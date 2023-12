Max Verstappen gewinnt den Eröffnungs-Grand-Prix von Miami vor einem Staraufgebot

Durch den Sieg verkürzte Leclercs Vorsprung auf Verstappen in der Meisterschaft auf 19 Punkte, während der Ferrari-Teamkollege des Monegassen, Carlos Sainz, das Podium komplettierte.

Verstappen erwischte im Hard Rock Stadium - dem ersten von zwei Rennen in den Vereinigten Staaten in dieser Saison - einen schnellen Start und überholte Sainz in Kurve eins.

Danach begann er, die Lücke zu Leclerc zu schließen und überholte seinen Rivalen in der neunten Runde - ein Vorsprung, den er für den Rest des Rennens beibehalten sollte.

"Das ist ein sehr gutes Comeback", sagte Verstappen.

"Ich hatte nicht einmal einen [Trainings-]Start, also wusste ich nicht, was mich beim eigentlichen Start erwartet. Aber wir hatten einen guten Start und ich sah die Möglichkeit, in Kurve eins außen [an Sainz] vorbeizukommen, also habe ich es versucht. Zum Glück hat es geklappt."

Im Fahrerlager des ersten Formel-1-Rennens in Miami tummelten sich zahlreiche Stars, darunter Tom Brady, David Beckham und Michael Jordan, die gemeinsam mit dem siebenmaligen F1-Champion Lewis Hamilton für ein Foto posierten.

Serena und Venus Williams waren ebenfalls anwesend, ebenso wie die Musiker Will.i.am, Pharrell Williams und DJ Khaled.

Das Rennen findet im Rahmen der weiteren Expansion der Formel 1 in den USA nach dem Erfolg der Netflix-Serie "Drive to Survive" statt.

Neben Miami und Austin wird ab der nächsten Saison ein drittes amerikanisches Rennen in Las Vegas in den Kalender aufgenommen.

Verstappens dritter Saisonsieg war hart umkämpft, auch wenn er die meiste Zeit des Rennens in Führung lag. Ein Unfall zwischen Pierre Gasly und Lando Norris in Runde 41 löste die Safety-Car-Phase aus, und als das Rennen in Runde 47 wieder aufgenommen wurde, machte Leclerc mächtig Druck, um die Führung zurückzuerobern.

Obwohl er bis auf eine halbe Sekunde an seinen Rivalen herankam, musste sich Leclerc mit dem zweiten Platz begnügen und verbesserte sein Punktekonto in der Meisterschaft auf 104 Punkte.

"Beim Safety-Car-Restart auf den harten Reifen waren wir sehr stark, aber vier oder fünf Runden später schienen sie [Red Bull] die Reifen in einem besseren Fenster zu stabilisieren, und da waren sie einfach schneller als wir", sagte Leclerc.

Sergio Perez von Red Bull wurde Vierter vor den beiden Mercedes-Piloten George Russell und Lewis Hamilton.

Die F1-Saison wird am 22. Mai fortgesetzt, wenn in Barcelona der Große Preis von Spanien ausgetragen wird.

Quelle: edition.cnn.com