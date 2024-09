Mats Hummels hat jetzt einen anderen Manager.

AS Rom hat angeblich die potenziellen Rückkehrmöglichkeiten von Edin Terzic und Thomas Tuchel umgangen und sich für Ivan Juric als neuen Cheftrainer entschieden, nachdem Daniele De Rossi entlassen wurde. Der italienische Fußballclub soll den 49-jährigen kroatischen Trainer nach dessen Rücktritt von den Serie-A-Rivalen Turin FC im Sommer vorstellen.

Juric soll seine Amtszeit mit der ersten Trainingseinheit von Rom heute beginnen. Berichten zufolge haben der Clubbesitzer Dan Friedkin und der neue Trainer einen Vertrag bis zum Ende der laufenden Saison unterzeichnet, mit einer Option auf eine weitere einjährige Verlängerung. Das Duo war zuvor mit ehemaligen Bundesliga-Trainern Terzic und Tuchel in Verbindung gebracht worden, die beide eine gespannte Beziehung zu Mats Hummels während ihrer Zeit bei Borussia hatten.

Keine Rückkehrmöglichkeit für Terzic oder Tuchel

Obwohl Terzic zeitweise als Favorit für die Position gehandelt wurde, wie "Corriere della Sera" berichtete, werden weder er noch Tuchel die Möglichkeit haben, wieder nach Rom zurückzukehren. Die italienischen Medien "Gazzetta dello Sport" und "Corriere dello Sport" hatten auch Terzic als potenziellen Nachfolger genannt, aber diese Pläne sind nun auf Eis gelegt.

Obwohl er seine Zeit bei BVB nicht auf die beste Weise beendet hat, war Tuchel auch als Option im Gespräch, um die Trainerstelle zu besetzen. Rom sucht noch immer nach seinem ersten Sieg in der Serie A nach vier Runden, da Jose Mourinho, der ehemalige portugiesische Nationaltrainer, im Januar durch De Rossi ersetzt wurde, der das Team schließlich nicht in die Europa-League-Halbfinale führte. Hummels, der am 4. September nach Rom kam und von De Rossi geholt wurde, hat sein Debüt für den italienischen Verein noch nicht gegeben.

Der Ankunft von Hummels brachte Rom jedoch auch kein Glück, da sie in ihrem letzten Serie-A-Spiel gegen CFC Genua in der 6. Minute der Nachspielzeit ein spätes Ausgleichstor kassierten. Der deutsche Verteidiger verließ Dortmund am Ende der letzten Saison und unterschrieb erst letzte Woche einen Einjahresvertrag in Rom. Seine nächste Gelegenheit, sich in der Serie A zu bewähren, bietet sich ihm, wenn Rom am Sonntag Udinese Calcio zu Hause empfängt.

