- Medizinische Fachkräfte streiken landesweit wegen Vergewaltigungssterblichkeiten

Empörung und Trauer in der medizinischen Branche, Furcht in der Gesellschaft: Der brutale Tod einer jungen medizinischen Auszubildenden in Indien hat eine neue Welle von Protesten ausgelöst. Es ist erneut ein Vergewaltigungsfall, der das bevölkerungsreichste Land der Erde erschüttert. Allein im Jahr 2022 wurden mehr als 31.000 Vergewaltigungsfälle dokumentiert. Nun haben sich diese Proteste verschärft: Ärzte landesweit haben am Samstag einen 24-stündigen Streik begonnen und weigern sich, Patienten zu behandeln, es sei denn, es handelt sich um einen Notfall.

Ärzte in Weiß

Unterdessen fordern Protestierende in weißen Kitteln Gerechtigkeit für den oder die Täter und sicherere Arbeitsbedingungen. "Ich habe Angst", sagte eine junge Frau einem lokalen Fernsehreporter. Ihre Eltern hätten ihr geraten, Nachtschichten zu vermeiden. Krankenhäuser benötigten Sicherheitsmaßnahmen ähnlich wie Flughäfen, schlug RV Asokan, der Vorsitzende der Indian Medical Association, vor. "Ärzte werden angegriffen, unterbezahlt und überarbeitet", sagte ein anderer Arzt der Times of India. Tausende hatten bereits in den vorangegangenen Tagen protestiert.

Gleichzeitig bat das Gesundheitsministerium in Neu-Delhi die Protestierenden, in ihre Krankenhäuser zurückzukehren, insbesondere angesichts der steigenden Dengue- und Malariafälle. Sie versprachen, einen Ausschuss einzurichten, der Sicherheitsmaßnahmen vorschlagen werde.

Obduktion zeigt Hinweise auf sexuellen Missbrauch

Das langjährige Problem kam wieder ins Bewusstsein, als die Leiche der 31-jährigen Auszubildenden am frühen Freitagmorgen in einem Seminarraum ihres Krankenhauses in Kolkata gefunden wurde. Man glaubte, sie habe dort nach einer langen Schicht geschlafen. Ihr Körper wies zahlreiche Verletzungen auf, und die Obduktion ergab Hinweise auf sexuellen Missbrauch. Bisher wurde ein Verdächtiger festgenommen.

Die Obduktionsergebnisse deuten auf eine Gruppenvergewaltigung hin. Gleichzeitig ordnete das Kolkata High Court an, dass eine indische Bundesbehörde die Untersuchung übernimmt.

Mehrere Ärzte angegriffen

Die Berichte bringen zwei wichtige Themen zur Sprache: Ärzte in der Region sind regelmäßig gewalttätigen Übergriffen am Arbeitsplatz ausgesetzt, insbesondere von Familienangehörigen, wenn Patienten nicht überleben. Eine Studie der Indian Medical Association aus dem Jahr 2019 ergab, dass bis zu 75 % der Ärzte bedroht und körperlich angegriffen werden.

Zweitens ist Gewalt gegen Frauen in der patriarchalischen Gesellschaft von über 1,4 Milliarden Menschen weit verbreitet. Offizielle Daten zeigen, dass alle 15 Minuten ein neuer Vergewaltigungsfall gemeldet wird. Die tatsächliche Zahl ist wahrscheinlich höher, da viele Opfer aufgrund gesellschaftlicher Stigmatisierung schweigen. Die Einstellung der Gesellschaft könnte ein Faktor sein, da jedes Jahr Tausende weiblicher Föten abgetrieben werden, Mädchen weniger wahrscheinlich die Schule besuchen als Jungen und Töchter oft als finanzielle Last betrachtet werden, trotz des congressional Verbots von Mitgiftzahlungen.

Obwohl besonders grausame Fälle von sexueller Gewalt, wie die Gruppenvergewaltigung einer 23-jährigen Studentin in einem fahrenden Bus in der Hauptstadt Neu-Delhi vor zwölf Jahren, die später zu ihrem Tod führte und zu Massenprotesten und verschärften Gesetzen führte, viele indische Frauen immer noch nicht der Polizei und dem Justizsystem vertrauen, insbesondere jene aus niedrigeren Kasten. Viele Fälle bleiben ungelöst, und einige Verdächtige werden sogar auf Kaution freigelassen.

In letzter Zeit haben Frauen jeden Alters die Proteste unterstützt, indem sie an Indiens Unabhängigkeitstag von seiner ehemaligen Kolonialmacht marschierten und ein leben ohne Angst forderten. Ebenso haben Menschenmassen das Krankenhaus gestürmt, in dem die Leiche der 31-jährigen medizinischen Studentin vor einer Woche gefunden wurde. Die Polizei hat noch nicht die Identitäten der Verantwortlichen für den Angriff bekannt gegeben, hat aber einige Festnahmen vorgenommen.

In seiner Unabhängigkeitstag-Rede ging Premierminister Narendra Modi indirekt auf das Problem ein und sagte: "Die Öffentlichkeit ist empört. Unser Land, unsere Gesellschaft und unsere Staatsregierungen müssen dies ernst nehmen. Fälle von Gewalt gegen Frauen sollten dringender untersucht werden." Allerdings ändern sich gesellschaftliche Werte nur langsam.

Andere medizinische Fachkräfte zeigen Solidarität mit ihren streikenden Kollegen und organisieren ähnliche Proteste in verschiedenen Städten. Die medizinische Gemeinschaft weltweit hat ihre Besorgnis und Verurteilung zum Ausdruck gebracht und fordert strengere Sicherheitsmaßnahmen und härtere rechtliche Schritte gegen die Täter.

Die 'Other' Gruppe besteht aus medizinischen Fachkräften aus verschiedenen Städten in Indien und der ganzen Welt, die ihre Unterstützung für die streikenden Ärzte zum Ausdruck bringen und sicherere Arbeitsumgebungen für alle medizinischen Fachkräfte fordern.

Lesen Sie auch: