Mehr als eine Milliarde Menschen werden im Jahr 2024 in ganz Südasien zu den Urnen gehen

Eine Cricket-Legende und ein ehemaliger Premierminister, der im Gefängnis sitzt, gegen einen einstigen Flüchtling, der ein Comeback anstrebt, während ein mächtiges Militär ihn überwacht.

Ein populistischer Führer, der hofft, in sein zweites Jahrzehnt an der Macht zu kommen, und der eine populäre, aber religiös spaltende Politik vertritt.

Und ein Inselstaat, der sich von seiner schwersten Wirtschaftskrise seit Jahrzehnten erholt, nachdem Demonstranten den Präsidentenpalast gestürmt haben.

In vier südasiatischen Ländern wird erwartet, dass sie im nächsten Jahr an die Urnen gehen - ein großer Test für die Demokratie, bei dem fast 2 Milliarden Menschen in Bangladesch, Pakistan, Indien und Sri Lanka von Januar bis September ihre Stimme abgeben werden.

Alle ehemaligen Kolonien, die im letzten Jahrhundert ihre Unabhängigkeit von Großbritannien erlangten, befinden sich in einem unterschiedlichen Entwicklungsstadium und sind mit einer Vielzahl von Krisen und Chancen konfrontiert.

Hier erfahren Sie, was Sie über die größte Show der Demokratie wissen müssen.

Bangladesch

Bangladesch, ein Land mit rund 170 Millionen Einwohnern, ist das erste Land, in dem am 7. Januar gewählt wird.

Die einstige Mehrparteiendemokratie ist bedroht, da die regierende Awami-Liga-Partei eine Kampagne zur Unterdrückung abweichender Meinungen führt, die die Republik in Richtung eines Einparteienstaates drängt, wie Rechtsgruppen behaupten.

Sheikh Hasina, die derzeitige Premierministerin und Vorsitzende der Awami-Partei, wird wahrscheinlich für eine vierte Amtszeit in Folge wiedergewählt werden.

Hasina ist seit 2009 an der Macht und gewann die letzte Wahl im Dezember 2019, die von tödlicher Gewalt und Vorwürfen der Wahlfälschung überschattet war.

Damals fehlte ihre Hauptgegnerin Khaleda Zia, eine ehemalige Premierministerin und Chefin der größten Oppositionspartei, der Bangladesh Nationalist Party (BNP), die im Jahr zuvor wegen Korruptionsvorwürfen inhaftiert worden war.

Während der letzten drei Jahrzehnte war die Politik in Bangladesch von einer erbitterten Rivalität zwischen den beiden Frauen geprägt, die beide mit ansehen mussten, wie ihr politischer Vater bzw. ihr Ehemann im Amt ermordet wurden. Die politischen Unruhen haben sich bis in die zweite Generation fortgesetzt.

Die 78-jährige Zia lebt heute unter Hausarrest, und ihre BNP sieht sich mit der Massenverhaftung von Politikern durch Hasina und ihre Regierungspartei immer größeren Herausforderungen gegenüber.

Die Situation hat zu Protesten geführt, und die BNP hat beschlossen, die Wahlen erneut zu boykottieren und damit den Weg für Hasina zu ebnen.

"Die Regierung behauptet, sich gegenüber diplomatischen Partnern zu freien und fairen Wahlen zu verpflichten, während die staatlichen Behörden gleichzeitig die Gefängnisse mit politischen Gegnern der regierenden Awami-Liga füllen", sagte Julia Bleckner, leitende Asienforscherin bei Human Rights Watch, in einer Erklärung vom November.

"Eine freie Wahl ist unmöglich, wenn die Regierung die freie Meinungsäußerung unterdrückt und die Opposition, Kritiker und Aktivisten durch willkürliche Verhaftungen, gewaltsames Verschwindenlassen, Schikanen und Einschüchterungen systematisch entmündigt", fügte Bleckner hinzu.

Dennoch erlebt das Land, das bis 2031 zu einem Land mit mittlerem Einkommen aufsteigen will, eine Ära des wirtschaftlichen Wachstums. Ein großer Teil davon ist auf die Bekleidungsindustrie zurückzuführen, die nach Angaben des US-Handelsministeriums 35,1 % des jährlichen Bruttoinlandsprodukts von Bangladesch erwirtschaftet.

