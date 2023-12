Megha Ganne: 17-jährige Highschool-Schülerin erlebt einen denkwürdigen Tag bei den US Women's Open

Als das geschah, war Megha Ganne noch ein Kind.

Spulen wir ins Jahr 2021 vor, und Ganne - eine 17-jährige Gymnasiastin - schaffte das gleiche Kunststück auf dem Lake Course im Olympic Club und beendete den ersten Tag des Majors 2021 mit vier unter 67 Schlägen.

Der Platz ist bekannt für seine verwinkelten, von Wäldern gesäumten Fairways, seine kleinen Grüns und sein dichtes Rough und daher schwer zu bewältigen.

Doch Ganne schaffte es, die unbarmherzigen kühlen, feuchten und nebligen Bedingungen und die Länge von 6.361 Metern mit einem beeindruckenden Putting auszugleichen, und mit zwei Birdies auf den letzten Neun konnte sie die alleinige Führung übernehmen.

Am 18. Loch landete ihr Annäherungsschlag jedoch in einem Bunker am Grün und Ganne beendete den Tag mit einem Bogey und teilte sich die Führung mit der Engländerin Mel Reid.

Es ist das erste Jahr, in dem der Lake Course von San Francisco ein Frauen-Major-Turnier ausrichtet, aber bei den Männern hat er schon viele hochkarätige Wettkämpfe erlebt, insbesondere fünf US-Open-Turniere.

Um hohe Einsätze spielen

Die aus New Jersey stammende Ganne, die in der Rolex AJGA-Rangliste an dritter und in der World Amateur Golf Rankings (WAGR) an 71. Stelle geführt wird, hat die Erfahrung , dass sie auch bei hohen Einsätzen die Nerven behält.

Sie ist viermalige Finalistin bei der Drive, Chip and Putt National Championship und nahm im April dieses Jahres an der Augusta National Women's Amateur teil. Im Jahr 2019 erreichte sie das Halbfinale der US Women's Amateur im Old Waverly Golf Club in Mississippi.

Nachdem sie bei der US Women's Amateur ins Matchplay vorgestoßen war, beendete sie das Jahr 2020 mit Top-Fünf-Platzierungen bei der AJGA Girls' Championship, dem Rolex Tournament of Champions und der Dixie Amateur.

In einer Pressekonferenz nach der Runde gab Ganne zu, dass ihr erster Eindruck des weitläufigen Platzes sie ein wenig verwirrt hatte.

"Es war irgendwie erschreckend, ihn zum ersten Mal zu sehen, aber ich habe ein paar Runden gespielt und ein wenig Selbstvertrauen gewonnen", fügte Ganne hinzu, die plant, 2022 die Stanford University zu besuchen.

Nach ihrer Runde tweetete die LPGA: "Was für ein Auftritt von Amateurin Megha Ganne".

Nachdem sie 2019 als 15-Jährige zum ersten Mal an den US Open in Charleston teilgenommen hatte, konnte Ganne beim zweiten Mal ihre Nervosität ablegen.

"Ich denke, das erste Mal ist für jeden nervenaufreibend, wenn man seine Idole trifft und zum ersten Mal auf der Bühne steht", erklärte sie.

"Aber beim zweiten Mal war ich nicht mehr so nervös, auch nicht bei den Übungsrunden. Ich hatte das Gefühl, dass ich hierher kommen und einfach mein Spiel spielen konnte, anstatt das alles aufzusaugen."

Gemeinsam an der Spitze

An einem Tag, an dem die meisten Spielerinnen Mühe hatten, ihr Par zu erreichen, gelang es der Engländerin Reid, fünf Birdies zu erzielen und nur ein Bogey zu haben.

"Ich hätte nicht gedacht, dass dieser Score so hoch ausfällt", sagte Reid. "Ich hatte einen ziemlich guten Spielplan. Das ist wahrscheinlich das beste Ergebnis, das ich je bei einem Turnier erzielt habe."

Die Nummer 33 der Welt, die im vergangenen Oktober ihren ersten LPGA-Tour-Titel gewann, dankte auch dem vierfachen Major-Sieger der Männer, Brooks Koepka, für seine Ratschläge.

"Er hat mir ein paar Dinge mit auf den Weg gegeben, die er bei einem Major befolgt, daher weiß ich seine Hilfe sehr zu schätzen", sagte sie. "Was er mir gesagt hat, war, ehrlich gesagt, von unschätzbarem Wert, und es hat mich dazu gebracht, einen etwas anderen Ansatz zu haben. Deshalb habe ich das Gefühl, dass ich mich am besten vorbereitet habe."

Catherine Lacoste ist nach wie vor die einzige Amateurin, die die US Women's Open gewonnen hat, als sie 1967 die Harton S. Semple Trophy gewann.

Ganne wird am Freitag in einer Gruppe mit der Hongkongerin Tiffany Chan und der Finnin Matilda Castren weiter um den Sieg kämpfen.

