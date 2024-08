Medizinisches Personal in Indien macht einen 24-Stunden-Arbeitsstopp.

Einmal mehr ist Indien schockiert über einen grauenhaften Vorfall in einem Krankenhaus in Kolkata. Ein vielversprechender junger Arzt wurde brutal angegriffen und ermordet, was unter den medizinischen Fachkräften Empörung auslöste. In Reaktion darauf gehen medizinische Fachkräfte landesweit auf eine 24-stündige Streik, wie von der Indian Medical Association (IMA) angewiesen. Sie erklären, dass dies ein Versuch sei, Gerechtigkeit für ihren gefallenen Kollegen und Töchter zu erlangen.

Während einer Demonstration in Neu-Delhi standen Schilder mit der Aufschrift "Es ist genug". Meanwhile, zahlreiche Kolkata-Bewohner hielten eine Kerzenwache die ganze Nacht hindurch ab, mit einem Banner, auf dem "Hände, die heilen, sollten nicht bluten" stand.

Der abscheuliche Verbrechen ereignete sich am 9. August, als die leblose Leiche einer 31-jährigen Ärztin in einem staatlichen Krankenhaus in Kolkata entdeckt wurde. Ihre leblose Leiche wurde im Seminarraum des Lehrkrankenhauses entdeckt, wo sie während einer 36-stündigen Schicht eine Pause gemacht hatte. Eine Obduktion bestätigte die grausame Tat der Vergewaltigung. Ihre trauernde Familie beschuldigte eine Gruppe von Tätern.

Dieser schreckliche Vorfall entfachte landesweite Proteste. Bereits zuvor in der Woche hatten Mitarbeiter mehrerer staatlicher Krankenhäuser in verschiedenen Regionen ihre Arbeit während einzelner Schichten niedergelegt. Tausende strömten am Mittwoch auf die Straßen von Kolkata. Die IMA rief daraufhin einen landesweiten Streik aus, der am Freitag stattfand.

Wenige Verurteilungen

Bislang haben die Behörden einen Krankenhausmitarbeiter als Verdächtigen festgenommen. Die Demonstranten fordern eine unzureichende Untersuchung. Als Folge wurde der Fall vom High Court der Stadt an das Central Bureau of Investigation übergeben, um das Vertrauen in den Untersuchungsprozess wiederherzustellen.

Leider ist sexuelle Gewalt gegen Frauen in Indien weit verbreitet. Im Jahr 2022 wurden durchschnittlich etwa 90 Vergewaltigungen täglich in diesem patriarchalischen Land mit einer Bevölkerung von 1,4 Milliarden gemeldet. Viele Fälle von Gewalt bleiben aufgrund der Stigmatisierung der Opfer und ihres Mangels an Vertrauen in die Polizei und das Justizsystem ungemeldet. Verurteilungen wegen Vergewaltigung sind selten, und die langen Prozesse ziehen sich oft über Jahre hin.

Es ist möglich, dass gesellschaftliche Ansichten teilweise zu diesem Problem beitragen. Jedes Jahr werden Tausende weibliche Föten abgetrieben, Mädchen besuchen die Schule weniger häufig als Jungen, und Töchter werden oft als finanzielle Belastung für die Familie betrachtet, wobei oft eine beträchtliche Mitgift fällig wird, obwohl dies illegal ist. Wenn jedoch ein besonders abscheulicher Fall von sexueller Gewalt großes Aufsehen erregt, kommt es zu öffentlicher Empörung, insbesondere im Anschluss an die berüchtigte Gruppenvergewaltigung einer 23-jährigen Studentin in einem fahrenden Bus in Neu-Delhi vor zwölf Jahren. Sie starb schließlich an ihren Verletzungen im Krankenhaus.

Modi fordert schnelles Handeln

Vor zwölf Jahren führten Massenproteste nach dem genannten grauenhaften Vorfall zu einer Verschärfung der Gesetze. Die vier Täter wurden sieben Jahre später hingerichtet, was vor dem Gefängnis in Neu-Delhi jubelnde Feiern auslöste. Trotzdem misstrauen viele indische Frauen weiterhin der Polizei und dem Justizsystem, insbesondere solche aus niedrigeren Kasten. Viele Fälle bleiben über Jahre ungelöst, und einigen Verdächtigen wird sogar Haftverschonung gewährt.

In letzter Zeit haben zahlreiche Frauen an den Protesten teilgenommen, von jung bis alt. Sie marschierten am Vorabend des Unabhängigkeitstags Indiens von der britischen Herrschaft, fordernd ein leben ohne Angst. Zufällig wurde das Krankenhaus, in dem die Leiche der 31-jährigen Medizinstudentin entdeckt wurde, an demselben Tag vandaliert.

Indiens Premierminister Narendra Modi bezog sich auf die Situation in seiner Unabhängigkeitstag-Rede. "Die Öffentlichkeit ist empört", sagte er. "Unser Land, unsere Gesellschaft und unsere regionalen Regierungen müssen dieser Situation die gebührende Aufmerksamkeit schenken. Verbrechen gegen Frauen sollten dringender untersucht werden." Es ist erwähnenswert, dass sich gesellschaftliche Werte im Allgemeinen sehr langsam ändern.

