen. Ich habe immer Schmerzen im Fuß, besonders nach einem dreistündigen Spiel oder einem langen Training. Dann kann ich nur noch schlecht laufen.

"Aber ich habe eine chronische Verletzung, die sich nicht behandeln lässt. Das ist ein Teil meines Lebens, und das ist der Nachteil, wenn ich das Spiel nicht früher beenden kann. Kurzfristig denke ich, dass es mir körperlich gut geht, aber auch meine Füße müssen sich erst an den Wettkampf gewöhnen.

Training unter "Schmerzen

Der 35-Jährige hat nach seiner langen Verletzungspause im vergangenen Jahr ein bemerkenswertes Comeback hingelegt und im Januar die Australian Open gewonnen, aber er sagt, dass die Probleme mit seinem Fuß "hart" sind.

Er bestätigte, dass er seinen Arzt zu den French Open mitbringen wird, um die Verletzung so gut wie möglich zu behandeln.

"Das Erste, was ich tun muss, ist, ohne Schmerzen zu trainieren", fügte Nadal hinzu, der sich gerade erst von einer Rippenverletzung erholt hat, die er sich im März in Indian Wells zugezogen hatte.

"Es stimmt, dass ich während der French Open und Roland Garros meinen Arzt dabei haben werde. Das hilft manchmal, weil man Dinge tun kann.

"In den positiven und in den negativen Tagen muss man bleiben und all die Dinge, die mir passiert sind, positiv bewerten."

Roland Garros wird vom 22. Mai bis zum 5. Juni ausgetragen.