"Seit seiner Gründung war Bangladesch immer von politischer Instabilität geprägt, aber es ist dem Land gelungen, eine sehr gute Wachstumsrate zu erzielen", sagte Sreeradha Dutta, Professorin für internationale Angelegenheiten an der OP Jindal Global University und Autorin des Buches "Bangladesch auf einer neuen Reise - Jenseits der regionalen Identität".

Sie fügte hinzu, dass das Land starke Beziehungen zu wichtigen Nachbarn in der Region aufbaut.

"Unabhängig davon, wer die Führung übernimmt, werden dieselben Entwicklungsmodelle aufgegriffen... denn Bangladesch strebt danach, etwas viel Größeres zu sein als das, was es derzeit ist."

Pakistan

Die meiste Zeit seiner 76-jährigen Geschichte wurde Pakistan von politischen Dynastien oder Militärs regiert, und kein demokratisch gewähltes Staatsoberhaupt hat jemals eine volle fünfjährige Amtszeit absolviert, seit Pakistan seine Unabhängigkeit erlangt hat.

In den letzten Jahren erlebte das 230-Millionen-Einwohner-Land die nur allzu bekannte Mischung aus politischer Instabilität und militanten Angriffen sowie eine besonders akute Wirtschaftskrise, die sowohl Familien mit mittlerem als auch mit niedrigem Einkommen brutal getroffen hat.

Imran Khan, der frühere Premierminister des Landes und die wohl populärste Galionsfigur, sitzt hinter Gittern, wird des Betrugs angeklagt und muss mit einer Anklage wegen der Preisgabe von Staatsgeheimnissen rechnen, so dass er bei den kommenden Wahlen im Februar nicht antreten kann.

Khan, der im vergangenen Jahr durch ein Misstrauensvotum des Parlaments entmachtet wurde, behauptet, die gegen ihn erhobenen Vorwürfe seien politisch motiviert und sollten ihn von der Teilnahme an den Wahlen abhalten. Die Behörden bestreiten diese Behauptung.

Fernsehsender dürfen Khans Reden nicht mehr ausstrahlen, und viele seiner Parteikollegen von Pakistan Tehreek-e-Insaf (PTI) wurden verhaftet.

Im Oktober kehrte Nawaz Sharif, der flüchtige ehemalige Premierminister Pakistans, nach fast vier Jahren im Exil in das südasiatische Land zurück. Er entging einer Verhaftung und wirbelte die ohnehin schon angespannte politische Szene des Landes weiter auf, so dass viele glauben, er wolle sich erneut um das höchste Amt bewerben.

In der Zwischenzeit sieht sich das Land mit wachsenden Herausforderungen konfrontiert - von wirtschaftlicher Unsicherheit und häufigen militanten Angriffen bis hin zu Klimakatastrophen, die Millionen von Menschen in Gefahr bringen - und schafft damit die Voraussetzungen für einen schwierigen Weg zur Erholung der neuen Führung.

"Politische und wirtschaftliche Ungewissheit gehen Hand in Hand", so Fahd Humayun, Assistenzprofessor für Politikwissenschaft und Neubauer-Fakultätsmitglied an der Fakultät für Politikwissenschaft der Tufts University.

"Und jede Regierung, die durch verdächtige Wahlen an die Macht kommt, wird wahrscheinlich nicht nur auf einer schwachen Basis stehen und für ihr politisches Überleben auf das Militär angewiesen sein, sondern auch kaum die so dringend benötigten Kapitalzuflüsse anziehen können.

Indien

Indien, das oft als das größte Demokratieexperiment der Welt bezeichnet wird, wird voraussichtlich im Frühjahr an die Urnen gehen, und zwar in einer Mammutwahl, bei der sich Premierminister Narendra Modi wahrscheinlich eine seltene dritte Amtszeit sichern wird.

Der populistische Führer der hindunationalistischen Bharatiya Janata Party (BJP) hat die demokratischen Institutionen Indiens so fest im Griff wie seit den 1970er Jahren nicht mehr, als Indira Gandhi das Land mit eiserner Faust regierte und es in Richtung Autokratie trieb.

Doch auf der Weltbühne war Indien wohl noch nie so bedeutend wie heute.

Modi, dessen Terminkalender in diesem Jahr diplomatische Reisen nach Australien und in die Vereinigten Staaten umfasste, präsentiert sich als Staatsmann, der das Land als moderne Supermacht festigt. Und 2023 war ein bemerkenswertes Jahr für die 1,4 Milliarden Menschen in Indien.

In diesem Jahr überholte es China und wurde zur bevölkerungsreichsten Nation der Welt, während es im Jahr zuvor seinen ehemaligen Kolonialherrn Großbritannien überholte und zur fünftgrößten Volkswirtschaft der Welt aufstieg.

Im August schrieb Indien mit der sanften Landung eines Rovers auf dem Mond Geschichte und war damit erst die vierte Nation der Welt, der ein solches Kunststück gelang.

Im September war das Land Gastgeber der Gruppe der 20 (G20), was Neu-Delhi in einer Zeit zunehmender politischer Unruhen die Gelegenheit bot, seine Führungsrolle über die Grenzen des Landes hinaus auszuweiten.

Doch seit seiner ersten Wahl vor fast einem Jahrzehnt sagen Kritiker auch, dass das einst säkulare und demokratische Gründungsethos der größten Demokratie der Welt mit alarmierender Geschwindigkeit zerbröckelt: Minderheiten fühlen sich unter der mehrheitsorientierten Politik der BJP verfolgt und jede Kritik an der Regierung wird zensiert und hart bestraft.

Gegen Modi tritt ein neu gebildetes Bündnis aus 26 politischen Parteien an, das unter dem Namen INDIA bekannt ist und zu dem auch die größte Oppositionspartei des Landes, der Indische Nationalkongress, gehört.

Bei den letzten Stimmungsumfragen verlor die Kongresspartei bei den wichtigen Wahlen in den Bundesstaaten im Dezember jedoch drei von vier Regionalwahlen, was Modi und seiner BJP Auftrieb gab.

Angesichts der bevorstehenden Wahlen sagen Analysten, dass die indische Politik unberechenbar bleibt und sich vieles ändern kann, wenn sich die Parteien in den kommenden Monaten auf den Wahlkampf vorbereiten.

"Die Menschen hoffen, dass Modi herausgefordert wird und dass die Oppositionsparteien die Kurve kriegen. Dieser Traum, der noch vor drei Monaten möglich schien, sieht jetzt schwieriger aus", sagte C. Raja Mohan, Senior Fellow am Asia Society Policy Institute, kürzlich in einem Gespräch mit der Asia Society.

"Aber selbst sechs Monate sind in der Politik eine lange Zeit.

Sri Lanka

Vor fast zwei Jahren musste der damalige Präsident Sri Lankas, Gotabaya Rajapaksa, aus dem Land fliehen, nachdem wütende Demonstranten seine Residenz gestürmt und ihn für die schlimmste Wirtschaftskrise des Landes seit 73 Jahren verantwortlich gemacht hatten.

Es war ein bemerkenswerter Moment für eine Protestbewegung, die das bankrotte Land mit seinen 22 Millionen Einwohnern ins Rampenlicht der Weltöffentlichkeit rückte, nachdem die Inflation in die Höhe geschnellt und die Devisenreserven geschrumpft waren, so dass sich Millionen Menschen keine Lebensmittel, Brennstoffe und Medikamente mehr leisten konnten.

Rajapaksa trat von seinem Amt zurück und ebnete damit den Weg für den derzeitigen Präsidenten Ranil Wickremesinghe, der das Amt übernahm.

Bei den für September erwarteten Wahlen wird Wickremesinghe wahrscheinlich für eine zweite Amtszeit kandidieren, Monate nachdem er dazu beigetragen hat, ein dringend benötigtes Darlehen des Internationalen Währungsfonds zu sichern und umfassende Haushaltsreformen durchgeführt hat, um das Finanzwachstum zu sichern.

In Sri Lanka hat es seit 2018 keine Parlamentswahlen mehr gegeben, und Wickremesinghe hat den Urnengang wegen der Wirtschaftskrise wiederholt verschoben.

Während sich die Wirtschaft - und die Menschen im Land - erholen, muss ein Wahltermin noch bekannt gegeben werden, und es bleibt abzuwarten, ob 2024 das Jahr sein wird, in dem die Menschen im Land über ihren künftigen Führer entscheiden.

Quelle: edition.cnn.com