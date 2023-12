Meghan macht jetzt einen Kaffee-Werbespot

Es gibt seit langem Spekulationen darüber, dass Herzogin Meghan zur Schauspielerei zurückkehren könnte, beispielsweise in einer neuen Version der „Suits“-Serie, in der sie zuvor die Hauptrolle spielte. Nun spielt der 42-Jährige tatsächlich wieder eine Rolle – allerdings vorerst „nur“ in einem Werbevideo.

Herzogin Meghan steht wieder vor der Kamera – und selbst wenn es nur ein kurzes Werbevideo ist, zeigt sie ihre humorvolle Seite. In einem Instagram-Video für die Kaffeemarke „Clevr Blends“ ist sie in der Rolle einer Praktikantin zu sehen. Auch wenn es so aussieht, als würde sie in der Anzeige nur eine Nebenrolle spielen, dürften die meisten Blicke auf sie gerichtet sein.

In dem Video nimmt Unternehmensmitbegründerin Hannah Mendoza die Zuschauer mit auf einen Rundgang durch verschiedene Abteilungen im „Hauptsitz“ des Unternehmens. Zu sehen sind Mitarbeiter beim Packen von Kisten – darunter auch die angebliche Praktikantin Megan.

Dann stellte Mendoza das „sehr schlaue, nur ein bisschen nerdige digitale Team“ im Büro vor. Megan arbeitet an ihrem Computer am Tisch hinter Mendoza. Als der Chef sich auf den Weg machte, erschien die Herzogin wieder und reichte Mendoza im Vorbeigehen ein Getränk aus dem Kühlschrank, bevor sie ein anderes Teammitglied begrüßte.

Der Auftritt der Herzogin von Sussex im Werbevideo könnte auf ihre Beziehung zum Unternehmen zurückzuführen sein. Medienberichten zufolge ist Meghan nicht nur seit Jahren Fan der Marke, sie hat auch in das Unternehmen investiert. Im Jahr 2020 sagte Meghan, ihre Investition sei „dazu gedacht, eine leidenschaftliche Unternehmerin zu unterstützen, die neben ihrem Unternehmen auch den Aufbau einer Gemeinschaft in den Vordergrund stellt.“

Das Unternehmen hat seinen Sitz in der Nähe von Montecito, wo Prinz Harry und Herzogin Meghan seit ihrem Rücktritt von ihren königlichen Pflichten im Jahr 2020 und ihrem Umzug in die USA leben. Bevor Meghan 2018 den Enkel von Königin Elizabeth II. heiratete, arbeitete die gebürtige Amerikanerin als Schauspielerin. Sie ist bekannt für ihre Rolle als Rechtsanwaltsgehilfin Rachel Zane in der Justizdramaserie Suits von 2011 bis 2018.

