Jahresbilanz - Mehr als 460.000 Besucher besuchen das Landesmuseum

In diesem Jahr besuchten mehr als 460.000 Menschen die Museen der Stiftung Schleswig-Holsteinisches Landesmuseum. Die Stiftung gab am Mittwoch in Schleswig bekannt, dass sie wieder das Vor-Covid-2019-Niveau erreicht habe. Waren es im vergangenen Jahr 434.000 Besucher, werden es 2021 rund 420.000 sein.

Auch das Wikingermuseum Haithabu lockte im Jahr 2023 mehr als 180.000 Besucher an (2022: 174.000). Fast 100.000 Touristen (so viele wie vor der Pandemie) besuchten die Museumsinsel Schloss Gottof in Schleswig und bewunderten das Lebenswerk von Christo und Jeanne-Claude sowie die Ausstellungen und andere Ausstellungen des preisgekrönten Fotografen Samuel. Auch in der Performance-History-Reihe konnten sie in die Videokunst von Yinka Shonibare und Voluspa Jappa eintauchen.

Nach eigener Aussage ermutigen die Zahlen der Gotov-Ausstellung die Stiftung, „durch internationale Projekte national und international als nationales Museum für Kunst- und Kulturgeschichte anerkannt zu werden“.

Quelle: www.stern.de