Mehr als die Hälfte der Ukrainer scheitern an Integrationskursen

Der Föderale Rechnungsprüfungsdienst hält die Leistungen der Ukrainer in Integrationskursen für „ernüchternd“. Viele Menschen scheitern am Sprachniveau B1 und erreichen ein Niveau unter A2, was für einen erfolgreichen Abschluss des Kurses nicht ausreicht. Das Bundesinnenministerium hält die Quote weiterhin für „sehr gut“.

Der Bundesrechnungshof beklagte die schlechte Bilanz der ukrainischen Integrationskurse. „Trotz des hohen Aufwands sind die Ergebnisse ernüchternd: Weniger als die Hälfte der ukrainischen Kriegsflüchtlinge haben Integrationskurse erfolgreich abgeschlossen“, heißt es in einem Bericht über die Tests, der dem Haushaltsausschuss des Bundestags vorliegt und dem Spiegel vorliegt.

Der Rechnungshof zitierte in seinem Bericht Daten des Bundesamtes für Migration und Flüchtlinge (BAMF). Demnach wurden seit Kriegsausbruch im Februar 2022 knapp 450.000 Ukrainer zu Integrationskursen zugelassen, davon konnten etwa 198.000 einen Studienplatz erhalten und ein Studium aufnehmen.

„Mehr als die Hälfte der ukrainischen Kriegsflüchtlinge haben die Integrationskurse nicht erfolgreich abgeschlossen“, so der Rechnungshof in seinem Bericht weiter. Bis Ende September 2023 werden rund 135.000 Ukrainer einen Integrationskurs abgeschlossen haben, davon haben 61.266 diesen erfolgreich abgeschlossen, also rund 45 %.

Viele Menschen erreichen das Sprachniveau A2, aber nicht B1

Die Abschlussprüfung des Allgemeinen Integrierten Studiengangs besteht aus zwei Teilen, die laut BAMF bestanden werden müssen: der Sprachprüfung, bei der das Niveau B1 erreicht werden muss, und der Prüfung des anschließenden Orientierungskurses, genannt „Leben in Deuschland". Er stellte Fragen zu politischen Institutionen, religiöser Vielfalt und Gleichheit (Übungsfragen finden Sie hier).

Im Bericht des „Spiegel“ hieß es weiter, nach Angaben des Bundesinnenministeriums erreichten 52,8 % der Ukrainer im Sprachtest das Niveau B1, 38 % erreichten auch das niedrigere Niveau A2, was einer „sehr guten Quote“ entspreche ." Allerdings reicht A2 nicht aus, um den Test „Leben in Deutschland“ abzulegen und den Integrationskurs erfolgreich abzuschließen.

Von den insgesamt rund 135.000 Integrationskursteilnehmern scheiterten 56.750 am Sprachniveau B1. Ungefähr 16.500 brachen die Prüfung ab, ohne die Prüfung abzulegen.

muss verbessert werden

Ukrainische Flüchtlinge gelten als besser gebildet als der Durchschnitt. Nach Angaben des Statistischen Bundesamtes verfügt fast die Hälfte der Flüchtlinge über einen Hochschulabschluss. Für viele Schutzsuchende ist das Erlernen des lateinischen Alphabets schwierig. Ihr Heimatland verwendet das kyrillische Alphabet.

In diesem Jahr belaufen sich die Fördermittel für integrierte Studiengänge auf knapp eine Milliarde Euro, rund ein Viertel mehr als im Jahr 2022. Im nächsten Jahr will die Regierung mehr als eine Milliarde Euro einsetzen.

Der Rechnungshof hat das Innenministerium und das Bundesflüchtlingsamt beauftragt, zu prüfen, wie sichergestellt werden kann, dass mehr Flüchtlinge aus der Ukraine erfolgreich Kurse absolvieren.

