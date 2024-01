Matteo Berrettini besiegt Hubert Hurkacz und erreicht als erster Italiener das Finale von Wimbledon

Der Italiener besiegte seinen polnischen Gegner, der zuvor noch nie die dritte Runde eines Grand Slam-Turniers erreicht hatte, in einem mehr als zweieinhalbstündigen Match mit 6:3, 6:0, 6:7, 6:4.

Sowohl Berrrettini als auch Hurkacz gingen am Freitag mit der Hoffnung ins Halbfinale, als erste Männer aus ihren jeweiligen Ländern das Finale im All England Club zu erreichen.

Berrettini, der zum zweiten Mal in einem Grand-Slam-Halbfinale stand, kam mit der Situation besser zurecht als die anderen beiden Spieler.

Als Berrettini den zweiten Satz in etwas mehr als 20 Minuten nach dem ersten Satz gewinnen konnte, sah es so aus, als ob das Match ein Selbstläufer werden würde, aber Hurkacz konnte sich im dritten Satz gut erholen und das Match in einen echten Wettkampf verwandeln.

Am Ende reichte es aber nicht, denn Berrettini steigerte sich noch einmal und sicherte sich den vierten Satz und damit den Einzug ins erste Grand-Slam-Finale seiner Karriere.

"Danke, ich habe keine Worte", sagte Berrettini nach dem Match. "Wirklich ... Ich brauche ein paar Stunden, um zu verstehen, was passiert ist. Ich habe ein tolles Match gespielt, ich habe das Publikum genossen, meine Familie und das ganze Team sind da. Ich glaube, ich hätte mir das nie träumen lassen, denn es war zu viel für einen Traum. Ich bin so glücklich.

"Nach dem dritten Satz hatte ich das Gefühl, ich hätte den Sieg verdient, aber ich habe ihn verloren. Ich habe mir gesagt: 'Das macht nichts', ich fühlte mich als die stärkere Spielerin, und das habe ich mir auch gesagt, und das hat sich schließlich ausgezahlt.

"Bis jetzt ist es der beste Tennistag meines Lebens, aber hoffentlich wird der Sonntag noch besser. Ich habe ein bisschen Schüttelfrost, aber ich tue es, also muss ich daran glauben."

Keine Nerven

Der erste Satz begann ausgeglichen, und es gab keinerlei Anzeichen für die Dominanz eines Spielers, die noch kommen sollte.

Hurkacz gelang es, einen 0:40-Rückstand in seinem zweiten Aufschlagspiel aufzuholen, und zu diesem Zeitpunkt sah es so aus, als könnte dies ein wichtiger Moment sein.

Doch Hurkacz wurde zwei Aufschlagspiele später gebrochen, und Berrettini unterstrich das Break mit einer atemberaubenden Vorhand aus dem Lauf, während er den Schmetterball seines Gegners abwehrte, sicherlich einer der besten Schläge des bisherigen Turniers.

Berrettini gewann alle verbleibenden Spiele des Satzes, und Hurkacz konnte erstaunlicherweise fast eine Stunde lang kein weiteres Spiel mehr gewinnen.

Ob es nun daran lag, dass Berrettini einen Gang höher schaltete oder Hurkacz unter dem Druck der Situation litt - wahrscheinlich war es eine Kombination aus beidem -, der zweite Satz war im Handumdrehen vorbei.

Als Berrettini zu einer 5:0-Führung eilte, hatte er neun Spiele in Folge gewonnen, und dieses Halbfinale drohte Hurkacz schneller zu entgleiten als einer von Berrettinis krachenden Aufschlägen.

Die Zuschauer versuchten verzweifelt, Hurkacz aufzurichten und jubelten ihm bei jedem gewonnenen Punkt zu. Auch Hurkacz selbst versuchte, sich aufzurichten, indem er seine Faust ballte, wenn er kurz aufblitzte und sein Können zeigte, das ihn in diese Phase des Turniers gebracht hatte.

Trotzdem gelang es ihm nicht, auch nur ein einziges Spiel im zweiten Satz zu gewinnen, während Berrettini zu einer 2:0-Führung stürmte.

Die Chancen standen nun schlecht für Hurkacz, der in seiner Karriere erst ein einziges Mal von einem Zwei-Satz-Rückstand zurückkam, um ein Best-of-Five-Match zu gewinnen.

Zum Glück für die Zuschauer auf dem Center Court war der dritte Satz wesentlich umkämpfter als der zweite. Als Hurkacz sein erstes Aufschlagspiel zum 1:1-Ausgleich im dritten Satz gewann, beendete er eine Serie von 11 Spielen in Folge für Berrettini und erntete von den 15.000 Zuschauern einen riesigen Jubelschrei.

Man muss Hurkacz ein großes Lob für seine Verbesserung im dritten Satz aussprechen - in der Vergangenheit sind sicherlich schon bessere Spieler angesichts einer solchen Anzeigetafel gescheitert - und als es zum Tie-Break kam, spürte man, dass das Momentum plötzlich auf den Polen übergegangen war.

Berrettini zeigte erste Anzeichen von Frustration, als Hurkacz nach einem schwachen Lobversuch einen Overhead-Winner schlug und die Hand fassungslos in Richtung seines Kastens streckte.

Hurkacz ging mit einer 4:0-Führung in den Tie-Break, den er mit 7:3 für sich entschied, während er plötzlich sein bestes Tennis in diesem Wettbewerb spielte.

Dieser Schwung konnte jedoch nicht in den vierten Satz mitgenommen werden, als Berrettini - der am Ende des dritten Satzes ein taktisches Bad-Break nahm - Hurkacz in seinem ersten Aufschlagspiel durchbrach.

Von da an sah es nie so aus, als würde Hurkacz den Ausgleich schaffen.

Als er zum Match aufschlug, schöpfte Berrettini Kraft aus dem Wissen, dass er in diesem Jahr bisher unglaubliche 150 seiner 157 Aufschlagspiele auf Rasen gewonnen hatte. Das 158. würde sicherlich das bisher nervenaufreibendste werden, nicht zuletzt nachdem Berrettini beim ersten Punkt des Spiels seinen ersten Doppelfehler des Spiels machte.

Dies erwies sich jedoch nur als kleiner Ausrutscher, da der Italiener sein Ziel wiederfand und schließlich seinen kämpferischen Gegner bezwingen konnte.

Der Italiener wird nun im Finale am Sonntag entweder auf Novak Djokovic oder Denis Shapovalov treffen, die später am Freitag spielen.

