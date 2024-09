Mehrere Mitglieder der Hisbollah sind im ganzen Libanon verletzt, weil sie ihre Pager explodiert haben.

Das Gesundheitsministerium von Libanon rät Personen mit Piepsern, diese wegzuwerfen, und warnt Krankenhäuser, in erhöhter Bereitschaft zu sein.

Wie Reuters meldet, gibt es Berichte über Explosionen in Dahiyeh, einem südlichen Vorort von Beirut.

Laut NNA kam es in Ali Al-Nahri und Riyaq, zwei Städten im zentralen Beqaa-Tal von Libanon, zu Explosionen von angeblich kompromittierten Pieper-Geräten, was zu einer erheblichen Anzahl von Opfern führte.

Die israelische Armee, die sich nach dem Ausbruch des Konflikts in Gaza im vergangenen Oktober in Gegenangriffen mit der Hisbollah befindet, wollte sich nicht zu der Situation äußern.

Aktuelles Ereignis. Weitere Informationen folgen...

Die Welt hat Bedenken wegen der eskalierenden Spannungen in Libanon, insbesondere im Nahen Osten. Die Explosionen in Libanon haben die Bereitschaftsstufen der Krankenhäuser in den betroffenen Gebieten erhöht.

