Maysaloun Hamoud: Palästinensischer Regisseur über Lob, Morddrohungen und den Erfolg auf der Leinwand

Einige Mitglieder der palästinensischen Gemeinschaft haben jedoch zum Boykott der Ausstellung aufgerufen. Hamoud sagt sogar, sie habe in den sozialen Medien Morddrohungen erhalten.

Der Film, der Anfang des Jahres in die Kinos kam und derzeit im Vereinigten Königreich läuft, beschreibt das Leben dreier sehr unterschiedlicher junger Palästinenserinnen, die zusammen in einer Wohnung in Tel Aviv leben.

Laila (Mouna Hawa) ist eine liberal eingestellte Anwältin. Salma (Sana Jammelieh) träumt davon, DJ zu werden und kämpft damit, ihrer christlichen Familie zu sagen, dass sie lesbisch ist. Nour (Shaden Kanboura) kommt aus einem konservativen muslimischen Umfeld und soll einen kontrollierenden Verlobten heiraten.

Laila und Salma sind in der palästinensischen Partyszene zu Hause. In "In Between" werden Alkoholkonsum, Drogenkonsum, Gelegenheitssex und Homosexualität thematisiert - Themen, die laut Hamoud in arabischsprachigen Filmen nur selten vorkommen.

Der Film thematisiert auch sexuelle Gewalt, die Schwierigkeiten, mit denen junge Palästinenser in Israel oft konfrontiert sind, und den Kampf zwischen Tradition und Moderne, zwischen Jung und Alt.

Die Stadt Umm-Al-Fahm mit ihrer überwiegend arabisch-israelischen Bevölkerung, aus der die Figur Nour stammt, nahm Anstoß daran, wie sie in dem Film dargestellt wurde.

In einer Erklärung der Stadtverwaltung, die von der Nachrichtenagentur AFP Anfang des Jahres veröffentlicht wurde, wurde "In Between" als "ohne das geringste Element der Wahrheit" bezeichnet und die Bürger zum Boykott des Films aufgerufen.

CNN sprach mit der in Tel Aviv lebenden Hamoud über ihren Film (von dem sie hofft, dass er der erste einer Trilogie ist), die Reaktionen darauf und darüber, warum sie sich mit einem so sensiblen Thema auseinandergesetzt hat.

CNN: Was wollten Sie mit diesem Film erreichen?

Maysaloun Hamoud: Das Wichtigste für mich ist, dass wir anfangen, über all die Tabus zu sprechen, mit denen wir nicht wirklich umgehen können ... (um) all die Themen anzusprechen, die für unsere Gesellschaft ein heißes Eisen sind.

CNN: Meinen Sie mit Ihrer Gesellschaft die palästinensische Gesellschaft?

Hamoud: Ja, natürlich, die palästinensische Gesellschaft. Aber wenn wir es in einem größeren Zusammenhang sehen, dann ist es auch die arabische Gesellschaft. Darüber hinaus können wir sagen, dass es sich bei diesen Themen auch um universelle Themen handelt (die von Menschen auf der ganzen Welt erkannt werden).

CNN: Wie haben die anderen Gesellschaften im Nahen Osten reagiert?

Hamoud: Für die arabischen Gesellschaften ist es im Grunde ein großer Schock. Es erschüttert das System. Wenn man etwas kritisiert, gibt es natürlich eine Reaktion, denn niemand will sich als hässliches Gesicht im Spiegel sehen. Der Film ist ein Spiegel für uns.

CNN: Der Film zeigt Drogenkonsum, Homosexualität, Gelegenheitssex, Alkoholkonsum, Vergewaltigung, die Kontrolle von Männern über Frauen - warum wollten Sie diese Themen ansprechen?

Hamoud: Weil das Kino eine sehr mächtige Kunstform ist. Ich denke, wir haben eine Verantwortung ... als Künstler haben wir eine Verantwortung in unserer Gesellschaft ... um die Realität zu symbolisieren.

CNN: Sind manche Leute überrascht, dass junge Palästinenser so dargestellt werden, wie sie sind - zum Beispiel, dass sie Drogen nehmen?

Hamoud: Ja, es war ein Schock. Es war ein Gesprächsthema in den palästinensischen Gesellschaften, dass "nein, das passiert nicht, das sind nicht unsere Kinder ... sie sind nicht so wie die im Film". Das ist eine verleugnende Geisteshaltung, weil wir es nicht zugeben wollen. Das ist ein normaler Prozess, wenn man unter Schock steht.

CNN: Waren Sie sich bewusst, wie sensibel einige der Themen sind?

Hamoud: Ich wusste, dass ich eine Bombe in meinen Händen hielt, aber ich wusste nicht, wie groß sie sein würde. Ich wusste, dass (Fundamentalisten) in mancher Hinsicht Punkte finden würden, die dagegen sprechen ... aber ich wusste wirklich nicht, was es genau sein würde.

CNN: Können Sie mir etwas über die Drohungen erzählen, die Sie erhalten haben?

Hamoud: Es gab Drohungen gegen mich, gegen die Schauspielerinnen und auch gegen meine Familie.

Eines der Dinge, die ich nicht vergessen kann, ist, dass sie mir eine Nachricht geschickt haben, in der stand: "Ich habe eine Frage an dich: Willst du die Kugel in deinem Kopf, in deinem Herzen oder zwischen deinen Beinen?"

(Es gab) eine Menge Facebook-Nachrichten, Tausende. Gleichzeitig gab es aber auch eine große Loyalität für den Film. Die Leute fingen an, über den Film zu schreiben und zu sprechen, als ob der Film sie repräsentieren würde und dass sie gegen die Leute kämpfen müssten, die gegen den Film sind.

CNN: Gibt es eine lebendige palästinensische Kunstszene oder eine Untergrundszene?

Hamoud: Ja, diese Underground-Szene, der ich angehöre, wird immer größer und größer.

Das ist in anderen arabischen Ländern und Städten genauso, in Beirut ... in Kairo, in Amman, an all diesen Orten ... wir haben die gleiche Subkultur-Szene, wir haben den gleichen Konflikt, die gleichen Dilemmas. Die Unterschiede liegen im Hintergrund. Jede Szene hat ihre eigenen Bedingungen. Aber im Grunde sind wir völlig gleich. Wir tragen die gleiche Mode, wir hören die gleiche Musik, wir lesen die gleichen Dinge.

Das ist überall in der arabischen Welt so. Außerdem kann man sagen, dass mein Film Teil einer neuen arabischen Kinowelle ist, die nach dem Arabischen Frühling begann.

Man kann jedes Jahr mehr und mehr Filme aus der arabischen Welt sehen, die über die Tabus sprechen ... mit sehr ähnlichen Elementen. Deshalb können wir von einer Welle sprechen, in der ohne Angst und mit viel Mut über Tabus gesprochen wird und die weibliche Stimme mehr und mehr in den Vordergrund rückt.

CNN: Obwohl der Film von drei palästinensischen Frauen handelt, haben Sie festgestellt, dass er bei Menschen in aller Welt Anklang findet?

Hamoud: Es spielt natürlich keine Rolle, wo der Film gezeigt wird. Die Reaktion ist dieselbe. Es ist erstaunlich. Es ist eine besondere Geschichte, aber sie ist universell.

In Lateinamerika, im Fernen Osten, überall haben Frauen diese Geschichten.

Der obige Text ist eine gekürzte Fassung des CNN-Gesprächs mit Hamoud.

