Mehrere chinesische Unternehmen sehen sich amerikanischen Handelsbeschränkungen ausgesetzt, weil sie verdächtigt werden, in einen mutmaßlichen Spionageballon-Vorfall verwickelt zu sein.

Das Handelsministerium teilte mit, dass es einige Einheiten der China Electronics Technology Group in die Liste aufnimmt, weil der Verdacht besteht, dass sie amerikanische Technologie erwerben, um Chinas Fähigkeiten im Bereich der Quantentechnologie zu unterstützen, was in Anbetracht der militärischen Auswirkungen möglicherweise der nationalen Sicherheit Amerikas schaden könnte. Die Medien betrachten die China Electronics Technology Group, ein staatliches Unternehmen, als einen wichtigen Anbieter von militärischer Ausrüstung.

Die China Electronics Technology Group war für eine Stellungnahme nicht zu erreichen, und die chinesische Botschaft in Washington reagierte nicht umgehend auf eine entsprechende Anfrage.

Diese jüngsten Maßnahmen zeigen, dass die Regierung Biden nach dem Zwischenfall mit dem Spionageballon im Februar 2023 immer noch Vergeltung an Peking übt. Der Zwischenfall mit dem Wetterballon löste in Washington einen politischen Aufruhr aus, der zur Absage einer geplanten China-Reise von Außenminister Antony Blinken führte. Im selben Monat nahm das Handelsministerium fünf Unternehmen und ein Forschungsinstitut in die Liste der Unternehmen auf, um die Verbreitung von Technologie zu verhindern, insbesondere für die Luft- und Raumfahrtprogramme der PLA, einschließlich Luftschiffe und Ballons.

Das chinesische Außenministerium hatte den Ballon als einen vom Kurs abgekommenen Wetterballon eingestuft und die Vereinigten Staaten für ihre Überreaktion gerügt.

Die Entity-Liste, ein Instrument der US-Regierung, um die Verbreitung von Technologie in China zu verhindern und deren potenzielle militärische Fortschritte zu unterbinden, wurde intensiv genutzt. Durch die Aufnahme in diese Liste wird es für US-Lieferanten schwieriger, Produkte an die betreffenden Unternehmen zu liefern.

Darüber hinaus hat die Regierung Biden die Liste am Donnerstag um chinesische Unternehmen erweitert, die versuchen, amerikanische Komponenten für den Bau von Drohnen für militärische Zwecke zu beschaffen oder kontrollierte Güter an Russland zu liefern.

Lesen Sie auch:

Quelle: edition.cnn.com