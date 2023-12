Mehr als 500 Spieler und Mitarbeiter der Australian Open gehen in Quarantäne, nachdem ein Hotelangestellter positiv auf Covid-19 getestet wurde

Der Premierminister von Victoria, Daniel Andrews, teilte am späten Mittwochabend mit, dass ein 26-jähriger freiwilliger Feuerwehrmann, der im Rahmen des Turniers als Betreuer gearbeitet hatte, positiv auf das Virus getestet wurde. Bis dahin hatte der Staat seit 28 Tagen keine lokale Übertragung des Virus mehr erlebt.

Für die 6,7 Millionen Einwohner des Bundesstaates wurden nun neue Beschränkungen erlassen. An öffentlichen Plätzen in Innenräumen sind Masken vorgeschrieben, und es gelten neue Beschränkungen für die Anzahl der Personen, die sich in einem Haushalt versammeln dürfen.

Andrews sagte, die neuen Vorschriften seien aus Vorsicht erlassen worden und weil die Möglichkeit bestehe, dass der Fall durch einen neuen Stamm des Coronavirus verursacht worden sei - obwohl die Genomsequenzierung, die erforderlich ist, um festzustellen, ob dies der Fall ist, noch nicht abgeschlossen ist.

Der namentlich nicht genannte Mann arbeitete zuletzt am 29. Januar im Grand Hyatt Hotel und wurde am Ende seiner Schicht an diesem Tag negativ auf das Virus getestet. Anschließend entwickelte er jedoch Symptome und wurde am Mittwoch positiv getestet.

Infolgedessen sagte Andrews, dass 500 bis 600 Personen, die sich im Hotel aufhielten, als "enge Kontaktpersonen" eingestuft wurden und unter Quarantäne gestellt werden mussten, bis ihr Test negativ ausfiel.

Die Australian Open selbst, die am Montag beginnen sollen, seien von der Situation nicht betroffen. Am Donnerstag sagte Craig Tiley, CEO von Tennis Australia, dass von den 507 getesteten Personen 160 Spieler seien.

Tiley sagte, dass die Tests am Donnerstag um 17 Uhr Ortszeit abgeschlossen sein sollten und dass es sich bei den Spielern um "zufällige Kontakte" handele und die Wahrscheinlichkeit, dass einer von ihnen positiv getestet werde, gering sei.

Die Auslosung für die Australian Open wurde um einen Tag auf Freitag verschoben, während die Tests durchgeführt werden.

Alle für Donnerstag angesetzten Spiele im Melbourne Park wurden unterbrochen, damit die Spieler und das Personal getestet werden können. Der Chef von Tennis Australia sagte, die betroffenen Aufwärmspiele würden neu angesetzt, wenn es die Zeit erlaubt. "Alles bleibt so wie es ist, nur mit einem Tag Verzögerung, bis auf weiteres", sagte Tiley.

Die Vorbereitung auf das Turnier war von der Angst vor dem Coronavirus geprägt. Bei der Ankunft in Victoria wurden 72 Spielerinnen vor ihren Grand-Slam-Spielen unter eine 14-tägige Quarantäne gestellt, nachdem Passagiere auf ihren Flügen positiv auf Covid-19 getestet wurden.

Um die verlorene Trainingszeit zu kompensieren, planten die Turnierorganisatoren ein neues Aufwärmtraining für die Spieler, die während der Quarantäne nicht trainieren konnten. Der am Mittwoch festgestellte neue Fall zwang die Organisatoren jedoch, die für Donnerstag angesetzten Spiele abzusagen.

