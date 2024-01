Mehrere Landeshauptstädte aufgrund einer per Massen-E-Mail verschickten Drohung evakuiert

"Es handelte sich um eine Massen-E-Mail, die an mehrere (Staatssekretäre) und staatliche Stellen im ganzen Land geschickt wurde", sagte Michon Lindstrom, ein Sprecher des Büros des Außenministers von Kentucky.

In einer Kopie der Droh-E-Mail, die CNN vorliegt, sind Regierungsstellen in mindestens 23 Bundesstaaten als Empfänger aufgeführt. Der Absender behauptete, er habe Sprengstoff im "Kapitol Ihres Staates" platziert, obwohl in der E-Mail kein bestimmter Staat genannt wurde. Es ist nicht klar, ob weitere Drohungen per E-Mail verschickt wurden.

Die Drohungen betrafen Capitol-Verfahren in Kentucky, Mississippi, Georgia, Connecticut, Michigan und Minnesota. Keiner der Bundesstaaten meldete, dass in diesen Gebäuden bedrohliche Gegenstände gefunden wurden.

"Während alle in Sicherheit sind, hat (die Staatspolizei von Kentucky) alle aufgefordert, das Kapitol zu evakuieren und untersucht eine Drohung, die im Büro des Staatssekretärs eingegangen ist", sagte Andy Beshear, Gouverneur von Kentucky , auf X.

"Das Mississippi Department of Public Safety hat das Mississippi State Capitol erfolgreich geräumt", sagte ein Sprecher in einer Erklärung. "Das Gebäude wurde gründlich durchsucht, und es wurden keine Sprengstoffe oder verdächtige Ausrüstung gefunden. "Sstate Sen. Brice Wiggins sagte in den sozialen Medien: "Kranke Individuen, die strafrechtlich verfolgt werden müssen, werden uns nicht davon abhalten, unsere Arbeit zu tun."

"Wir beginnen das Jahr 2024 mit einer Bombendrohung im Georgia State Capitol", postete Gabriel Sterling, der Chief Operating Officer des Georgia Secretary of State.

"Die Mitarbeiter des Staatssekretärs verzögerten ihre Ankunft im Kapitol bis etwa 45 Minuten später, als sie von der Staatspolizei die offizielle Entwarnung erhielten", sagte der Sprecher des Staatssekretärs Mike Hassinger gegenüber CNN.

CNN hat die Bundespolizei um eine Stellungnahme gebeten.

Dieser Bericht wird laufend aktualisiert.

Sabrina Shulman und Jason Morris von CNN haben zu diesem Bericht beigetragen.

Lesen Sie auch:

Quelle: edition.cnn.com