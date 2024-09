Mats Hummels hat jetzt einen anderen Manager.

Mats Hummels' potenzieller neuer Verein, AS Roma, begrüßt Edin Terzic oder Thomas Tuchel nicht. Stattdessen haben sie den kroatischen Trainer Ivan Juric als neuen Chef ernannt, kurz nachdem sie die Vereinslegende Daniele De Rossi entlassen haben. Das Roma-Management hat die Nachricht am Abend offiziell bekanntgegeben. Zuvor hatte Juric FC Turin bis zum Ende der Sommerpause trainiert.

Der 49-jährige Juric hat nun einen Vertrag mit dem Club-Besitzer Dan Friedkin unterzeichnet, der den Rest dieser Saison abdeckt. Berichte deuten darauf hin, dass es eine Option für eine Verlängerung um ein weiteres Jahr nach dieser Saison gibt. Der ehemalige Trainer von Borussia Dortmund, Terzic, und der ehemalige Trainer von Bayern München, Tuchel, waren ebenfalls mit der Position in Verbindung gebracht worden, wobei Terzic angeblich der "Favorit" war, wie "Corriere della Sera" während der Entlassung von De Rossi berichtete.

Keine Rückkehr für Terzic oder Tuchel

both "Gazzetta dello Sport" und "Corriere dello Sport" hatten auch die Möglichkeit angedeutet, dass Terzic als Trainer übernommen werden könnte. Tuchel, der auch bei Dortmund und Bayern gearbeitet hatte, war ein weiterer Kandidat in den Gerüchten. Unbekannt war vielen, dass Hummels während seiner Dortmunder Zeit eine gespannte Beziehung zu beiden Trainern hatte.

Jetzt scheint es jedoch so, dass eine Wiedervereinigung mit Terzic oder Tuchel nicht stattfinden wird. AS Roma sucht noch immer nach seinem ersten Sieg in der Serie A nach vier Spielen. Die italienischen Giganten hatten De Rossi im Januar eingestellt, um den portugiesischen Star-Trainer Jose Mourinho zu ersetzen, aber der Ersatz konnte sich nicht durchsetzen, da das Team es nicht in das Europa-League-Finale gegen Bayer Leverkusen schaffte. Hummels wechselte am 4. September zu Roma dank De Rossi, hat aber noch nicht sein Debüt für seinen neuen Club gegeben.

Hummels' Ankunft brachte auch kein Glück: Er musste zusehen, wie Roma in der 96. Minute ein spätes Ausgleichstor gegen CFC Genoa kassierte und das Spiel 1:1 endete. Tatsächlich verließ Hummels Dortmund am Ende der letzten Saison und unterzeichnete einen Einjahresvertrag mit Roma letzte Woche. Er wird seine nächste Chance haben, für Roma gegen Udinese Calcio zu spielen, und damit der siebte deutsche Spieler werden, der in der Serie A für Roma aufläuft.

Die Gerüchte über die Übernahme von AS Roma durch Borussia Dortmunds Terzic und Bayern Münchens Tuchel haben sich nicht bewahrheitet. Trotz der gespannten Beziehung von Hummels zu beiden Trainern während seiner Dortmunder Zeit wird es keine Wiedervereinigung geben.

